Kamptayken keşke alsaydık diyeceğiniz ürünler

Tatil kavramı herkes için farklı anlamlar taşıyor. Kimileri konaklama merkezlerine gidip ‘her şey dahil’ seçeneklerini tercih ediyor, kimileri ise doğayla baş başa kalmayı arzuluyor. Şehir hayatının yoğun temposuna ve tekdüzeliğine bir de salgın hastalıklar eklenince, kalabalıktan uzak, sosyal izolasyonun olduğu çadır turizmi hızla yaygınlık kazanmaya başladı. Peki, kamp yapmaya karar verdiniz ama yanınıza neler almanız gerektiğini biliyor musunuz; o zaman ne yapacaksınız? İşte karşınızda, kamp sırasında konforunuzu artıracak “bunu iyi ki almışım” diyeceğiniz kamp malzemeleri…
Çadır turizminin olmazsa olmazı, kaliteli bir çadıra sahip olmaktır. Çadır tercihi yaparken, doğada kaldığınız süre boyunca sizi yağmurdan, aşırı sıcak ve soğuktan koruyacak kaliteli bir ürün seçmeniz yararınıza olacaktır. Husky Burton 2+1 çadır, kaliteli malzemesiyle tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek bir ürün.
Ayrıca birbirinden farklı model ve fiyat performansına sahip çadırı buradan inceleyebilirsiniz.
Eğer kış aylarında kamp yapmayı tercih ediyorsanız uyurken sıcak hissetmek için uyku tulumlarına alternatif olarak Bestway şişme yatağı tercih edebilirsiniz. Sıcak havalarda kamp yapıyorsanız bu şişme yatak hem serin, hem de kolay kullanımı ile çok konforlu olacak. Üstelik yanında hava pompası da hazır!
Kamp sırasında hazırladığınız birbirinden güzel yiyecekler ve içecekler için Mablylon katlanabilir rulo kamp masası size kolaylık sağlayacak. Kamp çantanıza bağlayarak bile rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Oldukça kolay kurulabilen, kaliteli ve dayanıklı malzemesi ile beklentinizi fazlasıyla karşılayacak bu ürünün fiyatı da çok uygun.
Başka markalara ait kamp masalarını buradan inceleyebilirsiniz.
Kamp günlerinde çıktığınız keşiflerden sonra, bir manzarayı izlerken, arkadaş grubu ile sohbetlerde, yemeklerinizde rahatlığı ve konforu sınırsızca yaşayacağınız Preseat kamp sandalyesi size uzun ömürlü bir kullanım sağlayacak. Özel çantası ile kolay taşınan, sağlam bir ürün.
Kamp severlerin en büyük sorunlarından biri de temizlik. Her ne kadar temiz hava, doğa size iyi gelecek de olsa, yaptığınız aktiviteler sonucunda terleme ve kirlenmeye sizi rahatsız edebiliyor. İşte tam da bu nokta, sizi bunu dert etmekten kurtaracak harika bir ürün var: Roeam kamp duşu... Evet yanlış duymadınız, kamp sırasında evinizde olduğu gibi rahatlatıcı bir duş alabilirsiniz. Kullanım kolaylığı, suyu tasarruflu kullanan yapısı ile birkaç kez duş alma imkanı ile sizi her anlamda mutlu edecek bir ürün.
Doğada yalnız başımıza kamp yaptığımız anlarda ne kadar huzurlu olsak da bir süre sonra dış dünyada neler olduğunu öğrenmek istiyoruz. Kimi zaman, yaşadığımız güzel anları arkadaşlarımızla paylaşmadan da duramıyoruz. Fakat bunun için akıllı telefonlarımızın, tablet, drone ve bilgisayarlarımızın sürekli olarak şarj edilmesine ihtiyacımız var. Özellikle elektriğin bulunduğu kamp alanlarında konaklamak istemeyenler için taşınabilir güneş enerjisi paneli çok önemli bir ihtiyaç. Anself USB Solar Charger 20W Taşınabilir Güneş Paneli ile ister elektronik cihazlarınızı, isterseniz de aydınlatma gereçlerinizi rahatlıkla kullanabilirsiniz.
Diğer taşınabilir güneş enerjisi panellerini buradan inceleyebilirsiniz.
Hem yemek masanızı, hem de soğutucunuzu bir araya getiren bu portatif set oldukça kullanışlı. Rulo dış mekan soğutucu ve mobilya seti, ortasında bulunan soğutucu bölmesi, yan tarafları açıldığında masa oluşu ve iki sandalyesi ile oldukça kullanışlı bir ürün. Bu ürüne bayılacaksınız!
İster kamp alanında, isterseniz de kamp alanınızdan uzaklaştığınız yerlerde yemeğinizin sıcaklığını ve tazeliğini koruyan mükemmel bir yemek termosu. Stanley yemek termosu kaliteli malzemesi ve bpa (sentetik organik bileşik) içermeyen yapısı yemeklerinizi sağlıklı bir şekilde saklama imkanı sunar.
Kamp alanlarında içeceklerinizin keyfini ister sıcak, ister soğuk olarak uzun süreler çıkarmanıza yardımcı olacak stanley çift kilitli termos yanınızda olması gereken bir ürün. Kaliteli çelik malzemesi, sızdırmaz yapısı ve kolay taşınabilir olması ile kamp serüvenlerinizde ki en iyi arkadaşınız olacaktır.
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