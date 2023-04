En lezzetli kahveleri yapacağınız Philips marka kahve makineleri

Evinizde her daim kaliteli ve iyi içimli bir kahve demlemek istiyorsanız iyi bir kahve makinesi almanın zamanı gelmiş olabilir. Her ne kadar klasik yöntemler sıklıkla tercih edilse de her zaman aynı lezzeti elde etmek için mutlaka kaliteli bir kahve makinesi bulmalısınız. Peki, bu kadar seçenek arasından doğru makine nasıl bulunur? Sizin için kahve makinesi denildiğinde ilk akla gelen markalardan biri olan Philips'in en iyi kahve makinelerini inceledik. Gelin, kullanıcılardan tam not alan o ürünleri birlikte keşfedelim.

İlk adım, ihtiyacınıza uygun kahve makinesini belirlemek!

Kahve, dünyada en çok tüketilen içecekler arasında yer alıyor. Bir meyvenin çekirdeklerinden üretilen bu içecek; eşsiz aroması, insanı cezbeden kokusu ve canlandıran içeriği nedeniyle günlük hayatın vazgeçilmezlerinden biri. Geçmişten günümüze farklı şekillerde demlenen kahvenin en çok tercih edilen seçenekleri arasında espresso ve filtre kahve geliyor olabilir. Her ne kadar demleme yöntemleri basit gibi görünse de doğru ayarlanmadığında kahveden istenilen lezzeti almak mümkün olmuyor. Eğer her defasında aynı kalitede lezzet almak istiyorsanız evinizde iyi bir kahve demleme makinesi bulundurmalısınız.

Filtre kahve için basit bir makine yeterli olurken espresso veya latte gibi farklı kahve çeşitleri içmek istiyorsanız bu durumda daha profesyonel makinelere göz atmanız gerekiyor. İyi demleme özelliği ve her zaman aynı lezzeti sunmasıyla ön plana çıkan Philips kahve makineleri, kaliteli malzemesiyle de uzun yıllar boyunca mutfağınızın başköşesinde size hizmet ediyor. Günde birkaç fincan kahveyi düzenli olarak tüketiyorsanız alacağınız kahve makinesinde dikkat etmeniz gereken bazı önemli noktalar olabilir. Bunlardan en önemlisi ise alacağınız kahve makinesinin hangi kahve türlerini yapabildiği.

Neden Philips otomatik kahve makinesi satın almalıyım?

İyi bir espresso kahve hazırlamak sizin gözünüzde çok zahmetli bir işlem gibi görünüyor olabilir. Fakat tek bir tuşla kahve hazırlayabilmek mümkün! Otomatik olarak kahve hazırlayan bu makineler âdeta bir barista gibi kahveyi öğütüyor, tartıyor, hazırlıyor, demliyor ve hatta bazı modellerinde süt köpürterek üzerine ekliyor. Hemen her türlü kahveyi rahatlıkla demleyebilen Philips kahve makineleri hızlı temizlenme ve suda yer alan kireci kırma gibi özellikleriyle sizi her daim lezzetli ve taze kahve ile buluşturuyor.

Otomatik makinelerde dikkat edilmesi gereken özelliklerin en başında makinenin aynı anda kaç tane kahve yapabildiği geliyor. Ayrıca bir diğer önemli nokta süt köpürtücüsünün bulunup bulunmaması. Eğer süt köpürtücüsü olmayan bir model tercih ederseniz daha ekonomik olabilir. Ancak profesyonel bir makineye sahip olmak istiyorsanız süt köpürtücü olmazsa olmaz bir özelliktir. Tam otomatik makinelerde son olarak dikkat edilmesi gereken konu ise yedek parçalarının bulunabilirliği ve geniş servis ağı olabilir. Philips hem kahve makinelerinde sunduğu kalite hem yaygın servis ağıyla kendini kanıtlamış ve uzun yıllardır pek çok kişi tarafından tercih edilen bir marka.

Neden Philips filtre kahve makinesi tercih etmeliyim?

Filtre kahve, gerek asidite oranı gerek tat olarak espressodan çok farklı olur. Her ne kadar espresso çok sevilse ve espresso kullanılarak onlarca farklı kahve demlenebilse de birçok kişi filtre kahveyi tercih edebiliyor. Üstelik filtre kahve demlemek espressoya göre çok daha zahmetsiz. Filtre kahve makineleri sayesinde tek seferde çok daha fazla kahve demlenebiliyor. Bu sebeple özellikle ev veya ofis ortamlarında kalabalık gruplar için filtre makinelerini tercih etmek çok daha mantıklı olabiliyor.

Bir filtre kahve makinesi alırken öncelikle cihazın performansına ve yorumlarına göz atmak gerekiyor. Philips'in kullanıcılarından aldığı olumlu yorumlar genellikle her daim aynı lezzette kahve demleyebilme özelliğiyle ön plana çıkıyor. Ürün uzun yıllar boyunca kullanılmış olsa dahi her defasında aynı kalitede lezzet sağlıyor. Bunlara ek olarak istenilen süre boyunca kahveyi sıcak tutabilmesi, kolay kullanımı ve süre sonunda otomatik kapanması da Philips filtre kahve makinelerinin önemli özellikleri arasında yer alıyor.

Makinelerin her biri birbirinden farklı özellikler sunabiliyor. Örneğin filtre kahve makinelerinin kimilerinde filtre bulunurken kimlerinde bulunmuyor. Satın alırken cihazların tüm özelliklerini dikkatle incelemek gerekiyor.

İşte sizin için seçtiğimiz Philips kahve makinesi modelleri

1. Lezzetine doyum olmayan kahveler için: Philips HD7462/20 Kahve Makinesi

Philips HD7462/20 Kahve Makinesi, lezzetli filtre kahve içmeyi sevenler tarafından ilgi gören ürünler arasında.

Aroma karıştırıcı özelliği ilk demlemeden son ana kadar kahveyi düzenli olarak karıştırarak eşit bir lezzet dağılımı oluşmasını sağlar.

Kahve hazırlandıktan 30 dakika sonra makine, enerji tasarrufu ve güvenlik amacıyla kendini kapatır.

Demleme sürecinde istediğiniz an bir fincan kahve alabilmeniz için damlama önleyici özelliği bulunur.

Kullanımı oldukça basit olan cihazın bir açma kapama düğmesi ve üzerinde çalıştığını gösteren LED ışığı vardır.

10 büyük veya 15 tane küçük fincan kapasitesinde kahve demleyebilen 1,2 litre hacminde cam demliği mevcut.

Sürahi ve filtre tutucu başlık bulaşık makinesinde kolayca temizlenebilir.

Cihazın üzerindeki şeffaf kısımdan su seviyesi takip edilebilir.

Philips kahve makinesi en ucuz modelleri arasında yer alan ürünü kağıt filtre ile kullanmak gerekiyor.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcıların ilgisini ve beğenisini kazanan ürün, "Boyutu, temizliği, kullanım kolaylığı vs gayet başarılı. Benzer ürünler farklı markalarda daha uyguna vardı fakat Philips kalitesine güvendiğim için tercih ettim." gibi yorumlarla kalitesini belli ediyor.

Philips kahve makinesi yorumları arasında, cihazın filtre kahve demleme konusundaki başarısı da ön plana çıkıyor. Birçok kişi aroma ayarından ve sıcaklığından da memnun olduğunu dile getiriyor. Üründen net bir şekilde memnun olan diğer bir kişi ise "Mükemmel, tam anlatıldığı gibi geldi." diyerek beğenisini dile getiriyor.

2. Üstün özellikleriyle öne çıkan: Philips EP5443/70 Tam Otomatik Espresso Makinesi

Philips EP5443/70 Tam Otomatik Espresso Makinesi tek tuşla taze kahve çekirdeklerini öğüterek mükemmel kahveler hazırlar.

Espresso, latte, cappuccino, latte macchiato gibi birçok aromalı kahveyi tek bir tuşla hazır hâle getirir.

Philips kahve makinesinin özellikleri arasında en dikkat çekenlerden bir diğeri de 12 farklı kahve çeşidi demleyebilmesi.

LatteGo sistemi kolay ve hızlı bir şekilde süt köpüğü elde etmenizi sağlar.

Kullanımı kolaylaştıran TFT ekran kolayca kahve seçimi sunar.

Kişiye özel ayarlayıcı ile aroma ve yoğunluk ayarı yapılabilir.

Dört kişiye kadar kullanıcı profili kaydedilebilir.

Her fincanda kusursuz sıcaklık, aroma ve krema ayarı yapar.

Kahve öğütücü 12 farklı ayarda çekirdek öğütebilir.

Dayanıklı öğütücü sistemi seramik malzemesi sayesinde 20.000 fincana kadar sorunsuz çalışır.

Hızlı süt temizleme sistemi 15 saniye içinde tekrar hazır hâle gelmesini sağlar.

Aquaclean özelliği 5000 bardağa kadar kireç temizleme işlemi olmadan lezzetli kahveler içmenizi sağlar.

Tamamen çıkarılabilen demleme grubu bulaşık makinesinde kolayca temizlenebilir.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılardan tam puan alan cihaz; çalışma performansı, süt ısıtma özelliği ve kahve lezzetleri açısından çok beğeniliyor. Cihazı 8 aydır kullandığını söyleyen bir kişi birçok farklı kahveyi bu ürünle yapabildiğini ifade ediyor ve farklı aromalı kahvelerin yanında americano gibi kahve çeşitlerini de demleyebildiğinden bahsediyor. Günde 2 veya 3 fincan kahve içen bu kullanıcı cihazın performansından genel olarak çok memnun.

3. Entegre öğütücülü filtre kahve makinesi arayanlara: Philips HD7769/00 Grind and Brew Filtre Kahve Makinesi

Philips HD7769/00 Grind and Brew Filtre Kahve Makinesi, entegre kahve öğütücüsü sayesinde taze öğütülmüş çekirdeklerden en lezzetli kahveleri sunar.

Aroma karıştırıcı özelliği kahveyi düzenli olarak karıştırarak aromasının her fincanda aynı olmasını sağlar.

İki hazneli entegre kahve öğütücüsü ile çekirdekten hazırlayabildiği gibi hazır kahve tozu ile de demleme yapabilir.

Hazırladığınız kahvenin yoğunluğunu ve aromasını ayarlayabilirsiniz.

Öğütücünün ayarını isteğinize göre değiştirebilirsiniz. Dokuz farklı ayar bulunur.

LCD ekranı sayesinde kullanımı ve ayarları seçmesi oldukça kolay.

Su seviyesi göstergesi üzerinden su miktarı kolaylıkla takip edilir.

Damlama önleyici sistem, istediğiniz her an kahvenizi almanızı sağlar.

Zamanlayıcı özelliği ile istediğiniz an kahveniz hazır olur.

Sıcak tutma süresini kendiniz ayarlayabilirsiniz. Süre bitiminde otomatik olarak kapanarak enerji tasarrufu sağlar.

Kullanıcılar ne diyor?

İyi yorumlarıyla öne çıkan Philips HD7769/00 Grind and Brew Filtre Kahve Makinesi, hem öğütme hem demleme becerisi nedeniyle beğeniliyor. Sade ve net bir beğeni göstergesi olarak "Kesinlikle kahve severler için olmazsa olmazlardan." gibi birçok yorum görmek mümkün.

4. Hem kahve tiryakisi hem çevreci olanlara hitap eden bir ürün: Philips HD5120/00 Çevre Dostu Mutfak Serisi Filtre Kahve Makinesi

Philips HD5120/00 Çevre Dostu Mutfak Serisi Filtre Kahve Makinesi, %100 biyoplastik bazlı doğada çözünebilir materyal kullanılarak üretilir. Bu sayede karbon ayak izinde %14'lük bir düşüş sağlar.

Sürahi içinde bulunan bir akıllı başlık ilk fincandan son fincana kadar her zaman eşit aroma sağlamak amacıyla kahveyi karıştırır.

30 dakikalık sıcak tutma süresinin sonunda hem enerji tasarrufu sağlamak hem güvenlik amacıyla kendini kapatır.

1,2 litre kapasiteli cam sürahisi sayesinde pek çok kişiye aynı anda kahve sunabiliyor.

Demleme süreci tamamlanmadan önce kahve almak isterseniz damlama önleyici sistem devreye giriyor ve kahvenizi güvenle almanızı sağlıyor.

Sakin ve yumuşak renkleriyle doğal bir yapı sergiler.

Su göstergesi kapağı açmadan su seviyesini görmenizi sağlar.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcıların ilgisini çeken bu ürün çevreci tasarımıyla da takdir topluyor. Kahve demleme performansı, ilk fincandan son fincana kadar her zaman aynı aromayı sunması nedeniyle kahve tiryakileri tarafından çok beğeniliyor. Biyobozunur plastik materyali ve cam sürahisi kullanıcılardan büyük beğeni topluyor.

5. Aynı anda iki kişilik kahve yapmak isteyenlere: Philips EP2220/10 Tam Otomatik Espresso Makinesi

Philips EP2220/10 Tam Otomatik Espresso Makinesi, iki kişilik kahve hazırlama performansıyla beğenilen cihazlar arasında yer alır.

Üzerinde yer alan sezgisel dokunmatik ekran ile makine, kullanımı kolay ve pratik bir yapıya sahip.

%100 seramik malzemeden üretilen ve 12 farklı ayarda kullanılabilen kahve öğütme mekanizması bulunur.

Aquaclean özelliği su içerisinde yer alan kireci temizleyerek her zaman yumuşak içimli kahveler elde etmenizi sağlar.

Temizliği oldukça kolaydır, çıkarılabilir parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir.

Akıllı demleme sistemi mükemmel sıcaklıkta kahve içmenizi sağlar.

LatteGo özelliği mükemmel dokuya sahip, krema kıvamında süt köpüğünü kolay bir şekilde elde etmenizi sağlar.

My Coffee Choice özelliği sayesinde kahvenizin sertliğini ayarlayabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullananlar tarafından aldığı olumlu yorumlarla ön plana çıkan Philips EP2220/10 Tam Otomatik Espresso Makinesi mükemmel kahve lezzetiyle çok beğeniliyor. Taze kahve çekirdeklerini tam istediğiniz ayarda öğütüp tam istediğiniz sıcaklıkta demleyerek size sunan makine aynı zamanda süt köpürtme kapasitesiyle de övgü topluyor.

Ürünü kullananlardan biri beğenisini şöyle dile getiriyor: "Cihazı 8 ay önce aldım ve her gün kullanıyorum. Günde ortalama 2-3 fincan kahve tüketmekteyim. Öncelikle görsellerdeki gibi kahve çeşitleri sadece espresso, kahve ve cappucino ile sınırlı değil çünkü cihazdan ekstra su ve süt alabiliyorsunuz. Hot water ve espresso’yu americano yapabiliyorsunuz. Ekstra süt için ise bir tuş olmasa da cappucino’yu seçtikten sonra çekirdek seçimine 3 saniye basılı tuttuğunuzda çekirdek öğütmeden sadece süt alabiliyorsunuz."

