Kadınlar ömürlerini güzellik için harcıyor! En büyük korkuları ise...

Araştırmayı yapan cilt bakım ürünleri firması O'Keeffe'nin rakamlarına göre İngiltere’de kadınlar cilt kırışıklarını gidermek için günde ortalama 3 ürün kullanıyor.

2 bin yetişkin kadın üzerinde yapılan araştırmada, kadınların en büyük korkusunun cilt kırışıklığı olduğu tespit edilirken

ikinci en büyük korkularının ise göz altındaki morluklar ve kuru cilt olduğu öğrenildi.

Buna göre kadınlar hayatlarının 7 haftasını ciltlerini yıkayarak ve nemlendirici uygulayarak geçiriyor. Kadınlar yüz maskesi ve yaşlanma karşıtı serum için hayatlarının 25 gününü, ciltlerinin yağlanmasını önlemek içinse 23 gününü harcıyorlar.

Kadınlar kaşlarını almak için hayatlarının 9 gününü harcarken, tırnaklarını boyamak için 10 gün harcıyor.

Araştırmayı yapan O'Keeffe'nin cilt bakımı sözcüsü, şunları söyledi: 'Bizim sonuçlarımız, kadınların kendilerine bakmaktan ve ilgilenmekten hoşlanan kişiler olduğunu gösterdi. Kadınlarımız kendilerini en iyi şekilde aramaya devam etmekten mutluluk duyuyor.

Kadınların çoğu günde üç ürün kullanırken, yaklaşık yüzde 20'si 10'dan fazla ürün kullandığını itiraf etti. Araştırmada dikkat çeken bir diğer husus ise İngiliz kadınların 5’te biri kötü ciltleri nedeniyle sosyalleşmekten kaçıyor.