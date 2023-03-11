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  4. Kalabalık bir plajın ortasında cinsel ilişkiye girerken yakalandılar! Çevrelerindekilere aldırış dahi etmediler

Kalabalık bir plajın ortasında cinsel ilişkiye girerken yakalandılar! Çevrelerindekilere aldırış dahi etmediler

11.03.2023 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Avustralya’nın Henley Plajı’nda ismi açıklanmayan bir çift çevrelerindekilere aldırış etmeden cinsel ilişkiye girerken görüntülendi. Plajda bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydederek sosyal medyadan yayınladığı görüntülerde cinsel ilişki saniye saniye ifşa edildi.

Kalabalık bir plajın ortasında cinsel ilişkiye girerken yakalandılar! Çevrelerindekilere aldırış dahi etmediler

İsmi açıklanmayan bir çift Güney Avustralya’daki Henley Plajı’nda çevrelerinde bulunan kişiler aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdi. O anlar plajda bulunan bir başka kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek Facebook’ta ifşa edildi. Görüntülerin sosyal medyada gündem yaratmasından sonra polis kimliği açıklanmayan çifti araştırmaya başladı.

GÖRÜNTÜLERİ HEMEN KALDIRDI

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Facebook’tan ifşa ettiği çiftle paylaştığı görüntülerde yüzleşen adam, çiftten çocuklarının önünde uygunsuz hareket ettiklerini söyleyerek özür dilemesini istedi. Görüntüleri ifşa eden kişi saatler sonrasında sosyal medyadan yaptığı paylaşımı kaldırdı. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı ise görüntüleri kaydeden kişinin mahremiyet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle ceza alabileceğini iddia etti.

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sosyal medya Avustralya

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