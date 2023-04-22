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  4. Kanadalı milletvekillerinden topuklu ayakkabılı protesto! Pembe topuklu ayakkabı giyerek kadınlara destek verdiler

Kanadalı milletvekillerinden topuklu ayakkabılı protesto! Pembe topuklu ayakkabı giyerek kadınlara destek verdiler

22.04.2023 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanada’da kadına yönelik şiddetin artması üzerine mecliste erkek milletvekilleri pembe topuklu ayakkabı giyerek durumu protesto etti. Ottowa Parlementosu’nda düzenlenen protestoda erkek milletvekilleri pembe topuklu ayakkabılarıyla yürüyerek “kadına şiddete hayır” mesajını verdi.

Kanada’da kadına şiddet vakalarının artması üzerine mecliste erkek milletvekilleri tarafından düzenlenen protesto ülke gündemine yerleşti. Ottowa Parlementosu’nda protestoya katılan erkek milletvekilleri pembe topuklu ayakkabı giydi. Milletvekillerinin yanı sıra protestoya akvisitler de pembe topuklu ayakkabılarıyla katıldı.

TOPLUMSAL BİR SORUN OLDUĞU VURGULANDI

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Pembe topuklu ayakkabıların sembolik bir eşya olduğuna vurgu yapan milletvekilleri kadına yönelik şiddetin toplumsal bir sorun olduğunun altını çizdi. Toplumun her kesiminden kişilerin bu soruna karşı duyarlılık göstermesi gerektiği belirtilen protesto sosyal medyadan da destek gördü.

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Anahtar Kelimeler:
kadına şiddet Kanada topuklu ayakkabı

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