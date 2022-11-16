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Evinizde profesyonel kahve yapmanızı sağlayacak harika ekipmanlar

15.11.2022 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahve tutkunları, kahvesiz bir gün bile geçiremeyenler! Kahveyi dışarıda içmek yerine evde rahat bir şekilde kendi kahvenizi kendiniz mi hazırlamak istiyorsunuz? Merak etmeyin, harika bir liste ile karşınızdayız. Listemizde yer alan ürünlerin yardımıyla evinizin konforunda, damak zevkinize uygun kahveyi büyük bir keyifle yapabileceksiniz. Haydi, vakit kaybetmeden listemize bir göz atın!

Evinizde profesyonel kahve yapmanızı sağlayacak harika ekipmanlar

Günlük hayatında kahve tüketmeyi alışkanlık hâline getirenler için kahveyi sürekli dışarıda içmek zaman kaybı olabiliyor. Üstelik evde hazırlanan kahveyi yanınızda taşımak hem pratik hem bütçe dostu! Tabii evde kahve yapmanın da bazı püf noktaları ve özel ekipmanları var. Gelin, damak tadınıza uygun kahveyi kolayca yapabileceğiniz en iyi ürünlerin yer aldığı listemizi hep birlikte inceleyelim.

1. Taze kahve çekirdekleri için olmazsa olmaz: Bosh Kahve Değirmeni

Evinizde profesyonel kahve yapmanızı sağlayacak harika ekipmanlar

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Lezzetli kahve içmek için kahve çekirdeklerini mümkün olduğunca öğüterek taze kullanmanız gerekir. Çünkü taze çekilmiş kahveler, paketlenmiş kahvelere oranlara aroması ve içeriği bakımından son derece zengin. Eğer kahve makinenizde öğütücü yoksa Bosh Kahve Değirmeni'ni tercih edebilirsiniz. Öğütücü sayesinde kahveniz hem taze kalır hem aromasını korur. Değirmen oldukça hafif ve kompakt olduğu için onu her yere rahatça taşıyabilirsiniz.

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2. Şık bir görsel için: İmaj Kahve Süt Köpürtücü

Evinizde profesyonel kahve yapmanızı sağlayacak harika ekipmanlar

Eğer farklı kahveleri denemeyi seviyorsanız İmaj Kahve Süt Köpürtücü, tam size göre. Köpürtücü ile sütü dilediğiniz gibi köpürtebilir, ürünü kahve için kullanarak farklı tarifler hazırlayabilirsiniz. Sağlığa zarar vermeyen plastik materyal ile üretilen ürünün uzunluğu, 21 cm. Kalitesiyle fark yaratan köpürtücü ile her gün farklı bir kahve tarifini uygulamaya ne dersiniz?

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3. Her evde olması gereken: Mulier Z French Press

Evinizde profesyonel kahve yapmanızı sağlayacak harika ekipmanlar

Filtre kahve tüketmeyi seviyor ancak kahve makinesi için bütçe ayırmak istemiyorsanız French pressleri değerlendirebilirsiniz. Eğer hangi ürünü alacağınıza karar veremiyorsanız Mulier Z French Press'i tercih edebilirsiniz. Isıya dayanıklı cam ile üretilen ürün sayesinde dakikalar içerisinde kahve demleyebilirsiniz. Dayanıklı ve kaliteli materyaliyle uzun yıllar sorunsuz kullanabileceğiniz French pressin kapasitesi ise 350 ml.

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4. Kahve severler için çok pratik: Coffee Filters Kahve Filtresi

Evinizde profesyonel kahve yapmanızı sağlayacak harika ekipmanlar

Taşıması kolay ve oldukça pratik kullanılan filtre kâğıtları, her kahve severin evinde bulundurması gereken ekipmanlardan biri. Kullan at olarak üretilen Coffee Filters Kahve Filtresi, sizi endişelendirmesin! Kendisi son derece çevre dostu. İçerisinde 80 adet kâğıt filtre bulunan ürün, sizi uzun süre filtre alma derdinden kurtarır. Küçük boyutu sayesinde mutfağınızda fazla yer de kaplamaz.

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5. Lezzetli kahvelerin sırrı: O'woda Moca Pot

Evinizde profesyonel kahve yapmanızı sağlayacak harika ekipmanlar

Ev konforunda lezzetli bir espresso yapmaya ne dersiniz? Eğer cevabınız "Evet." ise O'woda Moca Pot ile mutlaka tanışmalısınız. Klasik moca pot tasarımından farklı olan ürün, kahvenin aromasını korur. Kullanımı oldukça kolay olan moca potu ister elde ister makinede yıkayarak temizleyebilirsiniz. 200 ml kapasiteye sahip ürünü çok severek kullanacağınızdan hiç şüphemiz yok!

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6. Şık tasarımı ile karşınızda: Chemex Kahve Filtresi

Evinizde profesyonel kahve yapmanızı sağlayacak harika ekipmanlar

Şık bir görüntüye sahip olan Chemex Kahve Filtresi, mutfağınızın başköşesinde yerini almaya hazır! Ürün, ısı yalıtımlı ahşap sapı sayesinde rahat tutulur. İnce gözenekli filtresi sayesinde kahve yağlarının kahvenize karışmasına engel olur. Aynı zamanda kahvenizde tortu oluşturmaz. Böylece yoğun aromalı bir kahve elde edebilirsiniz. Kahve hazırlama süresini kısaltacak ürünün hacmi ise 0.5 litre.

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7. Kusursuz kahve için: Philips EP3246/70 Espresso Makinesi

Evinizde profesyonel kahve yapmanızı sağlayacak harika ekipmanlar

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Daha profesyonel sonuçlar elde etmek isteyenler için Philips EP3246/70 Espresso Makinesi ile karşınızdayız! Makine size çeşit çeşit kahve yapma imkânı sunuyor. Espresso başta olmak üzere latte, macchiato, Americano, fitre kahve ve cappuccino gibi birçok kahveyi hızlıca hazırlayabilirsiniz. Üstelik ürünü temizlemesi de oldukça kolay. İçerisinde bulunan süt köpürtücü sayesinde ekstra köpürtücü edinmenize de gerek yok!

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8. Son derece ekonomik: Kiwi KCM 7535 Kahve Makinesi

Evinizde profesyonel kahve yapmanızı sağlayacak harika ekipmanlar

Diğer filtre kahve makinelere oranla daha ekonomik olan Kiwi KCM 7535 Kahve Makinesi, tam bir fiyat/performans ürünü. 600 ml cam haznesi bulunan makine, dilediğiniz miktarda kahveyi hızlı bir şekilde hazırlar. Sıcak tutma fonksiyonuyla kahvenizin uzun süre taze kalmasını sağlar. Damlatma önleyici sistemiyle etrafın kirlenmesine izin vermez. Uzun ömürlü yıkanabilen filtresi olduğu için sürekli kâğıt filtre almanıza da gerek kalmaz.

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9. Türk kahvesini çok sevenler için: Karaca Hatır Hüp Türk Kahvesi Makinesi

Evinizde profesyonel kahve yapmanızı sağlayacak harika ekipmanlar

Türk kahvesinin lezzetinden vazgeçemeyenler için Karaca Hatır Hüp Türk Kahvesi Makinesi, şık tasarımı ile mutfağınızın parçası olmaya aday! Makine ile yapacağınız Türk kahveleri artık daha yoğun ve köpüklü olacak. Kahveyi son derece hızlı hazırlayan ürün, mutfakta geçirdiğiniz süreyi kısaltmanıza yardımcı olur. Ayrıca cihazın temizliği de oldukça kolay! Taşma önleyici sistemi ve sesli uyarı mekanizması bulunan makineyi çok seveceksiniz.

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10. Geleneksel yöntemlerden vazgeçemeyenler için: Gaziantep Üzüm İşlemeli El Yapımı Bakır Tombul Cezve Takımı

Evinizde profesyonel kahve yapmanızı sağlayacak harika ekipmanlar

Türk kahvesinde geleneksel lezzetleri arayanların ilk satın alacağı ürünlerden biri de Gaziantep Üzüm İşlemeli El Yapımı Bakır Tombul Cezve Takımı. Kahvenin tadını doğrudan etkileyen bakır cezve sayesinde unutulmayan lezzette kahveler hazırlamanız mümkün. Tasarımı son derece şık olan cezve takımı, modern ve retro tarzı bir araya getirir. Tamamen el yapımı olarak üretilen set, %100 çekiş dövme ile elde edilir.

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