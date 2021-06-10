Kamptayken keşke alsaydık diyeceğiniz ürünler

Tatil kavramı herkes için farklı anlamlar taşıyor. Kimileri konaklama merkezlerine gidip ‘her şey dahil’ seçeneklerini tercih ediyor, kimileri ise doğayla baş başa kalmayı arzuluyor. Şehir hayatının yoğun temposuna ve tekdüzeliğine bir de salgın hastalıklar eklenince, kalabalıktan uzak, sosyal izolasyonun olduğu çadır turizmi hızla yaygınlık kazanmaya başladı. Peki, kamp yapmaya karar verdiniz ama yanınıza neler almanız gerektiğini biliyor musunuz; o zaman ne yapacaksınız? İşte karşınızda, kamp sırasında konforunuzu artıracak “bunu iyi ki almışım” diyeceğiniz kamp malzemeleri… Kampçının olmazsa olmazı...

Çadır turizminin olmazsa olmazı, kaliteli bir çadıra sahip olmaktır. Çadır tercihi yaparken, doğada kaldığınız süre boyunca sizi yağmurdan, aşırı sıcak ve soğuktan koruyacak kaliteli bir ürün seçmeniz yararınıza olacaktır. Husky Burton 2+1 çadır, kaliteli malzemesiyle tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek bir ürün. Ayrıca birbirinden farklı model ve fiyat performansına sahip çadırı buradan inceleyebilirsiniz. Kışın sıcak, yazın serin bir yataklar!

Eğer kış aylarında kamp yapmayı tercih ediyorsanız uyurken sıcak hissetmek için uyku tulumlarına alternatif olarak Bestway şişme yatağı tercih edebilirsiniz. Sıcak havalarda kamp yapıyorsanız bu şişme yatak hem serin, hem de kolay kullanımı ile çok konforlu olacak. Üstelik yanında hava pompası da hazır!

Sevdiklerinizle çevresini saracağınız bir masa şart!

Kamp sırasında hazırladığınız birbirinden güzel yiyecekler ve içecekler için Mablylon katlanabilir rulo kamp masası size kolaylık sağlayacak. Kamp çantanıza bağlayarak bile rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Oldukça kolay kurulabilen, kaliteli ve dayanıklı malzemesi ile beklentinizi fazlasıyla karşılayacak bu ürünün fiyatı da çok uygun. Başka markalara ait kamp masalarını buradan inceleyebilirsiniz. Kamp sandalyesi ile gideceğiniz her yerde rahat edin

Kamp günlerinde çıktığınız keşiflerden sonra, bir manzarayı izlerken, arkadaş grubu ile sohbetlerde, yemeklerinizde rahatlığı ve konforu sınırsızca yaşayacağınız Preseat kamp sandalyesi size uzun ömürlü bir kullanım sağlayacak. Özel çantası ile kolay taşınan, sağlam bir ürün. Kim demiş kampta duş alınmaz diye!

Kamp severlerin en büyük sorunlarından biri de temizlik. Her ne kadar temiz hava, doğa size iyi gelecek de olsa, yaptığınız aktiviteler sonucunda terleme ve kirlenmeye sizi rahatsız edebiliyor. İşte tam da bu nokta, sizi bunu dert etmekten kurtaracak harika bir ürün var: Roeam kamp duşu... Evet yanlış duymadınız, kamp sırasında evinizde olduğu gibi rahatlatıcı bir duş alabilirsiniz. Kullanım kolaylığı, suyu tasarruflu kullanan yapısı ile birkaç kez duş alma imkanı ile sizi her anlamda mutlu edecek bir ürün.