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Kahramanmaraş'ın deprem anında karanlığa gömüldüğü an kameralara yansıdı

15.02.2023 18:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depreme ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Kent merkezine hakim noktada bulunan Ahır Dağı mevkiindeki güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülerde, kentin deprem anında karanlığa gömüldüğü anbean kaydedildi.

Kahramanmaraş'ın deprem anında karanlığa gömüldüğü an kameralara yansıdı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem, kentin hakim noktasındaki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, depremin etkisiyle gökyüzünün birkaç kez aydınlanması ve ardından şehrin elektriklerinin kesilmesiyle karanlığa gömüldüğü görüldü.

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Kent merkezine hakim noktada bulunan Ahır Dağı mevkisinde bulunan güvenlik kameraları 6 Şubat 04.17’de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremi de kaydetti.

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Görüntülerde, depremle birlikte yaşanan sarsıntı ile birlikte şimşek çakması ve gökyüzünün birkaç kez aydınlanması dikkat çekti. Ürkütücü görüntülerde; kentin neredeyse tamamının ışıklarının sönerek karanlığa gömülmesi de yer aldı. (DHA)

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