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Kadınlar artık kulak memelerine de dolgu yaptırıyor!

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 24.07.2019 09:56 | Son Güncelleme

Dudak, göğüs derken sıra geldi kulak dolgusuna. Evet, yanlış duymadınız! Kadınlar artık 3 bin TL'ye mal olan kulak dolgularına rağbet gösteriyor.

Kadınlar artık kulak memelerine de dolgu yaptırıyor!

Cilt bakımı, yaşlanma karşıtı ve güzellik bakımı gibi konulara ilgi gösteren çoğu kişi artık Hyaluron'u biliyor. Serum veya jel formunda bulunabilen bu ürünün amacı aslında cildi germek ve kırışıksız hale getirmek.

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Cilt bakımında yeni trend olan Hyalüronik Asit, vücudumuzda tüm bağ dokusunda eklemlerde ve ciltte doğal olarak yer alan glukozaminoglikan denilen amino asit içeren polisakkarit formunda bileşenler arasında yer alıyor. Bu bileşenler bağ dokusuna esneklik, sağlamlık ve nem kazandırıyor.

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Bununla birlikte bu dolgu maddeleri artık kulak memelerinde de kullanılmaya başlandı. Tıpkı dudak dolgusu gibi kulak memesine uygulanan bu ürünü kadınlar pahalıya mal olsa da tercih etmeye başladı. Buna göre sarkan kulak memeleri tekrar eski şişkinliğine kavuşuyor, kulaktaki kırışıklıklar yok ediliyor.

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KULAK MEMESİ DE YAŞLANIR

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Konu hakkında Harpers Bazaar'a konuşan Dermatolog Anna Brandenburg, 'Kulaklarımız genellikle bakım rutininin dışında tutulur. Örneğin, düzenli olarak ağır küpeler takmak suretiyle aşınabilirler. Hyaluron dolgular kulakları dolgunlaştırıyor. Yaklaşık 20 dakikalık bir işlem sonunda kulak memeleri keskin ve dolgun bir görünüme kavuşuyor' diyor.

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Anahtar Kelimeler:
kulak memesi dolgusu Hyaluron

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