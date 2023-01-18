MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kalçasını açıkta bırakan Bahar Candan frikik vermek için çaba harcadı

Kalçasını açıkta bırakan Bahar Candan frikik vermek için çaba harcadı

17.01.2023 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde kalçasının yarısını açıkta bırakıp poz veren Bahar Candan, bu defa mini eteğiyle kamera karşısına geçti. Siyah ışıltılı bir elbise tercih eden Candan, frikik vermekten korkmadı.

Yeni aldığı elbisesini ve ayakkabılarını takipçilerini gösteren Bahar Candan, yine kalçasının yarısını açıkta bıraktı. Candan'ın son paylaşımı tepkilerin odağında yer aldı.

Bahar Candan minicik eteğiyle şekilden şekle girdi! Frikik vermekten korkmadı

Takipçileri ünlü isme ''Çocukluğunda yaşadığı trajediyi merak etmeye başladım'', ''Artık sadece üzülüyorum'' ve ''Ülkenin tüm bitki örtüsü kalçan oldu'' gibi eleştiri yüklü yorumlar yapıldı.

Bahar Candan minicik eteğiyle şekilden şekle girdi! Frikik vermekten korkmadı

Bahar Candan'a, ablası Nihal Candan'dan ise ''Çok güzelsin'' yorumu geldi.

Bahar Candan minicik eteğiyle şekilden şekle girdi! Frikik vermekten korkmadı

Candan, mini şortlu pozuyla da takipçilerinden azar yemişti.

Bahar Candan minicik eteğiyle şekilden şekle girdi! Frikik vermekten korkmadı

Bahar Candan, müstehcen fotoğraf ve videoların yayınlandığı OnlyFans'tan ayda 1 milyon TL kazandığını açıkladı.

Bahar Candan minicik eteğiyle şekilden şekle girdi! Frikik vermekten korkmadı

Instagram'da 560 bin takipçisi bulunan Bahar Candan, Hukuk Fakültesi'nde eğitim görüyor.

Bahar Candan minicik eteğiyle şekilden şekle girdi! Frikik vermekten korkmadı

Bahar Candan minicik eteğiyle şekilden şekle girdi! Frikik vermekten korkmadı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Müjde Ar son haliyle hayran bıraktı: Kim der 68 yaşındaMüjde Ar son haliyle hayran bıraktı: Kim der 68 yaşında
Cinsiyet değiştirmişti! Olay Şahmaran iddiası: "Beni dışarıda etekle gördüklerinden..."Cinsiyet değiştirmişti! Olay Şahmaran iddiası: "Beni dışarıda etekle gördüklerinden..."
Öz kardeşini emzirince tepki yağdı! Öz kardeşini emzirince tepki yağdı!
Anahtar Kelimeler:
Bahar Candan ele

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'da seçim mesajı: Net tarih verdi! "73 yıl sonra aynı gün"

Erdoğan'da seçim mesajı: Net tarih verdi! "73 yıl sonra aynı gün"

Kahreden detay! Cezaevindeki eşi vefat etti

Kahreden detay! Cezaevindeki eşi vefat etti

Akşener'den Erdoğan'a çağrı! 'Gelin bu işe büyük bir nokta koyalım' diyerek açıkladı: Biz hazırız

Akşener'den Erdoğan'a çağrı! 'Gelin bu işe büyük bir nokta koyalım' diyerek açıkladı: Biz hazırız

'20 bin TL'nin altında yok' Yüksek kiradan sonra yeni tartışma sebebi!

'20 bin TL'nin altında yok' Yüksek kiradan sonra yeni tartışma sebebi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 14 Mayıs çıkışına CHP ve İYİ Parti’den ilk yorum!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 14 Mayıs çıkışına CHP ve İYİ Parti’den ilk yorum!

Merkez Bankası'ndan bankalara sert uyarı: 'Son verin...'

Merkez Bankası'ndan bankalara sert uyarı: 'Son verin...'

İlginizi Çekebilir

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.