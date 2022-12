Filtre kahve sevdalıları için 2022 senesinin en iyi filtre kahve makineleri

Geleneksel yöntemlerden tam otomatik makinelere farklı şekillerde filtre kahve elde edebilmek mümkün. Eğer geleneksel yöntemler kullanarak kahve demlemek yerine, filtre kahve makinelerini kullanmak istiyorsanız sizin için listelediğimiz pek çok farklı modelde filtre kahve makinesi seçeneklerine göz atabilir, kendinize en uygun olan cihazı tercih edebilirsiniz. Gelin, 2022’nin en iyi filtre kahve makinelerini birlikte inceleyelim.

1. Kullanımı ve temizliği son derece kolay: Electrolux EKF3700 Filtre Kahve Makinesi

Tek seferde 12 kişi için filtre kahve demlemek pek çok kahve makinesi için imkânsız bir özellik olsa da Electrolux EKF3700 Filtre Kahve Makinesi bunun için var. 1,65 litrelik geniş hacmiyle kalabalık ortamlarda rahatlıkla kahve keyfi yapabilirsiniz. Kahve hazır olduğunda kırk dakika daha çalışmaya devam ediyor ve böylece kahvenin ısısını sabit tutmayı sağlıyor. Çıkarılabilir filtresi sayesinde temizlemeyi oldukça kolay bir hâle getiren üründe ayrıca damlamayı engelleyen kapak özelliği bulunuyor. Ev ya da ofis ortamında bir araya gelen kalabalık gruplar için oldukça kullanışlı bir ürün.

2. Her bardakta lezzeti yudumlayın: Philips HD7462/20 Kahve Makinesi

Güvenlik ve enerji tasarrufu için 30 dakika sonra otomatik kapanabilen Philips HD7462/20 Kahve Makinesi ile kahve keyfi yapmak çok pratik. Cam sürahiye sahip olan ürün, sağlıklı bir kullanım vadediyor. Phillips kahve makinesi, 1,2 litre kapasitesiyle en az 10 kişilik filtre kahve elde edilebiliyor. Ürün, kahve filtresi kâğıdı ile yavaş bir demleme yaparak lezzetli kahveler hazırlamanızı mümkün kılıyor. Damlama önleyici özelliğinin yanı sıra parçalarının bulaşık makinesinde yıkanabiliyor olması, kolay temizlik açısından büyük önem taşıyor. Ürünün en dikkat çekici özelliği ise sürahisinin içinde aroma karıştırıcı aparat bulunması. Böylece her fincanda aynı aroma korunmuş oluyor.

3. Göz dolduran tasarımıyla: Melitta Enjoy II Filtre Kahve Makinesi

Şık tasarımıyla göz dolduran Melitta Enjoy II Filtre Kahve Makinesi, görünümüyle gönülleri fethettiği gibi lezzetli kahveleriyle de kahveseverleri büyülemeyi başarıyor. On fincana kadar filtre kahve elde edilebilen ürün 1,2 litre su kapasitesine sahip. Otomatik kapanma, damlama engelleme, dengeli aroma için ideal sıcaklık gibi özellikleri bulunan filtre kahve makinesi, AromaSelector manuel özelliğiyle ister sert ister yumuşak aromalı kahveler elde etmenizi sağlar. Böylece günün farklı saatleri için farklı yoğunlukta kahveler içmeniz mümkün olur. Şık görünümüyle mutfağa farklı bir hava katmak ve leziz filtre kahveler içmek isterseniz ürünü değerlendirebilirsiniz.

4. Aroma yoğunluğunu seçin, gerisini ona bırakın: Melitta Look V Perfection 1025-06 Cam Sürahili Filtre Kahve Makinesi

Eğer bir kahve tutkunuysanız tek tuşla aroma oranı ayarı yapılabilen Melitta Look V Perfection 1025-06 Cam Sürahili Filtre Kahve Makinesi ile mutlaka tanışmalısınız! İstenilen her an arzu edilen sertlikte kahve elde edebilmek artık tek bir tuşa bakıyor. Ev ya da iş ortamında lezzetli kahvelere ulaşabilmenin konforunu Melitta Filtre Kahve Makinesi'yle artık mümkün. Kontrol edilebilen şeffaf su haznesi, damlama engelleyici ve programlanabilir, farklı sıcak tutma süreleriyle ön plana çıkan ürün; aynı sürahiyle on kişiye kadar kahve sunabiliyor. Tasarımıyla şık bir duruş sergileyen filtre kahve makinesi için mutfağınızda yer açmalısınız.

5. Filtre kahveniz istediğiniz saatte hazır: Arzum AR3081 Brewtime Delux, Inox, Filtre Kahve Makinesi

Geniş su haznesi sayesinde yaklaşık 12 ila 15 kişilik kahve elde eden Arzum AR3081 Brewtime Delux, Inox, Filtre Kahve Makinesi ile kalabalık arkadaş grubu ya da iş ortamında aynı anda herkese lezzetli kahveler sunabilirsiniz. Aroma seçimini kullanıcılarına bırakan özelliğiyle aromayı sert, orta ve yumuşak olarak tek bir tuşla ayarlayabilmek mümkün. Ayarlanabilen saat özelliğiyle sabah kalktığınızda ya da günün herhangi bir saatinde eve geldiğinizde kahvenizi içime hazır bulursunuz. Tasarım olarak da yer tasarrufunda bulunan ürün, oldukça şık ve kullanışlı bir yapıya sahip.

6. Nostalji tutkunlarına özel bir ürün: SMEG DCF02RDEU 50’S Style Filtre Kahve Makinesi

Nostaljik tasarımıyla kahveseverlerin gönlünü fetheden SMEG DCF02RDEU 50’S Style Filtre Kahve Makinesi, 2022’nin en iyi kahve makinesinden biri oluyor. Damlama önleyici, kireç temizleme sistemi, ılık tutma, tek seferde 10 bardak kadar kahve elde edilebilme, su seviyesi göstergesi gibi önemli özellikleri bir arada bulunduran, şık tasarımlı filtre kahve makinesi ayrıca aroma yoğunluğu seçimini de kullanıcılarına sunuyor. Kalitesiyle adından sıkça söz ettiren SMEG, en iyi filtre kahve makinesi markaları arasında gösteriliyor. Üstelik ürünün farklı renk seçenekleri, mutfağınıza ya da makineyi kullanmak istediğiniz ortama göre seçim yapabilmenize olanak tanıyor.

7. Hem çay hem filtre kahve deneyimi için: Karaca Coffee Brew Inox 2 In 1 Filtre Kahve Makinesi

Inox kaplama özellikli Karaca Coffee Brew Inox 2 In 1 Filtre Kahve Makinesi; zamanlayıcı, kalıcı filtre, çıkarılabilir tank, programlanabilir, bardak ısıtıcı gibi pek çok özelliği bir arada sunuyor. Ayrıca aynı ürünle çay da demleyebilmek mümkün! Cam demliği ve paslanmaz filtresiyle sağlıklı bir kullanım vadeden ürün, kahve aroması seçimini de kullanıcıların tercihine bırakıyor. Tek seferde beş fincan kahve demleyebilen makine, en ideal su sıcaklığını kullanıyor. Böylece kahvenin aroması ve tazeliği korunmuş oluyor. En lezzetli aromaya sahip filtre kahveleri tüketebilmeniz için ürünü mutlaka değerlendirmelisiniz.

8. Kalabalık ortamların en sevileni: Arzum AR3046 Filtre Kahve Makinesi

Filtre kahve keyfini doya doya yaşamanız için 1,25 litrelik su tankıyla yaklaşık on-on iki fincana kadar kahve yapabilen Arzum AR3046 Filtre Kahve Makinesi, güvenliğinize önem verdiği için 40 dakika sonra kendini otomatik olarak kapatır. Bu süre zarfında ise kahveyi sıcak tutar. Şeffaf göstergesi sayesinde su oranının rahatça kontrol edilebilmesini sağlayan ürün, damlama engelleme sistemi de sunuyor. En lezzetli aromaya sahip kahvelerin sırrı, uygun bir sıcaklıkta demleniyor olması. Arzum filtre kahve makinesi, kahvenin benzersiz lezzetini sunabilmek için en ideal su sıcaklığını kullanır.

9. Evdeki herkes için farklı içecek: Karaca Hatır Plus Mod 5 In 1 Rosie Brown Kahve Makinesi

Uygun fiyatlı ve en iyi filtre kahve makinesi tavsiyesi olarak karşınıza çıkabilecek ürünlerden biri de Karaca Hatır Plus Mod 5 In 1 Rosie Brown Kahve Makinesi olabilir. Süt ısıtma, sütlü içecek hazırlama, Türk kahvesi, filtre kahve ve çay demleme özellikleriyle öne çıkan Karaca ile en lezzetli filtre kahveye ulaşabilirsiniz. Hem birçok özelliği bir arada sunması hem yer kaplamayan bu özel tasarımlı kahve makinesi, tek seferde on bardak içecek sunabiliyor. Hem çay hem filtre kahve için ısıtma işlemini sürdüren cihaz, demleme işleminin ardından otomatik olarak kapanarak güvenliği sağlıyor.

10. Kahvesi keyfinizi istediğiniz ortama taşımak için: Moccamaster 53980 Filtre Kahve Makinesi

Sıra dışı görünümüyle dikkatleri üzerine toplayan Moccamaster 53980 Filtre Kahve Makinesi, tam 17 renk seçeneği ile kullanıcılarının karşısına çıkıyor. Profesyonele yakın bir makine olan ürün, lezzetli kahve deneyimi sunuyor. En iyi filtre kahve makinesi yorumlarını alan cihaz, kullanıcıları tarafından yüksek puanlarla değerlendiriliyor. Aynı anda çok sayıda kişiye kahve çıkarabilen ürün; çıkarılabilir filtre, su tankı, hızlı demleme, kaymaz taban, temperli cam karaf özellikleriyle de dikkat çekiyor. Benzersiz tasarımıyla tezgâh üzerinde oldukça şık duran ürün, mutfağa farklı bir hava katıyor. Hem kullanıcıları tarafından tavsiye edilen hem özellikleriyle ön plana çıkan kahve makinesini değerlendirmenizi öneririz.

11. Kendine özgü tasarımıyla: Grundig KM 5860 P Newline Filtre Kahve Makinesi

On fincanlık kahve keyfi deneyimi sunan Grundig KM 5860 P Newline Filtre Kahve Makinesi, görünümüyle bulunduğu ortama son derece modern bir hava katıyor. Tamamıyla şeffaf su tankı, diğer kahve makinelerine nazaran farklı bir tasarıma sahip. Filtre kahve makinesinin tüm aparatları bulaşık makinesinde yıkanabilme olanağı sunduğu için temizlik bakımından da kolaylık sağlıyor. Kahve sertliğini kontrol edebilmeyi sağlayan aroma kontrol tuşu, istenilen sertlikte filtre kahve elde edebilmenize imkân tanıyor. Drip stop fonksiyonu, sürahi yuvadan alındığı anda ısıtıcıya kahve damlamasını engelliyor.

12. Ev konforunda profesyonel lezzet: Melitta Aroma Fresh Filtre Kahve Makinesi

Dijital ekran göstergeli Melitta Aroma Fresh Filtre Kahve Makinesi, tasarımsal yönüyle dikkatleri üzerine topladığı gibi sunduğu lezzetli filtre kahvesiyle de kahveseverleri etkileyebilmeyi başarıyor. Makinenin en önemli özelliklerinden biri ise cihaza entegre edilmiş kahve çekirdek öğütücüsü. Bu özellik, taze çekilmiş kahveyle anında yüksek aromalı filtre kahve elde edebilmeyi mümkün kılıyor. Ayrıca öğütme biçimini de kullanıcının tercihine bırakıyor. Kalitesiyle kendinden söz ettiren kahve makinelerinden biri olan ürün, cam sürahisi ve paslanmaz çelik aparatlarıyla sağlıklı bir kullanım vadediyor. Mutfağınızda ya da ofisinizde kahve keyfinize keyif katacak ürüne siz de bir şans verebilirsiniz.

13. Sıra dışı tasarımıyla: Melitta AromaElegance 1012-01, Cam Sürahili Filtre Kahve Makinesi

Programlanabilir su sertlik seviyesi özelliği taşıyan Melitta Aroma Elegance Filtre Kahve Makinesi, kireç koruması ve kireç çözme gibi kolay temizlenebilir teknik özelliklere sahip. Aroma kontrolü özelliği az miktardaki kahveyle bile aromatik filtre kahve elde edebilmeyi sağlıyor. 10 bardağa kadar kahve elde edilebilen ürün, işlevselliğiyle dikkat çekiyor ve profesyonel bir kahve deneyimi sunuyor. Döner filtresi, kolay doldurulup boşaltılabilme fonksiyonu sağlıyor. Ayrıca su haznesi de çıkarılabilir olduğundan kolay doldurulma imkânı veriyor. Evinizde ya da ofisinizde profesyonel şekilde kahve deneyimi yaşamak isterseniz ürünü tercih edebilirsiniz.

14. İster filtre ister Türk kahvesi: Karaca Hatır Plus 2 In 1 Kahve Makinesi

Tek seferde beş bardak filtre kahve sunabilen Karaca Hatır Plus 2 In 1 Kahve Makinesi, aynı anda beş kişilik Türk kahvesi hazırlayabiliyor. Cihaz, filtre kahve özelliğinde 30 dakikaya kadar ısısını koruyabiliyor. Şeffaf su haznesinin üzerinde yer alan gösterge, su oranının kontrol edilebilmesini sağlıyor. Çıkarılabilir filtre, kolay temizlenebilme imkânı veriyor. Ürünün sürahisiyse cam malzemeden üretilmiş. Bu da hem sağlıklı bir materyal özelliği taşıyor hem kahve aromasının korunmasına katkıda bulunuyor. Ürün, tasarım olarak şık bir yapıya sahip. Ayrıca farklı renk seçenekleri sayesinde dekorasyona katkıda bulunuyor.

15. Tasarım harikası bir ürün: Cookplus Coffee Keyf Filtre Kahve Makinesi

Beş kişilik su haznesine sahip Cookplus Coffee Keyf Filtre Kahve Makinesi’nin ev için en iyi filtre kahve makinesi olduğunu söyleyebiliriz. Fiyat performans ürünü arayanlar için ideal bir cihaz. Şık ve fazla yer kaplamayan tasarımıyla ürün, küçük mutfağa sahip kişilerin tercihi oluyor. Çıkarılabilir filtresi kolay temizlenebilme özelliği sunarken ısıtma seçeneği de kahvenizi her zaman sıcak içmenizi sağlıyor. Son derece pratik bir kullanıma sahip bu filtre kahve makinesi, kullanıcılar tarafından beğeniyle karşılanıyor. Bu şirin ve kaliteli ürünü tercih ederek kahve keyfinize keyif katabilirsiniz!

16. İster sürahi ister kupa: Tefal CM2908 Subito Mug Filtre Kahve Makinesi

Kalitesiyle adından söz ettiren Tefal, kahve alanında da performansı yüksek cihazlar üretmeyi başarıyor. Tefal CM2908 Subito Mug Filtre Kahve Makinesi, kullanıcıların beğenisine sunuyor. 1,25 litrelik şeffaf su tankı, damlama durdurma sistemi, otomatik kapanma ve cam karaf gibi genel filtre kahve makineleri özelliklerini bir arada sağlıyor. Filtre kahve makinesinin en dikkat çekici özelliği ise istediğiniz zaman sadece sürahi değil, kupa ile de kullanılabiliyor olması. Cihazın çift işlevli özelliği sayesinde kahveyi direkt kupaya alabilmek mümkün. Kolay kullanım ve temizlik için dönebilen filtre tutucu da cihazın en önemli özellikleri arasında yer alıyor.

17. Kahveniz daima taze: Philips Grind ve Brew Filtre Kahve Makinesi

Taze öğütülmüş kahve çekirdekleri ile filtre kahve deneyimi yaşamak ister misiniz? Cevabınız "Evet!" ise sizleri Philips Grind ve Brew Filtre Kahve Makinesi ile tanıştıralım. Tam otomatik filtre kahve makinesi, kahveyi demlemeden önce öğütme işlemini yapar. Böylece kahveseverleri taptaze aromalı filtre kahveyle buluşturur. Kahveyi en ideal şekilde öğüten cihaz, kahve çekirdeklerinin tazeliğini korumak için özel bir tasarıma sahip. Damlama engelleme, yoğunluk seçimi, zamanlayıcı, öğütme derecesi ve kişiselleştirilmiş ayarıyla pek çok özelliği bir arada sunan bu özel cihaza sahip olarak kahve deneyiminizi çok daha kaliteli hâle getirebilirsiniz.

18. Tek tuşla kahve keyfi için: Homend Coffeebreak 5006h Filtre Kahve Makinesi

Hem uygun fiyatlı hem kaliteli olan Homend Coffeebreak 5006h Filtre Kahve Makinesi, pek çok kahveseverin tercihleri arasında yer alıyor. Filtre kahve makinesinin fiyat performans ürünü olduğunu söylemek mümkün. Yaklaşık 12 fincana kadar kahve sunabilen ürün, tüm kahveyi demlemeyi beklemeden kendinize bir fincan kahve alabilmenizi sağlamak için damlatma engelleme özelliğini kullanıyor. Yıkanabilir filtre, kullanıcılarını kâğıt filtrelerden kurtararak hem bütçelerini hem doğayı korumalarını sağlıyor. 24 saatlik gecikmeli başlatma programıyla kahveyi istenilen saatte demleyebilir. Böylece işten yorgun geldiğinizde ya da sabah uyandığınızda kahveniz içime hazır olur.

19. Alanında uzman: DeLonghi ICM 15210 Filtre Kahve Makinesi

"Filtre kahve makinesinde en iyi marka hangisi?" sorusuna cevap niteliğinde bir markayla karşı karşıyasınız! En iyi kahve makineleri arasında adından sıkça söz ettiren DeLonghi, ICM 15210 Filtre Kahve Makinesi'yle değerlendirmeye alınabilecek cihazlar arasında bulunuyor. Bulaşık makinesinde yıkanabilir cam sürahi ve filtre sepeti, hijyen konusunda kolaylık sağlıyor. Ürün, filtre kâğıdını destekliyor. Otomatik kapanma, ısıyı sabit tutma, damlama engelleme gibi genel özellikleri barındıran ürün; su seviyesini takip edebilmeniz için şeffaf göstergeli olarak tasarlanmış. Lezzetli filtre kahveler demlemek istiyorsanız DeLonghi filtre kahve makinesini mutlaka denemelisiniz!

20. Şık ve portatif tasarımıyla: GoldMaster Keyf-İ Kahve Yıkanabilir ve Temizlenebilir Filtreli Çift Kupalı Filtre Kahve Makinesi

İki kupalı özelliğe sahip GoldMaster Keyf-i Kahve Yıkanabilir ve Temizlenebilir Filtreli Çift Kupalı Filtre Kahve Makinesi; damlama tepsisi, çıkarılabilir filtre, hızlı demleme, ışıklı açma-kapama tuşu, kaymaz tutamak ve yıkanabilir filtre gibi özellikleri de destekliyor. Cihaz, 300 mililitre su tankına sahip olduğu için sadece iki fincanlık kahve elde edilebilmesini sağlıyor. Bu yönüyle tek veya çift kişilik kullanımlar için pratik bir ürün olma özelliğine sahip. Fiyat avantajına sahip olan ürün, tek kişilik ev veya küçük ofis ortamlarında kişisel bir cihaz olarak kullanıma uygun.

21. Filtre kahve işini ona bırakın: Homend Coffeebreak 5002H Filtre Kahve Makinesi

LCD ekran özelliği ile kullanıcıların beğenisine sunulan Homend Coffeebreak 5002H Filtre Kahve Makinesi, tam otomatik bir tasarıma sahip. Cihaza entegre edilmiş kahve çekirdeği öğütücüsü, her kullanımda taptaze bir kahve keyfi yaşamanızı sağlıyor. Damlama önleme, yirmi dört saat programlanabilme, otomatik kapanma, sıcak tutma gibi kahve makinelerine dair önemli özelliklere barındıran cihaz; şık tasarımıyla da dikkatleri üzerine topluyor. Modern bir duruş sergileyen filtre kahve makinesi, hem iş hem ev ortamında kullanılabiliyor. 1,2 litrelik geniş hacimli su tankına sahip makineyle on iki fincana kadar kahve elde edebilmek mümkün. Özel tasarım altın filtresi, kahvenin aromasını daha da belirgin hâle getiriyor.

22. Çelik sürahisiyle kahveniz uzun süre sıcak kalsın: DeLonghi Filtre Kahve Makinesi

10 fincan kahve demleme kapasitesi, otomatik kapanma, iki düğmeli kontrol paneli ve programlanabilen zamanlayıcı gibi özellikleri bulunan Delonghi Filtre Kahve Makinesi, oldukça şık bir tasarıma sahip. Ürünün en dikkat çekici özelliğiyse çift duvarlı çelik sürahisinin olması. Bu özellik sayesinde cihaz, içerisindeki kahveyi dört saate kadar sıcak tutabiliyor. Termos görevi gören bu tasarım, enerjiden tasarruf sağlıyor. Çelik sürahi ve filtre, bulaşık makinesinde yıkanabilme fonksiyonuyla hijyen sağlıyor. Aroma işlevi, daha ağır çalışarak yoğun bir kahve aroması elde edebilmenizi sağlıyor. DeLonghi ile lezzeti kahve deneyimine "Merhaba!" deyin!

23. Aroma yoğunluk özelliğiyle: Braun PurAroma 7 Kahve Makinesi

Aroma seçimini tamamıyla kullanıcıya bırakan Braun PurAroma 7 Kahve Makinesi, en lezzetli kahve aromasını sunabilmek için OptiBrew sistemini kullanıyor. Yani doğru kahve ayarını kendi seçerek aromatik filtre kahve deneyimi sağlıyor. Kireç çözme uyarısı ve temizleme programını destekleyen ürün, damlama engelleme özelliği ile hijyenik bir kullanım sağlayabiliyor. Zamanlayıcı özelliği ile size, istediğiniz saatte taptaze filtre kahveye ulaşabilme imkânı tanıyor. Braun kalitesiyle mükemmel kahvelere ulaşabilmenin keyfini bu ürünle çıkarabilirsiniz! Özellikleriyle ön plana çıkan cihaz, şık tasarımıyla da göz dolduruyor. Kullanıldığı ortamda modern bir hava yaratan filtre kahve makinesi, kolay bir kullanıma sahip.

24. Bütçe dostu: King KFK659 Lova Filtre Kahve Makinesi

Uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler arasında King KFK659 Lova Filtre Kahve Makinesi’ni gösterebiliriz. Kâğıt filtre özelliği bulunan ürün, ergonomik bir tasarıma sahip. Sıcak tutma fonksiyonu, otomatik ısı kontrolü, damlama önleyici sistem gibi olmazsa olmaz özellikleri bu ürün için de görmek mümkün. 10 ila 12 bardak kahve elde edilebilen bu özel cihaz, özellikle kalabalık ortamların gözde ürünlerinden biri hâline geliyor. Şık tasarımıyla kahveseverlerin gönlünü fetheden makine, her ortama uyum sağlayabiliyor. Cihazın sürahisiyse termal şoka dayanıklı bir yapıya sahip cam malzemeden üretilmiş. Böylece soğuk sıcak değişikliğinden etkilenmiyor, çatlama gibi olumsuz durumların yaşanmasına engel oluyor.

25. Mutfağınıza farklılık katın: Bosch TKA6A044 ComfortLine Filtre Kahve Makinesi

Sıra dışı tasarımlardan birine sahip olan Bosch TKA6A044 ComfortLine Filtre Kahve Makinesi, kahveseverlerin gönlünü fethetmeyi başarıyor. Cihaz; kireç temizleme, damlama engelleme gibi pek çok özellik sunuyor. Kahvenin aromasını güçlendirmek için ekstra kahve kullanımı gerektirmeden Aroma+ fonksiyonu suyun akış hızını ayarlıyor. Böylece istenilen kahve aroması yoğunluğuna ulaşılabiliyor. Damlama önleme özelliği sayesinde kahvenin hepsi demlenmemiş olsa bile demlik istenilen anda çıkarılarak bir bardak kahve alınabilmeyi kolaylaştırıyor. Ürün, yıkanabilir kahve filtresi yerine tek kullanımlık filtreleri destekliyor. Alman teknolojisiyle üretin cihazı mutlaka incelemenizi tavsiye ediyoruz.

26. Kahvesini hep yanında taşımak isteyenlere özel: Arzum AR3058 Brew'N Take Kişisel Filtre Kahve Makinesi

Kişisel bardak termos ile filtre kahve makinesi özelliğini bir arada sunan Arzum AR3058 Brew'N Take Kişisel Filtre Kahve Makinesi, kahvesini yanında taşımak isteyen çalışanlar ve özellikle öğrenciler için en özel ürünlerden biri olabilir. Üç saate kadar sıcak tutabilme fonksiyonuna sahip bardak termosu, 410 mililitre kapasitesiyle büyük boy kahve bardağı özelliğini taşıyor. Susuz çalışmayı engelleyen sistemi daha güvenli bir kullanımı amaçlıyor. Kompakt tasarıma sahip olan ürün, ister ev ister iş ortamında rahatlıkla kullanılabiliyor. Ürün tek bir bardaktan oluştuğu için yer tasarrufuna da katkıda bulunuyor.