MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kadir İnanır yoğun bakımdaydı! İlaçlar kesildi, uyandırma işlemi ertelendi

Kadir İnanır yoğun bakımdaydı! İlaçlar kesildi, uyandırma işlemi ertelendi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
26.03.2024 13:58
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadir İnanır inme geçirerek hastaneye kaldırılmıştı. Başhekim Prof. Dr. Necdet Sağlam, İnanır'ın entübe edildiğini ve durumunun stabil olduğunu belirtmişti. Jülide Kural ise usta oyuncunun uyandırılacağını söylemişti. İşte Kadir İnanır'ın son durumu...

Sanatçı Kadir İnanır, geçtiğimiz pazar bilinci kapalı şekilde Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tıkalı olan serebral arter damarının başarılı bir operasyonla açılmasının ardından yoğun bakıma alınan ve entübe edilen Kadir İnanır'ın sağlık durumu iyiye gidiyordu.

Jülide Kural açıklama yaparak "Uyandırma kararı alınmıştır" demişti. Kadir İnanır'ın son durumu merak konusu oldu.

Entübe edilmişti! Kadir İnanır'dan flaş haber Entübe edilmişti! Kadir İnanır'dan flaş haber

Habertürk'ün haberine göre; "Doktorlar uyutucu ve diğer ilaçları kestiler. Kadir İnanır gözleri, elleri ve ayaklarıyla hareket etmeye ilk işaretleri vermeye başladı. Uyandırma kendiliğinden olsun, beklenti bu. Doktorların kararı bu. Soluk borusuna takılan tüpün çıkarılması... Bu da 48. saatteki dilime denk geliyor" denildi.

Kadir İnanır'ın uyandırma işlemi dün akşam beklenirken olumlu tepkiler sonrası böyle bir karar alındığı bildirildi.

Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Patronunun metresiyle kavga etti! Sonrasında ise...Patronunun metresiyle kavga etti! Sonrasında ise...
Buse Terim boşanıyor! "Uzlaşarak çözemedik"Buse Terim boşanıyor! "Uzlaşarak çözemedik"
Şeffaf ayakkabıları hiç beğenilmedi! Dillere düştü Şeffaf ayakkabıları hiç beğenilmedi! Dillere düştü
Anahtar Kelimeler:
Kadir İnanır Oyuncu stil
En Çok Okunan Haberler
İşte Karabük gerçekleri!

İşte Karabük gerçekleri!

Dorşin Botan yakalandı! Seçimlere müdahale için...

Dorşin Botan yakalandı! Seçimlere müdahale için...

O büyükşehirde seçim şimdiden bitti: Yüzde 71

O büyükşehirde seçim şimdiden bitti: Yüzde 71

Eğlence mekanları için emsal karar! Erkek diye izin vermediler, 80 bin lira ceza kesildi: 'Ön yargı' detayı

Eğlence mekanları için emsal karar! Erkek diye izin vermediler, 80 bin lira ceza kesildi: 'Ön yargı' detayı

Jet ski kazasının zararı ağızları açık bıraktı! Kazancı gündemde

Jet ski kazasının zararı ağızları açık bıraktı! Kazancı gündemde

Tüketicileri üzecek haber, yeni zamlar bekleniyor! Fiyatı 3 ayda iki katına çıktı!

Tüketicileri üzecek haber, yeni zamlar bekleniyor! Fiyatı 3 ayda iki katına çıktı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bahar Fırsatları'nın sona ermesine çok az kaldı! Ünlü markalara uyguna sahip olmanın tam zamanı

Bahar Fırsatları'nın sona ermesine çok az kaldı! Ünlü markalara uyguna sahip olmanın tam zamanı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Kombinlerinizin havasını yükseltecek ayakkabılar burada!

Kombinlerinizin havasını yükseltecek ayakkabılar burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.