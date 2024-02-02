Kadın taklidi yaparak eniştesini kandırdı! Kayınçosunun oyununa gelen enişte fena faka bastı... "Bekarım"

Telefon şakaları yaptığı videoları sayesinde dikkatleri üzerine çeken sosyal medya kullanıcısı Kahraman Günel'in hedefinde son olarak eniştesi vardı. Sosyal medyada milyonlarca izlenmeye ulaşan görüntülerde kadın sesi taklidiyle eniştesini arayan adam onu fena kandırdı. Görüntüler sosyal medyada viral olurken kullanıcıların bazıları o anların kurgulandığını ve eniştesinin daha öncesinde şakadan haberdar olduğunu iddia etti.

EVİNE DAVET ETTİ

Mahmut ismindeki eniştesinin fiziksel özelliklerini tarif eden Günel, daha sonrasında ise medeni durumunu sordu. Teyzesinin kocası olan ve hali hazırda hâlâ evli olan eniştesinden 'Bekarım' cevabını alan Günel kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı.

Kadın sesiyle eniştesini kahve içmeye evine davet eden Günel, daha sonrasında ise eniştesinin tarif edilen adrese omzunda oyuncak bebekle geldiği anları gösterdi.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gerçek değil mi? Umarım gerçek değildir" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Benden cilveli olması şaka mı?" yorumunu yaptı.