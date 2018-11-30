Kadınları bu problemler 'utandırıyor!' İşte doktora sormaya çekindikleri 10 soru

SPERM ALERJİM OLABİLİR Mİ? Semen alerjisi ya da bilinen adıyla sperm alerjisi kadınları erkeklerden daha çok etkiler. (erkekler de kendi spermlerine karşı alerjik olabilirler) Kadınlar, sperm ile temastan kısa süre sonra iltihap, kaşıntılı bir his ve genital şişlik yaşayabilir. Bazen sistemik hale de gelirse, lokal değil de tüm vücutta da alerji belirtileri görülebilir. Yüzde, kolda veya bacakta da görülebilir. Bu belirtiler birkaç saat veya birkaç gün sürebilir.Durumun resmi olarak teşhis edilmesini sağlamak için, bir tıp uzmanı tarafından yapılan bir cilt testi yaptırmanız gerekir. Tedavide en pratik yöntem kondom (prezervatif) kullanılmasıdır. Bunun dışında ilişki öncesi anti-alerjik ilaçlar alınması, desensitizasyon (immünoterapi) tedavileri gibi uygulamalar da vardır. SEKSTEN SONRA NEDEN BAŞ AĞRISI YAŞIYORUM? Cinsel ilişkiden sonra biraz baş ağrısı hissederseniz, ilk düşünmeniz gereken yeterince su içtiğinizden emin olmaktır. Çünkü güçlü cinsel ilişki susuzluğa yol açabilir. Baş ağrıları kadınlardan çok erkekleri etkiliyor olsa da kimse ne kadar yaygın olduğundan emin değil çünkü insanlar bu sorunu bildirmekten utanabiliyor. Bir teoriye göre cinsel eforun, kan damarlarının genişlemesine yol açmasıdır. Baş ağrısı bir veya iki dakika sürebilir. Baş ağrısı sorunuyla karşı karşıyaysanız bunu doktorunuza anlatmanız çok önemlidir daha ciddi durumları araştırmak isteyecektir ve size gereken tedaviyi uygulayacaktır.

VAJİNAMI KOZMETİK ÜRÜNLERLE YIKIYORUM, SORUN OLUR MU? Günümüzde online ya da normal mağazalarda birçok bakım ürününü bulabiliyoruz. Ancak bu ürünlerin çoğu vajinanın doğal PH dengesini bozarak vajinal dokulara zarar verebiliyor. Bu, kaşıntı ve yanma hislerinden, pamukçuk veya bakteriyel vajinozis gibi enfeksiyonlara kadar pek çok istenmeyen soruna yol açabilir, bu nedenle neyin güvenli olduğunu ve bir probleme neden olabileceğini bilmek önemlidir. Kadın sağlığı uzmanı Tania Adip, ''kadınların vücutları için kullandıkları kozmetik ürünleri tamamen kaldırmalarını öneriyorum. Bunun yerine parfümsüz sabun kullanmak daha idealdir'' diye konuşuyor. Vajinanın kendisinin temiz olduğunu hatırlamak önemlidir. Tüm kadınların sahip olduğu mukoza deşarjı vajinayı temiz ve sağlıklı tutmak için uğraşıyor. VAJİNAMDA SİYAH NOKTALAR OLMASI NORMAL Mİ? Tıpkı vajina da diğer organlar gibi deriden oluşuyor. Nemli ve sıcak bir durumda olduğu için tıkanmış gözeneklere maruz kalabilirsiniz. Sivilceler veya vulva bölgesindeki siyah noktalar (kasık saçlarınızın büyüdüğü yerlerde) tıraştan, ağdalamadan kaynaklanabilir. Bunlar zararlı değildir.

SEKS SIRASINDA GAZ ÇIKARMAMIN NEDENİ NE? Bu sadece vajinada hapsolmuş havadır. Hava, penetratif seks sırasında içeri itilir ve daha sonra serbest bırakılır - bir şişeden çıkan bir mantar gibi. Bu durum doğum yapan kadınlarda ya da dört ayak üzerinde durulan seks pozisyonlarında daha çok yaşanabilir. Hızlı ve şiddetli cinsel ilişkilerde böyle utanç verici bir sesle karşılaşabilirsiniz. Bunun önerisi ise Tania'ya göre daha yavaş daha sakin seks yapmak. REGL DÖNEMİNDE PIHTI GELMESİ NORMAL Mİ? Bazı kadınlar için pıhtılaşma normaldir - ancak, bu regl dönemlerinizin olması gerekenden daha ağır olduğunu gösterir. Ağır geçen ve pıhtılaşma görülen regl çok sakıncalı olabilir, ayrıca sağlığa zararlı olabilirler. Tania, ''hasta bana bu şikayetle geliyorsa ağır kan kaybından dolayı anemik olabileceğinden endişelenirim. Bu yüzden hastalarımın mutlaka tedavi olmalarını öneririm. Yapılan operasyonların

genel başarı oranı yüzde 80'' diye konuşuyor. DOĞUM SONRASI SEKS YAPILABİLİR Mİ? Yapılabilir. Tabii ki, doğum travması ya da bir epizyotomi (bebeği çıkarmak için cerrahi bir kesim])gibi morarma gibi sorunlar yoksa. İyileşme sürecine izin verildiği için genellikle cinsel ilişkiye 6 haftadan sonra başlanması tavsiye ediliyor. Hatırlamanız gereken diğer bir şey de doğum sonrası ödtrajen seviyenizin düşük olmasıdır. Bu durum vajinal cildin incelmesine ve kuruluk olmasına yol açabilir.

Emzirmek de östrojeni azaltır. Bu da emziren anneler için bir sorun olabilir. Bu dönemde cinsel sorunları azaltmak için suda çözünen bir yağlayıcı kullanabilirsiniz. MENOPOZ DÖNEMİNİ NASIL ANLARIM? Tania'ya göre kadınların yaklaşık dörtte biri menopoz belirtilerini bilmiyor. Bazı kadınlar semptomlarını yaşar ancak bu Perimenopoz dönemi de olabilir. Perimenopoz temelde bir kadının birkaç yıl içinde menopoza ulaşacağı 'menopoza geçiş' dönemidir. temelde bir kadının birkaç yıl içinde menopoza ulaşacağı 'menopoza geçiş' dönemidir. Bu dönem iyi bilinmediği için kadınlar 'acaba menopoza mı girdim?' diye

endişeye düşebilir. Menopoz döneminin en sık semptomlarından biri sıcak basmalarıdır. Sıcak basmaları gece boyunca aniden başlayabilir. Bazı kadınlarda bu durum endişe, gerginlik, eklem ve migren ağrısıyla ortaya çıkabilir. VAJİNAL KURULUĞUN SEBEBİ NEDİR? Vajinal kuruluk, menopozun bir diğer yaygın yan etkisidir (östrojen hormonunun yokluğundan kaynaklanır) Ancak vajinal kuruluğun başka sebepleri de vardır. Gebelik sonrası ve emzirme döneminde, bağırsak rahatsızlıkları, diyabet gibi durumlarda da ortaya çıkabilir. Oral kontraseptif hap veya bazı ilaç kullanımları, sprey, çamaşır tozu gibi kimyasal ürünler de buna neden olabilir. Kuruluk, ağrı, kaşıntı, seks sırasında ağrıyla ortaya çıkabilir. Kadınların çoğu, vajinal kurulukların düşük östrojen seviyelerine bağlanabileceğini bilmez. Ancak bunun için etkili tedaviler mevcuttur. Ayrıca kanama gibi endişe verici özellikleriniz varsa hemen doktora görünmelisiniz.