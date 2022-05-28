Kaderimin Oyunu dizisi final mi yapıyor? Sevilen diziden üzen haber! Kaderimin Oyunu ne zaman final yapacak?

Başrollerini Öykü Karayel, Sarp Apak, Akın Akınözü ve Meriç Aral'ın paylaştığı Star TV ekranlarının entrika dolu dizisi Kaderimin Oyunu için "Final mi yapıyor?" sorusu gündeme geldi. Son dönemde birçok dizinin yayın hayatına son vermesi ardından iddialara göre Kaderimin Oyunu dizisi de final yapıyor. Peki dizinin final tarihi belli oldu mu? Kaderimin Oyunu ne zaman final yapacak?

KADERİMİN OYUNU DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Diziler sezon finaline girerken birçok yapım için de final kararı alındı. Sadakatsiz, Oğlum ve Masumlar Apartmanı ardından iddialara göre Kaderimin Oyunu da final yapıyor.

NGM yapım tarafından yayımlanan dizinin sezon sonunda biteceği bilgisi medya gündeminde yerini aldı. Peki, Kaderimin Oyunu final bölümü ne zaman?

KADERİMİN OYUNU NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Bu akşam yeni bölümü ile ekranlara gelecek dizinin final bölüm tarihi de iddialara göre yaklaştı. Buna göre bu akşam 23. Bölümü ile yayınlanacak dizi 26 bölümde ekranlara veda ediyor.

Fakat henüz resmi bir açıklama gelmedi. 26. bölümde bitmesi halinde dizi 17 Haziran günü son bölümü ile ekranlara gelecek.

