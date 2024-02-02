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    4. Kadın taklidi yaparak eniştesini kandırdı! Kayınçosunun oyununa gelen enişte fena faka bastı... "Bekarım"

    Kadın taklidi yaparak eniştesini kandırdı! Kayınçosunun oyununa gelen enişte fena faka bastı... "Bekarım"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    02.02.2024 13:06 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyadan eniştesini kandırdığı bir video yayınlayan kullanıcı kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaştı. Kadın sesini taklit ederek eniştesini arayan adam, eniştesinin kendisine inanarak pembe pijamalı kadının evinin önüne kadar gittiği anları paylaştı. O anlar kısa sürede sosyal medyada gündem yarattı.

    Telefon şakaları yaptığı videoları sayesinde dikkatleri üzerine çeken sosyal medya kullanıcısı Kahraman Günel'in hedefinde son olarak eniştesi vardı. Sosyal medyada milyonlarca izlenmeye ulaşan görüntülerde kadın sesi taklidiyle eniştesini arayan adam onu fena kandırdı. Görüntüler sosyal medyada viral olurken kullanıcıların bazıları o anların kurgulandığını ve eniştesinin daha öncesinde şakadan haberdar olduğunu iddia etti.

    EVİNE DAVET ETTİ

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    Mahmut ismindeki eniştesinin fiziksel özelliklerini tarif eden Günel, daha sonrasında ise medeni durumunu sordu. Teyzesinin kocası olan ve hali hazırda hâlâ evli olan eniştesinden 'Bekarım' cevabını alan Günel kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı.

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    Kadın sesiyle eniştesini kahve içmeye evine davet eden Günel, daha sonrasında ise eniştesinin tarif edilen adrese omzunda oyuncak bebekle geldiği anları gösterdi.

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    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gerçek değil mi? Umarım gerçek değildir" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Benden cilveli olması şaka mı?" yorumunu yaptı.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya
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