Alman fenomen tatil yaptığı Türkiye’de depremi yaşadı! 7.7 büyüklüğündeki depremi TikTok hesabından paylaştı... “Allah'ım lütfen”

TikTok’tan ‘Selamitv’ kullanıcı adıyla paylaşım yapan Türk asıllı Alman sosyal medya fenomeni merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 büyüklüğündeki depreme Şanlıurfa’da yakalandı. Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan deprem sırasında Türkiye’de tatilde olan fenomen isim korku dolu anları TikTok’tan paylaştı.

MİLYONLARCA İZLENMEYE ULAŞTI

Deprem anını TikTok hesabından paylaşan fenomen ismin gönderisi kısa sürede sosyal medyanın ilgisini çekmeyi başardı. Duvara yaslanarak depremi geçmesini beklediği anları paylaşan Selami’nin gönderisi 4.1 milyon izlenmeye ulaştı. Videonun başında Almanca konuşan fenomen isim depremin şiddetlenmesi üzerine, “Anne, baba! Allah'ım lüften” diyerek bağırmaya başladı.