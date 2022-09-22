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Kadınlara çağrıda bulundular: 'Et yiyen erkeklere karşı seks grevi!'

22.09.2022 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hayvan refahı örgütü PETA (Hayvanlara Etik Muamele İçin İnsanlar), erkekleri vegan olmaya ikna etmek için yeni bir fikir ortaya attı. Örgüt, kadınlar et yiyen erkeklere karşı bir seks grevi başlatırsa, bunun onların etobur olmaktan vazgeçmeleri için gereken dönüm noktası olabileceğini belirtti.

Kadınlara çağrıda bulundular: 'Et yiyen erkeklere karşı seks grevi!'

PETA, seks grevinin dünyayı kurtarmaya ve toksik erkekliği sona erdirmeye yardımcı olabileceğini söyledi. PETA Almanya'dan Daniel Cox, erkeklerin yaygın alışkanlıklarına dikkat çekti. Birçok erkeğin et tüketimini erkekliklerini kanıtlamanın bir yolu olarak gördüğünü iddia eden Cox, bunun sadece hayvanlara değil iklime de büyük zarar verdiğine değindi.

%41 ORANINDA FARK VAR

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Cox, erkeklerin et yeme eğilimleri nedeniyle kadınlardan % 41 daha fazla sera gazı emisyonuna neden olduğu bilgisini referans alarak ''Erkekler için yüzde 41'lik yüksek bir et vergisi uygun olur. Et yiyen tüm erkekler için seks veya üreme yasağı da bu bağlamda etkili olacaktır." diyerek çözüm önerilerini sundu.

'CİNSİYETÇİ'

PETA'nın erkeklere seks yasağı çağrısı, bazıları tarafından 'cinsiyetçi' olarak nitelendirildi ve öfkeye yol açtı. Geniş bir kitle tarafından yaptıkları çağrının pek benimsenecek gibi görünmediği düşünüldüğünden, örgütün yeni çözümler üzerine çalışması gerekebileceği iddia edildi.


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