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  4. Kalp Yarası 11. bölüm fragmanı yayınlandı! "Yüreğim yanıyor"

Kalp Yarası 11. bölüm fragmanı yayınlandı! "Yüreğim yanıyor"

07.09.2021 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kalp Yarası 11. bölümden beklenen fragman yayınlandı. Başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin ve Merve Çağıran’ın yer aldığı Kalp Ağrısı 11. bölüm fragmanına Ferit’in, “yüreğim yanıyor” sözleri damga vuruyor.

Kalp Yarası 11. bölüm fragmanı izleyicilerin beğenisine sunuldu. Yayınlanan fragmanda; Ferit "Beni bu enkazdan kim kurtaracak, nasıl çıkacağım ben artık hiçbir şey bilmiyorum..." diye konuşurken camdan dışarıyı izler. Ayşe ise bavuluyla birlikte üzgün bir şekilde gitmektedir. Azade ise Adnan'a "Feraye'nin senden bir çocuğu olacaktı değil mi?" diye sorarken Adnan şoka uğrar.

KALP YARASI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ferit ve Ayşe'nin oyunla başlayan evliliği adım adım gerçeğe dönmeye başlamışken, onları öpüşürken görüp deliye dönen Hande'nin durmaya hiç niyeti yoktur. Ferit'in aklını karıştırmayı başaran Hande, her şeyi göze alarak bu büyük aşkı bitirmek için harekete geçer. Hande'nin bu tavrı Ayşe ve Ferit'in ilişkisine bambaşka bir boyut kazandırır. Öte yandan Adnan, Ferit'in hayatına kast edildiğinin farkındadır ve bu işin arkasında kimin olduğunu ortaya çıkarmaya kararlıdır. Adnan ve Bahtiyar'ın araştırmaları onları hiç beklemedikleri bir kişiye götürür. Yaman, Hande'ye engel olabilmek için Betül'le evliliğini tehlikeye atarken, Ferit ve Ayşe, kendilerini Hande'nin hain planının tam ortasında bulurlar.

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Anahtar Kelimeler:
Merve Çağıran Yağmur Tanrısevsin Kalp Yarası dizisi
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