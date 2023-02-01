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Kan donduran cinayet! 32 yıl önce ayrıldığı eski eşini 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü

01.02.2023 23:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'ın Didim ilçesinde kan donduran bir cinayet işlendi. 69 yaşındaki bir şahıs, 1991 yılında boşandığı eski eşini 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Hayatını kaybeden kadının Almanya'da yaşadığı ve her yıl Türkiye'ye geldiği öğrenildi.

Kan donduran cinayet! 32 yıl önce ayrıldığı eski eşini 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Aydın'ın Didim ilçesinde 69 yaşındaki Celal T. Almanya'da yaşayan 32 yıl önce ayrıldığı eski eşi Yeter Z.'yi 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Olay, saat 20.30 sıralarında Efeler Mahallesi 1381 sokakta bir evde meydana geldi. Celal T. 1972 yılında evlendiği Yeter Z. ile 1991 yılında anlaşmalı olarak boşandı.

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Boşandıktan sonra Almanya'ya giden Yeter Z. her yıl Türkiye'ye geldiğinde Taşkıran'ın Didim'deki evinde kaldı. Yeter Z. kısa bir süre önce geldiği evde akşam saatlerinde eski eşi ile tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Celal T. mutfaktan aldığı bıçakla eski eşini çeşitli yerlerinden 15 kez bıçakladı.

POLİSİ ARAYARAK KENDİNİ İHBAR ETTİ

Celal T. olaydan sonra öldürdüğü eski eşinin başından ayrılmayarak, polisi aradı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yeter Z.'nin hayatının kaybettiği belirlendi.

Yeter Z.'nin cenazesi olay yeri incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp'a gönderildi.

Celal T. ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Celal T. suçunu itiraf ederek, her geldiğinde eski eşiyle sürekli kavga ettiklerini bu nedenle öldürdüğü itiraf etti. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet didim Aydın

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