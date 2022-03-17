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  4. iPhone 14 ile telefon çekmese de iletişim kurabilirsiniz! İşte bu iddianın çarpıcı detayı

iPhone 14 ile telefon çekmese de iletişim kurabilirsiniz! İşte bu iddianın çarpıcı detayı

17.03.2022 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple'ın iPhone 14 için uydu iletişim özellikleri üzerinde çalıştığı iddia edildi. Böylece iPhone 14'lerin şebekenin çekmediği durumlarda uydu iletişimi sunabileceği söyleniyor.

iPhone 14 ile telefon çekmese de iletişim kurabilirsiniz! İşte bu iddianın çarpıcı detayı

Apple'ın uydu iletişim teknolojisi konusunda çalışmalar yaptığı iddiaları ilk olarak iPhone 13 ailesi duyurulmadan önce ortaya çıkmıştı. Apple'ın telefonlara uydu iletişim özelliği entegre edeceği ve böylece telefonların çekmediği durumlarda uydu vasıtasıyla iletişim kurulabileceği söylenmişti. Ancak iPhone 13 ailesine böyle bir özellik eklenmedi. Şimdi ise gözler iPhone 14 modellerine çevrilmiş durumda.

iPHONE 14 İLE UYDUDAN İLETİŞİM GERÇEK OLABİLİR

Kaynaklar, Apple'ın iPhone için uydu iletişimi üzerinde hala çalıştığını iddia ediyor. Teknolojinin bu yılki iPhone için hazır olup olmayacağı kesin olarak bilinmese de şirketin uydu üzerinden metin mesajları gönderebilen ve hücresel bağlantı ihtiyacını ortadan kaldıran prototipleri test ettiği ileri sürülüyor. Ayrıca sistemin "Stewie" kod adıyla bilindiği de aktarılmakta.

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Bu iddia çok konuşulur: Apple, 10 yıldır yapmadığını iPhone 14 serisinde yapacakBu iddia çok konuşulur: Apple, 10 yıldır yapmadığını iPhone 14 serisinde yapacak

Eğer söz konusu iddialar doğruysa iPhone 14 ailesinin tamamı veya bazı modelleri, şebekenin olmadığı veya yetersiz kaldığı durumlarda uydu iletişimi sunabilir. Böylece kullanıcılar uydu ile iletişim kurabilir. Ancak henüz bunlar Apple tarafından onaylanmış bilgiler değil.

iPHONE 14 NE ZAMAN TANITILACAK?

iPhone 14 ailesinin bu sonbaharda tanıtılması bekleniyor. iPhone 14 ailesinde 6,1 inçlik iPhone 14, 6.7 inçlik iPhone 14 Max, 6.1 inçlik iPhone 14 Pro ve 6.1 inçlik iPhone 14 Pro Max modellerinin yer alması bekleniyor.

Son gelen iddialar ise 14 ve 14 Pro modellerinin farklı işlemciler (14 modelleri A15 Bionic, 14 Pro modelleri A16 Bionic) ile donatılabileceğini göstermişti.

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