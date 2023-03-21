HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kan donduran cinayette yeni iddia! 'Zorla para almaya çalışıyordu...'

Kan donduran cinayette yeni iddia! 'Zorla para almaya çalışıyordu...'

21.03.2023 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'daki kan donduran cinayette yeni detaylar ortaya çıktı. Öldürülen Zehra'nın yakınları olaya ilişkin yaptıkları açıklamada iddialara cevap vererek "Borcu yoktu, şüpheli zorla para almaya çalışıyordu" dedi.

Kan donduran cinayette yeni iddia! 'Zorla para almaya çalışıyordu...'

Zehra Çatal'ın öldürülmesi ile ilgili akrabalarından yeni bir açıklama geldi. Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Yılmaz Fahrioğlu (45) tarafından tabancayla öldürülen inşaat şirketi sahibi Zehra Çatal'ın (40) yakınları, iddia edildiği gibi Çatal'ın borcu olmadığını, kaçan şüphelinin aksine zorla para almaya çalıştığını ileri sürdü.

1

Olay, dün saat 14.30 sıralarında Ermenek Mahallesi Rauf Denktaş Bulvarı'ndaki Zehra Çatal'a ait inşaat şirketinde meydana geldi. İş yerine gelen Yılmaz Fahrioğlu, iddiaya göre, alacak meselesinden tartıştığı Zehra Çatal'a tabanca ile 6 kez ateş açıp, yaya olarak kaçtı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, baş ve boyun bölgesinden vurulan Çatal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, otopsi için adli tıp morguna götürüldü.

3

Zehra Çatal'ın cenazesi, bugün öğle saatlerinde yakınları tarafından morgdan alındı. Çatal'ın iddia edildiği gibi borcu olmadığını belirten yakınları, Yılmaz Fahrioğlu'nun aksine zorla para almaya çalıştığını ileri sürdü. Polis, 'kasten yaralama', 'gasp' ve 'yağma' suçlarından kaydı bulunan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kan donduran cinayet! İş yerine gelip kurşun yağdırdı Kan donduran cinayet! İş yerine gelip kurşun yağdırdı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eski Ülkü Ocakları Ege Bölge Başkanı hayatını kaybetti Eski Ülkü Ocakları Ege Bölge Başkanı hayatını kaybetti
Görüşme iddiası gündem olmuştu! İlk açıklama geldiGörüşme iddiası gündem olmuştu! İlk açıklama geldi
Yeniden Refah Partisi 'ittifak' kararını verdi! Erbakan da aday olduYeniden Refah Partisi 'ittifak' kararını verdi! Erbakan da aday oldu
Anahtar Kelimeler:
cinayet antalya

En Çok Okunan Haberler

YSK'dan 3 cumhurbaşkanı adayına ret kararı!

YSK'dan 3 cumhurbaşkanı adayına ret kararı!

'Vay arkadaş bunlar harbiden iktidara geliyor' diyeceksiniz

'Vay arkadaş bunlar harbiden iktidara geliyor' diyeceksiniz

Müziği bırakmıştı! Tesettüre giren Ferdi Tayfur'un kızından ilk poz

Müziği bırakmıştı! Tesettüre giren Ferdi Tayfur'un kızından ilk poz

Arda Güler'in yeni adresini ve bonservisini duyurdular

Arda Güler'in yeni adresini ve bonservisini duyurdular

İstanbul'da iğrenç olay! Ünlü iş kadınını bayıltıp tecavüz etti

İstanbul'da iğrenç olay! Ünlü iş kadınını bayıltıp tecavüz etti

'Erbakan bekledi, Erdoğan gelmeyince ipler koptu!'

'Erbakan bekledi, Erdoğan gelmeyince ipler koptu!'

İlginizi Çekebilir

Karısı büyük ikramiyeyi alıp kaçtı! Yetmedi başka bir adamla evlendi...

Karısı büyük ikramiyeyi alıp kaçtı! Yetmedi başka bir adamla evlendi...

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Park yeri kavgası kanlı bitti! Sokak ortasında yaşandı ama...

Park yeri kavgası kanlı bitti! Sokak ortasında yaşandı ama...

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Moda dünyasının en gözde markalarında %50'ye varan indirimler

Moda dünyasının en gözde markalarında %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.