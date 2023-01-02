Kahve tiryakilerine özel en iyi espresso makinesi tavsiyeleri

Gerçek kahve severlerin evlerindeki olmazsa olmaz cihazlardan biri haline gelen espresso makineleri, gün boyu en kaliteli kahveyi size sunmak için programlanır. Siz de tüm gün kahve içmeden duramıyor ve lezzet konusunda da çok seçici davranıyorsanız en iyi espresso makineleri çeşitlerinden hazırladığımız bu listeye bakmaya ne dersiniz?

1. Kaliteden ödün vermek istemeyenler için: Philips Tam Otomatik Espresso Makinesi

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Espresso içmeden güne başlayamayanlardan mısınız? O zaman evinizde mutlaka Philips Tam Otomatik Espresso Makinesini kullanmalısınız. Tam otomatik bu harika ürün, mükemmel sıcaklık ve kaliteli kahve garantisini veriyor. 1,8 litre kapasiteli espresso makinesi, kireçlenme problemini de en az seviyelerde yaşamanızı sağlıyor. AquaClean teknolojisi sayesinde 5000 bardağa kadar kahveyi, temizlemeye gerek kalmadan hazırlayabilirsiniz. Dokunmatik ekranı sayesinde tek dokunuşla kahvenizi demleyebilir ayrıca zamanlayıcı özelliği ile de istediğiniz zaman aralığında espressonuzun hazırlanmasını sağlayabilirsiniz. Bu mükemmel makine sayesinde kahve içmeye doyamayacaksınız.

2. Çok yönlü harika bir model: Electrolux EasyPresso Espresso Kahve Makinesi

Sürekli gelişen teknoloji sayesinde sevdiğiniz her şeyi evinizde de rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Rafine zevkleri olan kişilerin vazgeçilmezleri arasında sayılan espressoyu içmek için de artık mekân mekân gezmenize gerek yok. Teknolojinin size sunduğu en pratik mutfak aletlerinden biri olan Electrolux EasyPresso Espresso Kahve Makinesi ile istediğiniz zaman evinizde espresso keyfi yapabilirsiniz. Süt köpürtme özelliği ile sadece espresso değil, cappucino ve latte gibi kahveleri de sizin için hazırlayan cihaz, bu işlevselliğinin yanında paslanmaz çelik kaplamasıyla da son derece şık bir görünüme sahip.

3. Mutfağınıza renk katacak: Delonghi Icona Vintage Manuel Espresso Makinesi

Vintage görünümle tasarlanan mutfak aletleri son dönemlerde çok revaçta. Siz de bu tasarımları beğeniyor ve evinizde kullanıyorsanız Delonghi Icona Vintage Manuel Espresso Makinesini çok seveceksiniz. Kahvesiz yapamayanların evinden eksik olmayan espresso makineleri için mükemmel bir örnek teşkil eden ürün, şık görüntüsünün yanında kolay kullanım avantajlarıyla da beğenileri topluyor. Süt köpürtme başlığı, çıkarılabilir su haznesi ve çok fonksiyonlu süzgeç taşıyıcısı ile ürün, herkesin sahip olmak isteyeceği kalitede. Dokuz dakikada otomatik olarak kapanma özelliği sayesinde de enerji tasarrufu garantisi sunan espresso makinesi ile gerçek kahvenin tadına doyacaksınız.

4. Retro tarzı sevenlere: Russell Hobbs Espresso Kahve Makinesi

"En iyi espresso makinesi hangisi?" diye soranlara güzel bir seçenek olarak Russell Hobbs Espresso Kahve Makinesini önerebiliriz. Sıra dışı retro tasarımıyla öne çıkan ürün, yüksek kalitede kahve içmenize yardımcı olue. Hızlı ısıtma avantajı sunan espresso makinesi, öğütülmüş kahveden inanılmaz lezzetli içecekler hazırlar. Süt köpürtme konusunda da oldukça başarılı olan cihaz, şimdiye kadar içtiğiniz tüm kahveleri size unutturacak. Evinize alacağınız en kullanışlı ürünlerden biri olacak espresso makinesi, uzun yıllar kalitesini kaybetmeden size kahve yapmaya devam edecek.

5. Her yere taşıyabileceğiniz kullanışlı bir ürün: Any Morning Espresso Kahve Makinesi

Taşınabilir espresso makinesi sayesinde istediğiniz her yerde lezzetli kahveleri yudumlamak artık imkânsız değil! Any Morning Espresso Kahve Makinesi, bu konuda sizin en iyi yardımcınız olacak. Paslanmaz çelikten üretilen alet, altı kupalık kapasitesiyle arkadaşlarınızla birlikte kahve keyfi yapmanıza imkân tanıyor. Tüm ocak tipleriyle de uyumlu olan espresso makinesini istediğiniz yere götürüp kahvenizi demleyebilirsiniz. Uygun fiyat alternatifiyle de beğeninizi kazanacak olan ürün, size kaliteli kahvenin tarifini yeniden yapacak. Sevdiklerinizle birlikte hoş vakit geçireceğiniz davetlerde espresso makineniz de bu sohbetlere eşlik edecek.

6. Kahvenin tanımını yeniden yapan model: Delonghi Dedica Manuel Espresso Makinesi

Kahve aşkınıza lezzet katacak bir ürün var sırada. Delonghi Dedica Manuel Espresso Makinesi, demlediği inanılmaz lezzetli kahvelerle sizi âdeta büyüleyecek. Ufak boyutu ile küçük mutfaklarda bile kendine kolayca yer bulabilecek olan espresso makinesi, büyük işler başarıyor. Her zaman aynı lezzetle espressoyu sizin için hazırlayan ürün, sadece 40 saniye içinde istediğiniz ısıya ulaşabiliyor. Güne harika bir kahve ile başlamak istediğinizde bu makine kesinlikle elinizin altında olmalı.

7. İşletmeler için profesyonel bir seçenek: Delonghi La Specialista Manuel Espresso Makinesi

Evlerde kullanılabilen modellerin dışında tam profesyonel şekilde çalışan espresso makineleri, kafe ve restoranlarda kullanılıyor. Delonghi La Specialista Manuel Espresso Makinesi de bunlardan biri. Büyük ve donanımlı ürün, kahve işiyle profesyonel şekilde uğraşanların mutlaka edinmesi gereken bir alet. İşinde profesyonel baristaların şov yapacağı espresso makinesi, sahip olduğu kaliteli ve çok yönlü özellikleri ile baş döndürüyor. Bu makineyle hazırlanan espressonun tadına doyamayacaksınız. İşletme tipi ürün, dayanıklı ve sağlam malzemesinin avantajıyla uzun yıllar kullanılabilir.

8. Lezzetli ve gerçek kahve deneyimi: Cecotec Express Cafelizzia Espresso Makinesi

Sabah uyanır uyanmaz, ayılmak için bir fincan kahveye mi ihtiyaç duyuyorsunuz? O zaman size en hızlı şekilde kahve hazırlayacak Cecotec Express Cafelizzia Espresso Makinesi'ni evinize almalısınız. Şık ve modern tasarımı ile beğeni toplayan ürün, işlevselliğiyle de kullananlardan tam not alıyor. Yüksek performans sergileme özelliği sayesinde istediğiniz kahveyi pratik şekilde hazırlamanıza yardımcı olan espresso makinesi, kolay temizlenebilme avantajıyla öne çıkıyor. Bu mükemmel ürün, süt kullananlar için de üstün köpürtme ve ısıtma özelliğiyle lezzetine hayran kalacağınız kahveler hazırlıyor.

9. Kapsülle çalışan pratik model: Tchibo Cafissimo Easy Kapsül Kahve Makinesi

Kapsülle çalışma özellikli espresso makineleri pratikliğiyle öne çıkıyor. Tchibo Cafissimo Easy Kapsül Kahve Makinesi de bu ürünlerden biri. Damak tadınıza göre seçeceğiniz kapsüller ile size inanılmaz lezzette espressolar hazırlayan alet, canlı kırmızı rengiyle de mutfaklarınıza renk katacak. Ufak boyuta sahip olan espresso makinesi küçük tezgahlarda bile kolayca kullanılabiliyor. Gün içinde istediğiniz her saatte sıcacık ve lezzetli kahveleri bu makine sayesinde içeceksiniz.

10. Baristaların en güzel oyuncağı: Lelit PL92T Elizabeth V3 Çift Kazanlı Espresso Makinesi

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Birbirinden lezzetli kahvelerin ustası baristalar, espresso makinelerinin en kaliteli modelleriyle çalışmayı severler. Lelit PL92T Elizabeth V3 Çift Kazanlı Espresso Makinesi de sahip olduğu özellikleriyle bu kaliteye sahip bir model oluyor. Çift kazanlı makine, daha uzun süreler sıcak kalan suyla daha çok kahve hazırlıyor. Profesyonel baristaların yeteneklerini konuşturabileceği bu ürün, tamamen paslanmaz ve üst kalite çelikten üretiliyor. Bu alete sahip olan birinin lezzetsiz kahve yapması imkânsız hâle geliyor. Tüm parçaları kolay şekilde temizlenebilen espresso makinesi, işlevselliğiyle sektöre damgasını vuruyor.