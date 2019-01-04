KADIN

Kadınların yüzde 58'i regl dönemlerinden utanıyor!

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 04.01.2019 17:36 | Son Güncelleme

Aslında göz kırpmak ya da tuvalete gitmek kadar doğal bir şey ama 1.500 kadın ve 500 erkek arasında yapılan yeni bir ankete göre kadınların yüzde 58'inin regl dönemlerinde utandıkları ortaya çıktı.

Kadınların yüzde 58'i regl dönemlerinden utanıyor!

Ankete katılan kadınların yüzde 42'si erkek arkadaşlarının ve aile üyelerinin takındıkları tutum nedeniyle dönemsel yaşadıkları bu durum hakkında utandıkları ifade edildi.

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Ankete katılan erkeklerin çoğu ise kadınların yaşadıkları bu durumu iş yerinde açıkça söylemesinden rahatsız.

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Ankete katılan kadınların yüzde 73'ünün tuvalete giderken tampon ya da pedlerini sakladığı, on kadından 7'sinin kıyafetlerini arkadaşlarına kontrol ettirdiği, yüzde 40'ının regl dönemlerinde planlarını iptal ettikleri, üç kadından birinin ise, vajina sözcüğünü söylemekten rahatsız olduğu açıklandı.
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Araştırma şirketinin sözcüsü, ''Kadınların regl dönemleri için yapılan algının değişmesi için kadınlara ve erkeklere büyük görev düşüyor. Her şey açık ve dürüst konuşmaktan geçiyor. Tuvalete giderken ya da kasada ped alırken utanmayın. Teyzem geldi ya da aylık ziyaretçi demekten vazgeçin. Regl döneminizde olduğunuzu söyleyin. İnanın bunda utanılacak hiçbir şey yok'' diye konuştu.


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