Kahve aşıklarının çok hoşuna gidecek en iyi taşınabilir espresso makinesi tavsiyeleri

Kahvesiz yapamıyor, günün her saati kahve içmek istiyorsanız her an her yerde dilediğiniz gibi espresso hazırlayabilme imkânı sunan, taşınabilir espresso makineleriyle mutlaka tanışmalısınız! Büyük makinelerin zorluğu olmadan, istediğiniz dakika espresso içebilecek olmak sizin de kulağınıza hoş geliyor mu? Size bu olanağı sunan modelleri inceleyerek "En iyi espresso makinesi hangisi?" sorusunun cevabını bulmaya çalıştık. Gelin, birbirinden kullanışlı modellere birlikte bakalım.

1. Her yerde eşsiz bir kahve deneyimine hazır olun: Wacaco Nanopresso

Wacaco Nanopresso taşınabilir espresso makinesi, en hafif ve en küçük taşınabilir espresso makinelerinden biri olarak öne çıkıyor. Kendi ölçü kabı, kepçesi, tokmağı, temizleme fırçası, filtre sepeti, taşıma çantası ve su bardağı ile birlikte gelen ürün, elle kolayca çalıştırılıyor, pil ya da elektrik gerektirmiyor. Bu makineyle espresso yapmak için yalnızca kaynar su ve en sevdiğiniz öğütülmüş kahve çekirdeklerine ihtiyacınız var! Sadece birkaç dakika içerisinde, lezzetli bir fincan espressonun tadını çıkarabileceksiniz!

2. Kompakt tasarımı sayesinde taşımak çok kolay: Wacaco Minipresso

Çantanızda kolayca taşıyabileceğiniz, kompakt tasarıma sahip bir espresso makinesi arıyorsanız Wacaco Minipresso tam size göre! Ürün sayesinde yanınızda çok az ekstra malzeme taşıyarak dilediğiniz her yerde kaliteli bir espresso keyfine ulaşabilirsiniz. Wacaco Minipresso, Nespresso kapsülleriyle çalıştığı için kahve, ölçü kaşığı, kahve değirmeni gibi ek malzemeleri evde bırakabilirsiniz. Wacaco Minipresso ile demleme işlemi yapmanızı sağlayacak tek şey su ısıtmanın bir yolunu bulmak. Keyfini çıkaracağınız bir fincan taze espresso elde etmek için sıcak suyu Wacaco Minipresso'nun su deposuna dökün, pistonun ve el pompasının kilidini açın. Hepsi bu kadar, işte lezzetli kahveniz içime hazır!

3. Kısa sürede eşsiz kahve lezzeti: WACACO Pipamoka

Wacaco Pipamoka taşınabilir kahve makinesi sağlam, yalıtımlı paslanmaz çelik bir kupa ile entegre edilmiş bir tasarıma sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Manuel olarak çalıştırılan makine, french presslerin çalışma prensibine çok yakın bir tasarıma sahip. Wacaco Pipamoka taşınabilir kahve makinesi ile kahvenizi hem aynı kap içerisinde pişirebilir hem içebilirsiniz. Ayrı bir yerde hazırlayacağınız sıcak suyu makineye koyarak kahvenizi pratik bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Makinenin tasarımı, kahvenizi uzun süre sıcak tutabilmek için özel olarak geliştirilmiş. Kampta, iş yerinde veya dışarda, kısacası sıcak su bulabildiğiniz her yerde kahvenizi pratik şekilde hazırlamanızı mümkün hâle getiren cihaz, kullanıcılar tarafından da büyük beğeni kazanıyor.

4. Zengin aroma için: Cafflano Kompresso

Cafflano Kompresso taşınabilir espresso makineleri arasında öne çıkan bir diğer model. Yüksek basınç oluşturmak ve zengin aromalı, lezzetli bir fincan espresso sağlamak için hidrolik sistem kullanan ürün, kompakt ve hafif bir tasarıma sahip. Farklı çevresel koşullara ve kullanım alışkanlıklarına dayanıklı olacak biçimde geliştirilen ürün, hem bastırma hem çekme kulpları ile tasarlanıyor , bu da ürünü aşınma ve yıpranmaya karşı dirençli kılıyor. Cihazı temizlemek de son derecede kolay. Değiştirilmesi gereken bir filtreye sahip olmayan makine, kahve keyfi sonrasında ayrıntılı temizlik yapmak istemeyen kişiler için harika bir tercih olabilir.

5. Espresso ve filtre kahve arasında seçim yapamayanlar için: AeroPress Go Travel Kahve Makinesi

İyi bir fincan espresso ya da filtre kahve arasında gidip geliyorsanız AeroPress Go taşınabilir espresso makinesi sizin için mükemmel bir seçim! Elektrik ya da yeniden şarj gerektirmeyen makine, yaklaşık bir dakika gibi kısa bir sürede sıcak bir fincan filtre kahve ya da leziz bir espresso hazırlayabilir. Kupa ve kapak, aynı zamanda bir seyahat çantası görevi görerek AeroPress makinenizi gittiğiniz her yere kolayca götürmenizi sağlar. AeroPress Go ile kısa bir sürede lezzetli bir soğuk kahve de hazırlanabilir. Soğuk kahve âşıklarının her an her yerde kahve keyfine ulaşabilmesi AeroPress Go ile artık mümkün!

6. Şık tasarım, pratik kullanım: Yadoo Portatif Kahve Makinesi

Yadoo taşınabilir mini espresso makinesi, zarif tasarımı ve dayanıklı yapısıyla kullanıcılardan tam not almayı başarıyor. Elle çalışan bu mini espresso makinesi, canınız kahve çektiği her an kahve yapabilmenizi sağlıyor. Tasarımında kullanıcı kolaylığı hedeflenen makine, 500 mililitre ölçüye sahip. Tüm parçaları sökülebilen ürün, pratik ve hızlı bir şekilde temizlenebiliyor. Taşınabilir mini espresso makinesine yalnızca öğütülmüş kahve ve sıcak suyunuzu ekleyerek mükemmel lezzete sahip bir kahveye ulaşabilirsiniz. Eğer siz de her an her yerde kahve içmek isteyen bir tiryakiyseniz kullanışlı tasarımıyla beğeni toplayan ürünü mutlaka incelemelisiniz.

7. Dayanıklılık, şıklık ve kolaylık bir arada: Wacaco Picopresso Portatif Espresso Makinesi

Wacaco Picopresso oldukça kompakt bir yapıya sahip, minicik bir makine. Lezzetli espresso shotlar elde etmek için harika bir seçim. Taşıması oldukça kolay olan bu taşınabilir espresso makinesi ile lezzetine doyum olmayan espressolar elde edebilirsiniz. Üst düzey espresso kahve makinelerinden alabileceğinize benzer bir lezzet sunan cihaz, piyasadaki en dayanıklı taşınabilir espresso makineleri arasında yer alıyor. Profesyonel kahve deneyimi sunan ürün, şık bir koruyucu kılıfla birlikte gönderilir. Siz de hem uzun ömürlü hem de taşıması kolay bir makine arıyorsanız ürünü incelemeli ve ona mutlaka bir şans vermelisiniz.

8. Kapsül formuyla dikkat çeken: Epinox Taşınabilir Espresso Makinesi

Epinox taşınabilir espresso makinesi kampta, piknikte, tatilde, işte ya da yürüyüşte bile olsa kahve keyfinden vazgeçemeyen kişiler için tasarlanmış. Ergonomik tasarımı ve hafifliğiyle kolayca her yere sizinle birlikte gelebilecek olan makine, manuel olarak kahve yapmanızı mümkün kılar. Öğütülmüş kahvenizi hazneye yerleştirilerek pratik bir biçimde kahvenizi hazırlayabilirsiniz. Basınçla çalışan sistemi sayesinde elektrik kaynağına ihtiyaç duymadan çalıştırabileceğiniz cihaz, sağlam bir dış yüzeye sahiptir ve dışarıya ısı vermez. Kapak kısmı bardak olarak kullanılabildiği için, gittiğiniz her yere kahvenizi götürebilir ve leziz kahvelerin keyfini çıkarabilirsiniz.

9. Mükemmel tat sunan: PURRL Taşınabilir Espresso Makinesi Little Surprise

PURRL Taşınabilir Espresso Makinesi Little Surprise ile yalıtımlı kupa ve kahve demleme işlemini bir arada bulabilirsiniz. Kahvenizi gittiğiniz her yere taşımak ve tadına doyum olmayan kahve deneyimi yaşamak için bu ürünü tercih edebilirsiniz. Sızdırmaz kılıfa sahip cihaz, yalıtım özelliği sayesinde kahvenizi uzun süre sıcak tutar. Üstelik kahvenizin bekledikçe acılaşmasını, tadının ağırlaşmasını engellemek için filtreye basabilirsiniz. Paslanmaz çelik demleme makinesi ile her zaman en sevdiğiniz kahve tadını alabilirsiniz.

10. Kompakt ve hafif tasarım: WACACO Cuppamoka

Wacaco Cuppamoka ile enfes kahveler yapmak çok kolay! Taşınabilir espresso makinelerine bir alternatif olan Cuppamoka, mis gibi filtre kahveler yapmanıza olanak tanıyor. Entegre kahve damlatıcısı bulunan cihaz, taze kahvenizi dilediğiniz yerde hazırlamanızı sağlıyor. Paslanmak çelik malzemeden üretiliyor, sızdırmaz kapağı ile pratik bir kullanım olanağı sağlıyor. Kompakt boyutlara sahip olan ürünü çantanızda rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Kullanımı ve temizliği son derece pratik olan taşınabilir kahve makinesi, yalıtımlı özelliği sayesinde içeceğinizi uzun süre sıcak tutuyor.