Kalp sağlığını zırh gibi korur, hastalıkları uzak tutar

Kalp sağlığı ve beslenme arasında önemli bir ilişki vardır. Dengeli ve sağlıklı beslenme kalp sağlığını da destekleyerek hayati öneme sahip hastalıklara karşı korur. Kalp ve kan damarlarına bağlı olarak meydana gelen kalp hastalıklarına karşı korunmak için atılması gereken en önemli adım sağlıklı beslenmeye başlamaktır. Kalp sağlığınız için bu 5 besini hayatınızdan hiç eksik etmeyin.

MEYVELER

Damak tadınıza iyi geldiği kadar kalbiniz için de harikadır. Çilek, yaban mersini, böğürtlen, ahududu vb. gibi bu canlı renkli meyveler, kalp hastalıklarına yol açan iltihabı azaltmaya yardımcı olan antioksidanlar açısından son derece zengindir. Meyveleri birçok şekilde yiyebilirsiniz, onları çiğ yiyebilir, kahvaltılık gevreklerinizi süslemek için kullanabilir veya hatta onlardan bir smoothie yapabilirsiniz.

CEVİZ

Sadece bir avuç ceviz tüketmek kolesterol seviyenizi düşürmenize yardımcı olabilir. Ceviz, antioksidanlar açısından zengin olmasının yanı sıra, kardiyovasküler hastalık riskini azaltan Omega-3 yağ asitlerinin bir güç merkezidir. Bizi daha uzun süre tok tutan ve cips gibi kötü yağlardan uzak tutan sağlıklı yağlara sahiptir.

BAKLAGİLLER

Yapması kolaydır, sizi uzun süre tok tutar ve inanılmaz derecede besleyicidir. Baklagiller proteinler, mineraller ve liflerle doludur. Doymuş yağları yoktur ve kan kolesterolünüzü iyileştirmeye ve kalp hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olabilirler. Bu nedenle, günlük diyetinize fasulye ve bakliyat ekleyin.

ZEYTİNYAĞI

Şimdi bu saçma gelebilir çünkü yağların kalp sağlığına iyi gelmemesi gerekiyor ama zeytinyağında durum böyle değil. Araştırmalar, her gün yarım çorba kaşığı zeytinyağı tüketenlerin herhangi bir kardiyovasküler hastalığa yakalanma riskinin % 15, koroner kalp hastalığı riskinin ise % 21 daha düşük olduğunu göstermiştir. Bunun nedeni, zeytinyağının antioksidanlara ve kalp hastalığı riskini azaltmada etkili olduğu kanıtlanmış tekli doymamış yağ asidine sahip olduğu bilinmesidir.

BALIK

Omega-3 yağ asidinin kalp hastalıklarını önlemede harika olduğu bilinen bir gerçektir. Şimdi, balıklar en zengin omega-3 kaynağıdır. Somon, ton balığı, sardalye ve uskumru gibi yağlı balıklar, omega-3 ile doludur ve onları kalp sağlığı harika bir besin yapar. Balık yağından yapılmış birçok kapsül de mevcuttur ve bunların kalp sağlığı için iyi bir takviye olduğu kanıtlanmıştır.





