Kalçasını açıkta bırakan Bahar Candan frikik vermek için çaba harcadı

Yeni aldığı elbisesini ve ayakkabılarını takipçilerini gösteren Bahar Candan, yine kalçasının yarısını açıkta bıraktı. Candan'ın son paylaşımı tepkilerin odağında yer aldı.

Takipçileri ünlü isme ''Çocukluğunda yaşadığı trajediyi merak etmeye başladım'', ''Artık sadece üzülüyorum'' ve ''Ülkenin tüm bitki örtüsü kalçan oldu'' gibi eleştiri yüklü yorumlar yapıldı.

Bahar Candan'a, ablası Nihal Candan'dan ise ''Çok güzelsin'' yorumu geldi.

Candan, mini şortlu pozuyla da takipçilerinden azar yemişti.

Bahar Candan, müstehcen fotoğraf ve videoların yayınlandığı OnlyFans'tan ayda 1 milyon TL kazandığını açıkladı.

Instagram'da 560 bin takipçisi bulunan Bahar Candan, Hukuk Fakültesi'nde eğitim görüyor.



