Kan donduran olay! Sarhoş yolcunun aracını kirlettiğini söyleyen taksi şoförü ekstra ücret talep etti... Tartışmada yolcunun kafasını kesti

MYNET|DIŞ HABERLER 43 yaşındaki Wanpen Khamsa-nga isimli bir kadın Bangkok bölgesinde 50 yaşındaki Prapas Boonlang'un sürdüğü taksiye bindi. Sarhoş olan kadın bir arkadaşının doğum gününden dönüyordu ve yolculuğun etkisiyle midesi bulandığı için sık sık taksinin durmasını istedi. Sürücü durmak yerine plastik poşet uzatınca Wanpen, aracın camını açıp dışarı kustu.

Yolculuk sırasında taksi şoförü, Wanpen'in kusması için durarak zaman kaybettiğini iddia ederek ek 500 baht (476 TL) talep etti. Wanpen arabayı kirletmediğini söyleyerek ek ücreti ödemeyi reddetti. Sonunda ise yolcu 200 baht (190 TL) ödeyerek araçtan indi.

Araçtan indikten sonra, sürücü onları takip etti ve beklenmedik bir şekilde Wanpen'in kafasını bir bıçakla kesti. Olayın ertesi günü sürücü polise teslim olurken Wanpen ise hastaneye kaldırıldı.