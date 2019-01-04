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Kahramanmaraş'ta korkunç olay! Kendini basket potasına astı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 07:51 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta basket potasına ip bağlayan bir kişiyi gören vatandaşlar hemen polise haber verdi. Girdiği bunalım sonucu kendini basket potasına asan genci polis son anda kurtardı. Polis Y.K.'nın annesine bilgi verdi. Anne S.K. 'Oğlumu sordular, yatak odasını kontrol ettiğimde evde yoktu' dedi...

Aksu Mahallesinde meydana gelen olayda 18 yaşındaki Y.K, girdiği bunalım sonucu intihar etmek istedi. Evinin yanında bulunan basket potasına ip bağlayan genci gören vatandaşlar, polise ekiplerine bilgi verdi.

Yapılan ihbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, kendini potaya asan genci ipi keserek son anda kurtardı. Olay yerine çağrılan ambulans ile Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan Y.K’nın hayat tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

ASA

Polisin ulaştığı annesi Ş.K. ise, “Saat 02.00 sıralarında polis geldi. Oğlumu sordular. Bende yatak odasını kontrol ettiğimde evde yoktu. Polis ekipleriyle birlikte parka gittim. Oğlumun intihar etmek istediğini öğrendim. Polis ekiplerine teşekkür ederim” dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş basket potası intihar

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