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Kalbimdeki Deniz dizisinde sürpriz ayrılık!

KALBİMDEKİ DENİZ HABERLERİ | 29.01.2018 23:20 | Son Güncelleme 10 saat önce

Pastel Film imzalı 'Kalbimdeki Deniz' dizisinin bu cumartesi ekrana gelecek bölümünde bir ayrılık yaşanacak.

Kalbimdeki Deniz dizisinde sürpriz ayrılık!

Kutsi ile Özge Özberk'in başrol oynadığı dizinin ana castında yer alan Batuhan Ekşi, ekipten ayrılacak. İki sezondur Mustafa karakterine hayat veren Ekşi, senaryo gereği yeni bölümün ilk sahnelerinde ölerek "Kalbimdeki Deniz"e veda edecek.

Sosyal medya sayfasından duygusal bir veda yazısı paylaşan Ekşi, "Ne denir bilmiyorum. Siz güzel seyircimize çok teşekkür ederim. Düşünceleriniz, söyledikleriniz beni çok duygulandırdı ve gururlandırdı.

Ben de Mustafa’yı çok sevdim, ondan çok şey öğrendim. Dünyada hâlâ iyilik var. Çok seveceğimiz yeni karakterlerde görüşmek üzere, iyi ki varsınız" dedi.

baturan

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