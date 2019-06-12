Kadınlarda yaz hastalıklarına dikkat! Vajinal enfeksiyonlardan korunmak için dikkat edilmesi gerekenler

Yaz aylarında deniz-kum-güneş üçlüsü tüm cazibesiyle göz kırparken, pek çok evde tatil hazırlıkları yapılıyor. Tüm yılın yorgunluğunun ardından verilecek tatil molası ile hem fiziksel hem zihinsel dinginlik sağlanacak hem de ruhsal rahatlama. İş stresi, günlük hayatın koşuşturmacası kısa bir süre de olsa geride bırakılacak ve yazın vazgeçilmez üçlüsünün tadı çıkarılacak. Ancak özellikle de yaz aylarında kadınların kapısını sıkça çalan bir hastalık var ki, bazı kurallara dikkat edilmediğinde tatil keyfini de bir anda sona erdirebiliyor. Yaz mevsiminin o hastalığının adı "Vajinit". Vajinal ortam özellikle yaz aylarında artan sıcaklar ve nem ile birlikte enfeksiyonlara duyarlı hale geliyor, sıcak ve nemli ortamlar zararlı bakteriler için elverişli ortam oluşturuyor.

VAJİNAL ENFEKSİYONLAR ARTIYOR

Vajina 9 cm uzunluğunda, idrar kanalı ile bağırsaklar arasında bulunan kadın üreme sisteminin bir elemanı. Vajinada sürekli fizyolojik bir akıntı gerçekleşiyor. Bu organ çevre şartlarından (nem, sıcaklık), hormonlardan (östrojen) ve kullanılan ilaçlardan öncelikli olarak etkileniyor. Vajina içindeki mikro çevrede çok çeşitli canlılar yaşıyor. İnsan için zararlı olmayan ve çoğunlukta olan bakteri grubu o sahnenin hakimidir ve belli bir çoğunlukta oldukça her şey yolunda demektir. Bu durum vajinayı zararlı etkenlere karşı korur. Sorunlar bu faydalı bakterilerin egemenliği zararlı ve diğer bakterilere kaptırdığı durumda olur. Bu durumlar rahatsız edici vajinal kaşıntı veya yanma, kötü kokulu vajinal akıntı gibi bulgularla seyreden vajinal enfeksiyonlara yol açabilir. Vajinal enfeksiyonlar özellikle bazı durumlarda daha sık görülüyor. Adet döneminde havuz veya denize girerken vajinal tampon uygulanması, vajinanın temizlenirken sabun ve benzeri ürünlerin kullanılması veya agresif davranılarak dakikalarca yıkanması faydalı bakterilere zarar vermektedir. Çünkü vajinayı koruyan bakteriler için en önemli durum vajinanın asidik ortamıdır. Bu ortam bazik temizleyicilerle veya aşırı suyla yıkama ile kolaylıkla bozulabilmektedir. Diğer yandan sentetik çamaşırların veya havalanması yetersiz etek pantolon veya külotlu çorapların kullanılması vajinanın nemli ve sıcak kalmasına neden olmaktadır.