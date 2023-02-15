Havuzda tsunami! Deprem anında çekilen görüntü dehşete düşürdü, taşan sular güvenlik kamerasına yansıdı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve yüzyılın afeti olarak adlandırılan Pazarcık merkezli 7.7 ve Elbistan merkezli 7.6'lık iki büyük depremin şiddetini gözler önüne seren yeni görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor. 10 ilde ciddi yıkımlara neden olan depremlere ait son görüntü Gaziantep'ten geldi.

HAVUZDAKİ TSUNAMİ KAMERADA

Elbistan merkezli 7.6'lık ikinci deprem sırasında kapalı bir yüzme havuzunda meydana gelen küçük çaplı tsunami güvenlik kamerasına yansıdı.

Depremin şiddetini ve etkisini en net şekilde gösteren görüntüde sarsıntıyla beraber havuzdaki suyun tsunami gibi dalga dalga havuz kenarındaki zemine taşması dikkat çekti.

MALATYA'DA DA BENZER GÖRÜNTÜ

Benzer görüntüler Malatya'da da kaydedildi. Bir çiftliğin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler ise depremin ne kadar büyük olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Depremin başlaması ile çiftlikte bulunan sulama havuzundaki suyun, sağa sola ve öne doğru taşması dikkat çekti. O anlar tsunamiyi andırdı.

(İHA)

