Kadınlar için en kolay ve en etkili öz savunma teknikleri

Umarız bu hareketleri hiç kullanmak zorunda kalmazsınız, ancak kendinizi tehdit altında hissederseniz bunları uygulayın.

Saldırı anında bu teknikleri bilmenizde fayda var

1 / 9 SAVUNMASIZ YERLERİ EZBERLEYİN En savunmasız noktaları biliyorsanız saldırganın ne kadar güçlü olduğu önemli değildir. Gözler, burun, boğaz, göğüs, dizler ve kasık en savunmasız noktalardır.

2 / 9 EN BASİT VE EN ETKİLİ HAMLE Küçük parmağınızı ve yüzük parmağınızı bir elinizle, orta parmağınızı ve işaret parmağınızı diğeriyle tutun ve bilekleri ileri doğru bükün. Eğer saldırganın elini tutamıyorsanız köprücük kemiklerine işaret yüzük parmağınızla bastırın. Adem elması arasındaki bölgeye parmağınızla ya da yumrukla vurun. Bu hareketler saldırganı sersemletecek size kaçma fırsatı doğuracaktır.

3 / 9 Saldırı için en belirgin alan kasıktır. Tüm öz savunma kursları bu alandaki amaçları önerir. Hamleyi bu bölge yaparsanız saldırganın etkisiz hale gelmesini sağlayacak kaçmak için yeterli zamanı kazanacaksınız.

4 / 9 EĞER ÖNDEN SALDIRIYA UĞRARSANIZ Eğer önden saldırıya uğradıysanız ve ellerinizi kaldıramıyorsanız, ellerinizi pelvisinizin önünde yumruk yapın. Bu, sizinle saldırgan arasında yeterli alanı sağlayacaktır. Sonra da alnınızı burnuna vurun. Daha sonra dizinizi bükün ve saldırganın kasığına vurun. Saldırganın uzaklaşmasını sağlayacaksınız.

5 / 9 Ayrıca kendinizi elle de koruyabilirsiniz. Sol kolunuzu düzeltin sağ elinizle saldırganın çenesine ve burnuna sağ elinizle basın. Ve kasığına kuvvetli bir darbe vurun.

6 / 9 ELLERİNİZİ NASIL KURTARABİLİRSİNİZ? Kolunu saldırganın baş parmağının yanına doğru çevir. Kolunuzu sıkıca tutuyorsa kolunuzu elinizden geldiğince çekin.

7 / 9 ARKADAN SALDIRIYA UĞRARSANIZ Saldırganlar sıklıkla arkadan saldırır, çünkü saldırıya uğrayan kişinin kollarını tutmanın en kolay yolu budur. Böyle bir saldırı durumunda öncelikle keskin bir viraj alın ve kafanızla saldırgana vurun. Daha sonra sertçe eğilin bacağını tutup sertçe çekin. Bu onun dengesini kaybetmesini sağlayacaktır.

8 / 9 SALDIRIYA YAN TARAFTAN UĞRARSANIZ Dövüş sanatlarının her biçiminde en travmatik saldırılardan biri dirsek darbesidir. Kavisli bir hareketle saldırganın yüz, çene veya burnuna dirseğinizle vurun. Daha sonra dirseğinizi karnına ve göğsüne vurun. Böylece saldırganın yönünün değişmesini sağlayacaksınız.