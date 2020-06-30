Kahve falında kurt görmek, birçok farklı anlama gelebilmekle beraber, dolunay sırasında olup olmadığı, yanında görülen hayvanlara veya diğer durumlara, hatta fal sahibinin medeni haline göre bile değişkenlik gösterebilir. Öncelikle kurt görmek, fal sahibinin isyankar kişiliğine işaret eder. Yakın zamanda kişinin başından geçen olayların ve yaşadıklarının onu yıprattığının ve isyan ettiğinin işareti olarak yorumlanır. Kahve falında kurt görülen fal sahibinin sevdiği kimselere hatalarını söyleyebileceği ve onlar hakkındaki bazı gerçekleri itiraf edebileceği durumlar yaşanabilir. Bunun yanı sıra kahve falında kurt görmek, lider ruhlu kişiliğin ve asaletin sembolü olarak yorumlanır. Öte yandan bazı yorumculara göre ise fal sahibini çekemeyen kötü kalpli insanlara delalet eder. Yakın zamanda kişinin başından geçecek bazı olaylar , fal sahibinin kötülüğünü isteyen, ona düşman kişilerin yüzünü güldürecektir. Bazı yorumlara göre; falda görünen kurt fal sahibinin başını beladan kurtaracak bir insana da delalet eder. Bu kişi fal sahibini girdiği bir beladan adeta çekip alacaktır.

Kahve Falında Kurt Köpeği Görmek Kahve falında görülen kurt köpeği, fal sahibinin hayatında bulunan, çevresine zarar vermek isteyen, saldırgan ve dengesiz bir kişiliği sembolize eder. Uzaktan sessiz ve sakin görünen görünen bu kişinin gerçek yüzü samimi olunduğunda fark edilecektir. Fal sahibi eğer dostunu ve düşmanını iyi ayırt edebilirse güzel günlerle yakındadır. Kahve Falında Kurt Kafası Görmek Falda görünen kurt kafasının, fal sahibine sürekli negatif enerji yükleyen, her konuşmalarında kişiyi hayallerinden uzaklaştıran ve soğutan, uzak durulması gereken bir şahsın varlığını simgelediği düşünülür. Bu şahıstan uzak durmak kişi için hayırlı olacaktır. Kahve Falında Kurt ve At Görmek Kahve falında at görmek, fal sahibinin kişiliği ile ilgili bazı ipuçları verir. At da kurt gibi bir asalet sembolüdür. Kişinin tıpkı at gibi asil, sağlam ve güçlü bir karakteri olduğuna işaret eder. Kurt lider ruhlu kişiliğin ve adaletin sembolü olduğundan kahve falında at ile birlikte kurt görülmesi olumlu bir şekilde yorumlanır. Çoğunlukla fal sahibinin kişiliğini gösteren bir sembol olarak görülse de kişinin geleceği ile ilgili ipuçları da barındırır. Kişiyi hayal kırıklıklarından uzak, parlak ve güzel günler beklemektedir.

Bu manaların yanında herkesin bildiği üzere at, aynı zamanda murat simgesidir. Fal sahibi kişi bekarsa, tez zamanda murada erecektir. Eğer fal sahibi bekar değilse de benzer şekilde tez zamanda tüm dilekleri kabul olacaktır. Kahve Falında Kurt Adam Görmek Kurt adam, ikili kişiliğin ve dönüşümün sembolü olarak yorumlanır. Kahve falında kurt adam çıkması, fal sahibinin aslında düşmanı olan ancak ona dost görünen bir kişinin varlığına delalet eder. Fal sahibi kişi, bu ikiyüzlü insan tarafından kandırılmamak için dikkat etmelidir. Kahve Falında Kurt ve Dolunay Görmek Kurt ve dolunayı falda bir arada görmenin, fal sahibinin uzun zamandır suskunluk içerisinde olduğu bir konu hakkında artık sessizliğini bozacağına işaret ettiği düşünülür. Kişi yakın zamanda bu konu hakkındaki içinde tuttuğu tüm düşünceleri söze dökecektir. Kahve Falında Uluyan Kurt Görmek Uluyan kurt simgesi fal sahibinin, hakkında yapılan dedikodulara ve arkasından konuşulanlara bizzat kendi kulaklarıyla şahit olacağına delalet eder. Fal sahibi yakın zaman içerisinde beklemediği bir anda bu durumu şahsen tanık olacaktır. Falda uluyan kurt simgesinin başka bir anlamı da fal sahibinin tartışan iki kişinin yaşadığı gerginliğin ardından onların arasında kalacağına işaret etmesidir. Bu nedenle, bir süreliğine etrafında çıkan kavga ve tartışmalarda taraf olmaması fal sahibi açısından daha iyi olacaktır.