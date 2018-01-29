Kalbimdeki Deniz dizisinde sürpriz ayrılık!

Kutsi ile Özge Özberk'in başrol oynadığı dizinin ana castında yer alan Batuhan Ekşi, ekipten ayrılacak. İki sezondur Mustafa karakterine hayat veren Ekşi, senaryo gereği yeni bölümün ilk sahnelerinde ölerek "Kalbimdeki Deniz"e veda edecek.

Sosyal medya sayfasından duygusal bir veda yazısı paylaşan Ekşi, "Ne denir bilmiyorum. Siz güzel seyircimize çok teşekkür ederim. Düşünceleriniz, söyledikleriniz beni çok duygulandırdı ve gururlandırdı.

Ben de Mustafa’yı çok sevdim, ondan çok şey öğrendim. Dünyada hâlâ iyilik var. Çok seveceğimiz yeni karakterlerde görüşmek üzere, iyi ki varsınız" dedi.

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