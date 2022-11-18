Nerede olursanız olun sizi kahvesiz bırakmayacak taşınabilir espresso makinesi Nanopresso

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Teknoloji geliştikçe ihtiyaç duyduğumuz cihazların boyutları da küçülüyor. Telefonların, bilgisayarların, müzik çalarların, hoparlörlerin devasa boyutlardan avuç içine sığacak kadar küçüldüğü bir çağda yaşıyoruz. İhtiyacımız olan ürünlerin boyutlarının küçülmesi hayatımızı büyük ölçüde kolaylaştırıyor. O hâlde güzel bir habere ne dersiniz? Artık kahve makinemizi de yanımızda taşıyabileceğiz! Sizi kahve tutkunlarının öve öve bitiremediği taşınabilir espresso makinesi Nanopresso ile tanıştıralım. İster ofiste ister doğada ister seyahatte nerede olursanız olun espressonuzu yanınızda taşımanıza imkan veren bu elektriksiz manuel kahve makinesi, ergonomik tasarımıyla ön plana çıkıyor. Tasarım ödüllü ürün, haznesine yerleştirdiğiniz kahveyi, eklediğiniz suyla buluşturarak özel bir yöntemle demliyor. Kolayca temizlenebilen portatif espresso makinesi benzersiz bir kahve deneyimi yaşamanız için harika bir seçenek. Kahve keyfinizi ikiye katlamak isterseniz Nanopresso'nuza hazne kapasitesini arttıran taşınabilir termos, nespresso kapsüllerini kullanmanızı sağlayan kapsül adaptörü, sütlü veya aromalı kahveler yapmanıza yardımcı olan harici kapsül kiti ekleyebilirsiniz.

Videodaki ürünün Trendyol'daki modellerine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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