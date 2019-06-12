Kadınlarda yaz hastalıklarına dikkat! Vajinal enfeksiyonlardan korunmak için dikkat edilmesi gerekenler

Yaz aylarında deniz-kum-güneş üçlüsü tüm cazibesiyle göz kırparken, pek çok evde tatil hazırlıkları yapılıyor. Tüm yılın yorgunluğunun ardından verilecek tatil molası ile hem fiziksel hem zihinsel dinginlik sağlanacak hem de ruhsal rahatlama. İş stresi, günlük hayatın koşuşturmacası kısa bir süre de olsa geride bırakılacak ve yazın vazgeçilmez üçlüsünün tadı çıkarılacak. Ancak özellikle de yaz aylarında kadınların kapısını sıkça çalan bir hastalık var ki, bazı kurallara dikkat edilmediğinde tatil keyfini de bir anda sona erdirebiliyor. Yaz mevsiminin o hastalığının adı "Vajinit". Vajinal ortam özellikle yaz aylarında artan sıcaklar ve nem ile birlikte enfeksiyonlara duyarlı hale geliyor, sıcak ve nemli ortamlar zararlı bakteriler için elverişli ortam oluşturuyor.
VAJİNAL ENFEKSİYONLAR ARTIYOR
Vajina 9 cm uzunluğunda, idrar kanalı ile bağırsaklar arasında bulunan kadın üreme sisteminin bir elemanı. Vajinada sürekli fizyolojik bir akıntı gerçekleşiyor. Bu organ çevre şartlarından (nem, sıcaklık), hormonlardan (östrojen) ve kullanılan ilaçlardan öncelikli olarak etkileniyor. Vajina içindeki mikro çevrede çok çeşitli canlılar yaşıyor. İnsan için zararlı olmayan ve çoğunlukta olan bakteri grubu o sahnenin hakimidir ve belli bir çoğunlukta oldukça her şey yolunda demektir. Bu durum vajinayı zararlı etkenlere karşı korur. Sorunlar bu faydalı bakterilerin egemenliği zararlı ve diğer bakterilere kaptırdığı durumda olur. Bu durumlar rahatsız edici vajinal kaşıntı veya yanma, kötü kokulu vajinal akıntı gibi bulgularla seyreden vajinal enfeksiyonlara yol açabilir. Vajinal enfeksiyonlar özellikle bazı durumlarda daha sık görülüyor. Adet döneminde havuz veya denize girerken vajinal tampon uygulanması, vajinanın temizlenirken sabun ve benzeri ürünlerin kullanılması veya agresif davranılarak dakikalarca yıkanması faydalı bakterilere zarar vermektedir. Çünkü vajinayı koruyan bakteriler için en önemli durum vajinanın asidik ortamıdır. Bu ortam bazik temizleyicilerle veya aşırı suyla yıkama ile kolaylıkla bozulabilmektedir. Diğer yandan sentetik çamaşırların veya havalanması yetersiz etek pantolon veya külotlu çorapların kullanılması vajinanın nemli ve sıcak kalmasına neden olmaktadır.
PAMUKLU ÇAMAŞIR GİYİN, ISLAK MAYOYU ÇIKARIN
Yaz aylarında özellikle havuz, soyunma kabinleri gibi ortak kullanım alanları da arttığından dolayı zararlı bakterilerin bulaş riskinin arttığının da unutulmaması gerekiyor. Korunma önlemi olarak özellikle yapılması gereken, vajinada faydalı bakterilerin yaşadığının farkına varmak ve onların hoşuna giden ortama sağlamak. Bu önlemleri şöyle sıralayabiliriz:
Hava alabilen pamuklu çamaşır tercih edilirken, agresif vajina temizliğinden kaçınılmalı,
Islak mayo veya bikini fazla vakit kaybetmeden kurusu ile değiştirilmeli,
Havuz veya denize girmeden önce ve girdikten sonra duş alınması gerekli,
Kirli sulara girilmemeli,
Köpük banyosunda fazla vakit geçirmenin de vajinadaki flora bakterilerine zarar verebileceği akılda tutulmalı,
Öte yandan bazı kurallara da sadece yaz aylarında değil, hayatın her döneminde dikkat etmek şart. Bunlardan bazıları;
ÇOK EŞLİ SEKS HAYATI
Çok eşlilik birçok konuda olduğu gibi vajinal enfeksiyonlar için de risk oluşturuyor. Havaların ısınması ile doğa tekrar canlanıyor ve her canlı türünde neslini devam ettirme içgüdüsü ile üreme eğilimi artıyor. İnsanlarda da sıcak ortamın libidoyu artırdığının kanıtlanmıştır. Bu da cinsel yolla bulaşan (trikomonas, clamidya, gonore gibi) enfeksiyonlara davetiye çıkarıyor. Bu tür enfeksiyonlardan korunmanın yolu ise bariyer (kondom, vajinal prezervatif) yöntemleri.
ANTİBİYOTİK KULLANIMI
Gelişi güzel antibiyotik kullanımı flora bakterilerine büyük darbe vuruyor. Bu durum vajinadakiler için de geçerli. Antibiyotik kullanımı ile yok olan faydalı bakteriler savaş meydanını az sayıdaki antibiyotiğe dirençli zararlı bakterilere bırakıyor. Bu fırsattan istifade etmeyi çok iyi bilen bu bakteriler vajinal enfeksiyonlara yol açıyor. Bu nedenle gelişi güzel antibiyotik kullanımdan kaçınılması şart.
BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ
Bağışıklık sistemi bizleri enfeksiyonlardan koruyan en önemli savunma silahını oluşturuyor. Bu sistem kronik böbrek yetmezliği, şeker hastalığı gibi kronik hastalıklardan veya bağışıklık sistemini zayıflatan ilaç kullanımlarından etkileniyor ve güçsüzleşiyor. Bu şekilde güç kaybetmiş kadınlar enfeksiyonlara daha açık oluyor. Prof. Dr. Fatih Şendağ "Bu hastalarda vajinal enfeksiyon geliştiğinde, vajina enfeksiyonu tedavisine başlarken bir taraftan da bağışıklık sistemini zayıflatan nedenin olabildiğince ortadan kaldırılmasına çalışılır" diyor. Ancak tüm önlemlere rağmen vajinal akıntıda kötü koku, vajinada yanma veya kaşıntı varsa yani durum kontrolden çıkmışsa profesyonel yardım almak, kadın hastalıkları ve doğum uzmanına başvurmak gerekiyor.
Prof. Dr. Fatih Şendağ
Kadın Hastalıkları ve Doğum & Tüp Bebek Uzmanı
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