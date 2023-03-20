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Kan donduran cinayet! İş yerine gelip kurşun yağdırdı

20.03.2023 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde kan donduran bir cinayet olayı yaşandı. Yılmaz Fahrioğlu (45), iddiaya göre inşaat şirketi sahibi Zehra Çatal'ı (40) tabanca ile 6 kez ateş ederek öldürdü. Cinayetin nedeninin alacak tartışması olduğu belirtildi. Polis, olay yerinden kaçan cinayet zanlısını yakalamak için çalışma başlattı. İşte olayın detayları...

Kan donduran cinayet! İş yerine gelip kurşun yağdırdı

Dehşete düşüren olay, saat 14.30 sıralarında Ermenek Mahallesi Rauf Denktaş Bulvarı'ndaki Zehra Çatal'a ait inşaat şirketinde meydana geldi.

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İş yerine gelen Yılmaz Fahrioğlu, iddiaya göre, alacak meselesinden tartıştığı Zehra Çatal'a tabanca ile 6 kez ateş açıp, yaya olarak kaçtı.

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İhbarla gelen sağlık ekipleri, baş ve boyun bölgesinden vurulan Çatal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

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Haber alıp, gelen Çatal'ın yakınları gözyaşı döktü. Cenaze, otopsi için adli tıp morguna götürüldü.

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Polis, 'kasten yaralama', 'gasp' ve 'yağma' suçlarından kaydı bulunan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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(DHA)

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