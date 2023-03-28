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Kalem Suresi Son 2 Ayet ne için ve neden okunur? Kalem Suresi Son 2 ayeti okunuşu ve anlamı nedir?

16.03.2023 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kutsal kitap Kur'an-ı Kerim’de bulunan tüm surelerin özel anlamları ve faziletleri vardır. İslam dini için önemli surelerden biri de Kalem suresidir. İniş sırasına göre ikinci ve kitaptaki sıralamaya göre 68. Suredir. Kalem suresinin son 2 ayeti ise halk arasında nazar ayeti olarak bilinir ve bu iki ayeti okumanın nazara karşı koruduğu söylenir. Nazardan korunmak ve kurtulmak için bu ayetlerin okunması İslam alimleri tarafından tavsiye edilir. Peki Kalem suresinin son iki ayeti neden okunur?

Kalem Suresi Son 2 Ayet ne için ve neden okunur? Kalem Suresi Son 2 ayeti okunuşu ve anlamı nedir?

İçindekiler

  • Kalem suresi son 2 ayet nedir?
  • Kalem suresi son 2 ayeti okunuşu nasıldır?
  • Kalem suresi son 2 ayeti ne için okunur?
  • Kalem suresi son 2 ayetinin faziletleri nedir?

Mekke döneminde inen Kalem suresi, toplam 52 ayetten oluşur. Bir diğer adı Nun suresidir. İlk ayetinde geçen “el Kalem” kelimesi, bu sureye ismini vermiştir. Kalem suresinde ele alınan konular arasında Hz. Muhammed’in peygamberliğinin kanıtı, müminler ve kafirlerin sonudur. Bu nedenle İslam dinine inananlar için Kalem suresi çok önemlidir. Özellikle peygambere olan inancın hatırlanması için bu surenin sık sık okunması gerekir. Kalem suresinin son iki ayeti ise Kur'an’ın bir delil ve alemler için öğüt olduğu anlatılır.

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Kalem suresi son 2 ayet nedir?

Kalem suresi son 2 ayet Müslümanların mutlaka bilmesi gereken ayetlerdendir. Bu ayetler faziletleri ile öne çıkar. Kısa oldukları için kolay bir şekilde ezberlenebilirler. Kalem suresinin son 2 ayetinin Arapça yazılışı şu şekildedir:

kalemson2

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Kalem suresi son 2 ayeti okunuşu nasıldır?

Kalem suresinin nasıl okunduğu oldukça fazla araştırılmaktadır. Çünkü bu ayetin faziletlerinden yararlanmak isteyen pek çok kişi vardır. Kalem suresi son 2 ayetin Türkçe olarak okunuşu aşağıda yazılıdır:

  • Ve-in yekâdu-lleżîne keferû leyuzlikûneke bi-ebsârihim lemmâ semi’û-żżikra ve yekûlûne innehu lemecnûn(un)
  • Vemâ huve illâ żikrun lil’âlemîn(e)

Kalem suresi son 2 ayet Türkçe anlamı şu şekildedir:

  • O inkârcılar Kur’an’ı işittikleri zaman, seni gözleriyle devireceklermiş gibi bakar, “Şüphe yok o bir delidir” derler.
  • Oysa Kur’an, âlemler için öğütten başka bir şey değildir.
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Kalem suresi son 2 ayeti ne için okunur?

Kalem suresi Kur'an’daki önemli surelerden biridir. Nazar ayeti olarak da bilinen son iki ayetinin ise neden okunması gerektiği merak edilir. Kalem suresi son iki sure, nazarı çıkarmak ve nazara karşı korunmak için okunur. Ayrıca zalimin zulmünü önlemek, kötülüklerden ve fesattan korunmak, Allah’ın izniyle şifa bulma için de bu ayetler okunabilir.

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Kalem suresi son 2 ayetinin faziletleri nedir?

Kalem suresi son 2 ayetinin fazileti ve sırları konusuna İslam dini araştırmacıları değinmektedir. Nazar için etkili olan Kalem suresi son 2 ayetin sahip olduğu diğer faziletler aşağıda sıralanmıştır:

  • Kalem suresi son 2 ayetini okuyan kimseler, kötülüklere karşı korunabilir.
  • Zalimin zulmünden ve fesattan uzak durmak için de Kalem suresi son 2 ayet okunabilir.
  • Nazar değen kişiye Kalem suresi son 2 ayetin 7 defa okunması, o kişinin Allah’ın izniyle şifa bulmasını sağlar.
  • Nazar değen biri çok kötü durumdaysa, bir suya 40 hatta 100 defa Kalem suresi son 2 ayet okunmalıdır. Sonra kişi o suyu hem içmeli hem de vücuduna sürmelidir. Bu sayede hastalığına şifa bulur.
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