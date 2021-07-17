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Kahramanmaraş'ta fabrikada korkutan yangın! Kontrol altına alındı

17.07.2021 00:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonrası kontrol altına alındı.

Kahramanmaraş'ta fabrikada korkutan yangın! Kontrol altına alındı

Merkez Onikişubat ilçesi Kahramanmaraş-Adana kara yolu 1. kilometresinde faaliyet gösteren tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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50 ARAÇLA MÜDAHALE EDİLDİ

Ekipler soğutma çalışmasına devam ederken, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de olay yerine giderek çalışmaları yerinde inceledi.

Yangınla ilgili son durumu açıklayan Başkan Güngör, söndürme çalışmalarına Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'nün arazözlerle, emniyetin de TOMA ile destek verdiğini söyledi. Toplam da 50 araçla yangına müdahale edildiğini kaydeden Güngör, şöyle devam etti:

"Adana yolu üzerinde bir tekstil firmasında çıkan yangına dair ihbar aldık. Özellikle ahşap ve mobilya yangını olan bölgede gerçekleşen yangına itfaiyemiz kısa sürede müdahale etti. Şu an İtfaiye ve Fen İşleri Daire Başkanlığımız, Orman Bölge Müdürlüğü ve kolluk kuvvetlerimiz burada. Toplamda 50 araçla yangına müdahale ediyor. Allah’ın izniyle kısa süre içinde kontrol altına alacağız. Hepimize geçmiş olsun diyorum. Ben burada tüm çalışanlara koordinasyon ve iş birliği için teşekkür ediyorum. Hemşerilerimize, Kahramanmaraş’ımıza geçmiş olsun diyorum." (DHA/AA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Kahramanmaraş
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