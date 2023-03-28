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  4. Hicr Suresi 95. ayet tefsiri ve meali nedir? Hicr Suresi 95. ayeti okunuşu ve anlamı

Hicr Suresi 95. ayet tefsiri ve meali nedir? Hicr Suresi 95. ayeti okunuşu ve anlamı

16.03.2023 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İslam dini için kutsal kitap olan Kur'an-ı Kerim’de pek çok sure ve ayet yer alır. Bunların her biri farklı anlamlara ve faziletlere sahiptir. Hicr suresi de Müslümanlar için önemli bir sure olarak öne çıkar. Bu yüzden mutlaka okunması ve anlaşılması gereken bir suredir. Medine’nin kuzeyinde eskiden Semud kavminin yaşadığı yerin adı Hicr’dir. Hicr suresi 95. Ayet ise dilek ve isteklerin kabul edilmesi için önemlidir. Peki Hicr suresi 95. Ayet nasıl okunur, ayet tefsiri ve meali nedir?

Hicr Suresi 95. ayet tefsiri ve meali nedir? Hicr Suresi 95. ayeti okunuşu ve anlamı

İçindekiler

  • Hicr Suresi 95. ayet nasıl okunur?
  • Hicr Suresi 95. ayet ne anlama gelir?
  • Hicr Suresi 95. ayet tefsiri nedir?
  • Hicr Suresi 95. ayet fazileti nedir?
  • Hicr Suresi 95. ayet kaç defa okunmalı?
  • Hicr Suresi 95. ayeti niçin okunur?

Mekke döneminde indirilen Hicr suresi, Kur'an-ı Kerim’in 15. Suresidir. Toplam 99 ayete sahip olan bu sure ismini 80. Ayetinde geçen hicr kelimesinden almıştır. Bu surede ele alınan konular arasında Allah’ın birliği, ölümden sonra diriliş, peygamberler ve hesap günüdür. İsteklerinin ve dualarının kabul olmasını isteyen kimseler Hicr suresi 95. Ayeti okumaktadır. Bu yüzden bu ayet Müslümanlar için büyük öneme sahiptir. Hem anlamı hem de faziletleri ile öne çıkar. Kısa bir ayet olduğu için de kolayca ezberlenebilir ve gerekli durumlarda okunabilir. Hicr suresinin anlamı, tefsiri ve faziletleri üzerinde oldukça fazla durulmaktadır.

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Hicr Suresi 95. ayet nasıl okunur?

Hicr Suresi 95. ayet okunuşu ile ilgili yapılan araştırmalar oldukça fazladır. Bu ayeti ezberlemek isteyenler hem Arapça yazılışını hem de Türkçe okunuşunu merak eder. Hicr Suresi 95. ayet Arapça olarak şu şekilde yazılır:

hicr95

Hicr Suresi 95. ayet Türkçe okunuşu ise Arapça bilmeyenler için önemlidir. Bu ayetin Türkçe okunuşu şöyledir:

  • İnnâ kefeynâke-lmustehzi-în(e)
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Hicr Suresi 95. ayet ne anlama gelir?

Hicr Suresi 95. ayet anlamı mutlaka öğrenilmelidir. Çünkü ayetin kendi kadar ne demek istediği de önemlidir. Bu da Türkçe meali sayesinde daha net kavranabilir. Ayeti okurken anlamını bilmekte de fayda vardır. Hicr Suresi 95. ayet meal olarak şöyledir:

  • Allah’ın yanında başka bir tanrı daha edinen o alaycılara karşı biz senin yanındayız. Onlar ileride anlayacaklar!
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Hicr Suresi 95. ayet tefsiri nedir?

Hicr Suresi 95 ayet Türkçesi sayesinde ayetin vermek istediği mesaj anlaşılabilir. Allah’ın birliğinin anlatıldığı bu ayetin tefsirinde ise daha detaylı yorumlar ve analizler yer alır. Bu nedenle Hicr suresi 95. Ayet tefsiri çok önemlidir. Bu tefsir aşağıda yazılıdır:

Hz. Peygamber’den, putperestlerin inkârcı ve kaba davranışlarına aldırmadan kendisine bildirilen ilâhî gerçekleri savunması, insanlara duyurması istenmekte; bu arada kendisiyle alay etmeye kalkışanlara karşı Allah’ın yardımına güvenmesi telkin edilmekte; birtakım değersiz nesneleri Allah’a ortak koşacak kadar düşüncesiz olduklarına bakmadan, Hz. Peygamber’le alay etmeye kalkışanların; onun gönlünü inciten, canını sıkanların bu yaptıklarının Allah tarafından bilindiği kendisine hatırlatılarak moralini bozmaması, cesur olması telkin edilmektedir. Taberî, Resûlullah’a karşı alaycı davrananların bilhassa Kureyş’in önde gelenleri olduğunu belirterek bunların isimlerinin yer aldığı rivayetleri aktarmaktadır (bk. XIV, 69-72).

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Başta peygamberler olmak üzere büyük inanç, fikir ve aksiyon adamlarının en önemli özelliklerinden biri, her türlü güçlük, engel ve engellemeye aldırış etmeden, yılmadan temsil ettikleri inancı, düşünceyi, dünya görüşünü azim ve kararlılıkla sürdürmeleridir. Hemen bütün peygamberlerin ve diğer önder şahsiyetlerin, davalarını toplumlara anlatma mücadelesi verirken en sık mâruz kaldıkları karşı davranışlardan biri alay ve hakaret olmuştur. Alay etmek, Mekkeli inkârcı ve zalimlerin de Hz. Peygamber’e ve müminlere karşı en sık başvurdukları mücadele yöntemlerinden biri idi. Fakat –bu âyetlerde de görüldüğü gibi– Resûlullah aleyhisselâm, Kur’an-ı Kerîm’in eğitimi ve irşadı ile iradesini beslemiş; Allah’ın yardımını her zaman yanında hissetmiştir; bu sayede putperestlik, inkârcılık, zulüm, cehalet ve ahlâksızlıktan ibaret olan bir zihniyetin vahyin gerçekleri karşısında yıkılmaya mahkûm olduğuna inancını asla kaybetmemiştir. (Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 3 Sayfa: 372-373)

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Hicr Suresi 95. ayet fazileti nedir?

Hicr Suresi 95 ayet fazileti ve sırları Müslümanlar açısından çok önemlidir. Özellikle duaların kabul olması ve bir isteğe ulaşmak için Hicr suresi 95. Ayet çok faziletlidir. Ayrıca bu sureyi okumanın faziletleri arasında şunlar yer alır:

  • Hicr suresini okuyan kimselere Mühacir ve Ensar ile dalga geçenlerin on katı sevap yazılır.
  • Bu sureyi yazıp üzerinde taşıyan kişilerin bereketi, rızkı ve hayrı artar.
  • Allah tarafından kaza ve belalardan korunmak için Hicr suresi 9. Ayet yazılmalı, okunmalı ve taşınmalıdır.
  • Ticarette kazancının artmasını isteyen kişiler Hicr suresini okumalıdır.
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Hicr Suresi 95. ayet kaç defa okunmalı?

Hicr Suresi 95. ayet fazileti kaç defa okunmalı sorusunun yanıtı merak edilir. Çünkü bu ayetin faziletlerinden yararlanmak isteyen pek çok kişi vardır. Ticarette kazanç elde etmek isteyenler bu sureyi 3 defa okumalıdır. Kaza ve beladan korunmak için ise sureyi 40 kere okumak gerekir.

Hicr Suresi 95. ayeti niçin okunur?

Hicr suresi 95. Ayetin hangi durumlarda okunması gerektiği merak edilir. Dua, istek ve dileklerin kabulü için okunması gereken bu ayet, Müslümanlar için çok faziletlidir. Ayrıca rızkı ve bereketi artırmak, büyük sevap kazanmak, herkes tarafından sevilip sayılmak için de Hicr suresinin okunması buyrulmuştur.

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