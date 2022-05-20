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Kanada'dan flaş karar! Huawei ve ZTE'ye yasak geldi

20.05.2022 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanada, "ulusal güvenlik endişelerini" öne sürerek Çinli teknoloji şirketleri Huawei ve ZTE'nin ülkenin 5G kablosuz ağlarına katılımını yasakladı. Kanada İnovasyon, Bilim ve Sanayi Bakanı François-Philippe Champagne, "Kanada hükümeti telekomünikasyon altyapımızın uzun vadeli güvenliğini sağlamak için Huawei ve ZTE ürün ve hizmetlerinin Kanada'nın telekomünikasyon sistemlerine dahil edilmesini yasaklamıştır." dedi.

Kanada'dan flaş karar! Huawei ve ZTE'ye yasak geldi

Kanada İnovasyon, Bilim ve Sanayi Bakanı François-Philippe Champagne, Kamu Güvenliği Bakanı Marco Mendicino ile Ottawa’da düzenlediği toplantıda, Çinli teknoloji şirketleri Huawei ve ZTE'yi "yüksek riskli satıcılar" olarak değerlendirdi.

KANADA'DAN HUAWEİ VE ZTE'YE YASAK

Champagne, "Kanada hükümeti telekomünikasyon altyapımızın uzun vadeli güvenliğini sağlamak için Huawei ve ZTE ürün ve hizmetlerinin Kanada'nın telekomünikasyon sistemlerine dahil edilmesini yasaklamıştır." dedi.

Kararı, ülkenin bağımsız güvenlik kurumlarının incelemesi ve müttefiklerle istişare içinde aldıklarını duyuran Champagne, "Kanada'da faaliyet gösteren telekomünikasyon şirketlerinin artık Huawei ve ZTE tarafından sağlanan ekipman veya hizmetleri kullanmasına izin verilmeyecek. Ayrıca, ağlarında bu şirketlere ait ve kurulu ekipmanı kullanan firmaların, bu ürünlerin kullanımını durdurmaları ve sistemden kaldırmaları gerekecektir. Hükümet, bu önlemleri Kanada'nın telekomünikasyon ağlarının güvenliği için uygulamaktadır." diye konuştu.

yasak

Champagne, Kanadalıların güvenliğini ve telekomünikasyon altyapısını korumak için gerekli tüm önlemleri alacaklarını kaydetti.

Mendicino ise 21. yüzyılda siber güvenliğin "ulusal güvenlik" anlamına geldiğini belirtti.

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Kanadalılara yönelik tehditlerin her zamankinden daha büyük olduğunu vurgulayan Mendicino, "Kanada'nın telekomünikasyon sistemini koruduğumuzdan emin olmak zorundayız. Ülke genelinde 5G ağları kuruluyor ve bu yenilik rekabet ve büyüme için büyük bir fırsatı temsil ediyor. Ancak bu fırsat beraberinde riskleri de getiriyor. Bu yeni mevzuat, ulusal güvenliğimiz için hayati önem taşıyan sistemleri daha iyi korumak için bir çerçeve oluşturacak ve hükümete ortaya çıkan siber tehditlere yanıt vermek için yeni bir araç sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

ARALIK 2027'YE KADAR...

Yeni karara göre, Eylül 2022'ye kadar Huawei ve ZTE'den yeni 4G veya 5G ekipman ve hizmet alımı durdurulacak.

Huawei ve ZTE'ye ait mevcut ekipman ve hizmetler ise Aralık 2027'ye kadar sistemden çıkarılacak.

Daha önce de ABD, İngiltere, Belçika, İsveç, Yeni Zelanda ve Avustralya da Huawei ve ZTE’nin 5G ürünlerinin kullanımını yasakladıklarını açıklamıştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Huawei Kanada 5G
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