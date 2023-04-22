Kanadalı milletvekillerinden topuklu ayakkabılı protesto! Pembe topuklu ayakkabı giyerek kadınlara destek verdiler

Kanada’da kadına şiddet vakalarının artması üzerine mecliste erkek milletvekilleri tarafından düzenlenen protesto ülke gündemine yerleşti. Ottowa Parlementosu’nda protestoya katılan erkek milletvekilleri pembe topuklu ayakkabı giydi. Milletvekillerinin yanı sıra protestoya akvisitler de pembe topuklu ayakkabılarıyla katıldı.

TOPLUMSAL BİR SORUN OLDUĞU VURGULANDI

Pembe topuklu ayakkabıların sembolik bir eşya olduğuna vurgu yapan milletvekilleri kadına yönelik şiddetin toplumsal bir sorun olduğunun altını çizdi. Toplumun her kesiminden kişilerin bu soruna karşı duyarlılık göstermesi gerektiği belirtilen protesto sosyal medyadan da destek gördü.