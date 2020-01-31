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Kafkasör Yaylası doğal güzelliği ile büyülüyor

YAŞAM HABERLERİ  | 31.01.2020 11:12 | Son Güncelleme

Artvin'in Kafkasör Yaylası, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Kısa sürede 70 santimetre kar kalınlığına ulaşan bölgede kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Doğal güzelliği ile ziyaretçilerini büyüleyen Kafkasör Yaylası bölge sakinlerinin ilgi odağı oldu.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü. Kar yağışının etkili olduğu Artvin'in ünlü turizm merkezi Kafkasör Yaylası da karla kaplandı. İl merkezine yaklaşık 7 kilometre mesafedeki bin 200 rakımlı Kafkasör Yaylası, her mevsim olduğu gibi kışın da ziyaretçilerinin tercih ettiği yerlerin başında geliyor. Kar kalınlığının yer yer 70 santimetreye ulaştığı yaylada, doyumsuz manzaralar ortaya çıktı.

Ladin, sarıçam, kayın, gürgen ve ormangülü ağaçlarıyla kaplı yaylanın karlı halini merak eden vatandaşlar yaylanın yolunu tuttu. Kafkasör Yaylası'nın beyaza bürünmüş halini merak eden vatandaşlar, yaylaya çıkarak bol bol fotoğraf çekti.

Ziyaret için Artvin’e gelen ve yaylaya çıkan Ramazan Ardıç, “Yoğun kar yağışı eşliğinde yaylaya çıktık. Biraz kartopu oynadık eğlendik. Burasının muhteşem bir doğası var, yazın tekrar geleceğim” diye konuştu.

Kafkasör Yaylası'nı merak eden misafirleriyle birlikte yaylaya çıkan Hafız Seçkin ise “Kar yağışı eşliğinde yaylaya çıktık. Araç çıkmayınca bırakıp yola yaya devam ettik. Yürümek iyi geldi doğanın keyfini çıkardık. Misafirlerim Kafkasör’ü çok beğendiler, yazın tekrar gelmeyi düşünüyorlar” dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kafkasör yaylası Artvin

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