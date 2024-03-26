Kadir İnanır yoğun bakımdaydı! İlaçlar kesildi, uyandırma işlemi ertelendi

Sanatçı Kadir İnanır, geçtiğimiz pazar bilinci kapalı şekilde Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tıkalı olan serebral arter damarının başarılı bir operasyonla açılmasının ardından yoğun bakıma alınan ve entübe edilen Kadir İnanır'ın sağlık durumu iyiye gidiyordu.

Jülide Kural açıklama yaparak "Uyandırma kararı alınmıştır" demişti. Kadir İnanır'ın son durumu merak konusu oldu.

Habertürk'ün haberine göre; "Doktorlar uyutucu ve diğer ilaçları kestiler. Kadir İnanır gözleri, elleri ve ayaklarıyla hareket etmeye ilk işaretleri vermeye başladı. Uyandırma kendiliğinden olsun, beklenti bu. Doktorların kararı bu. Soluk borusuna takılan tüpün çıkarılması... Bu da 48. saatteki dilime denk geliyor" denildi.

Kadir İnanır'ın uyandırma işlemi dün akşam beklenirken olumlu tepkiler sonrası böyle bir karar alındığı bildirildi.





