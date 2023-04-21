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  4. Ortalık bir anda karıştı! Diğer öğrencilerin gözü önünde öğretmen ve öğrenci arasında kavga çıktı... Tekme ve tokatlar havada uçuştu

Ortalık bir anda karıştı! Diğer öğrencilerin gözü önünde öğretmen ve öğrenci arasında kavga çıktı... Tekme ve tokatlar havada uçuştu

21.04.2023 08:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Kuzey Karolina eyaletindeki bir lisede yaşanan olay sosyal medyanın gündemine yerleşti. Bir öğretmen ve kız öğrencisi arasında sınıfta başlayan sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Öğretmen ve öğrencisinin saç saça baş başa kavga ettikleri görüntüler sınıfta bulunan diğer öğrenciler tarafından kaydedildi.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Kuzey Karolina eyaletindeki bir lisede öğretmen ve öğrenci arasında sınıfta başlayan kavga sosyal medyaya taşındı. Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği görüntülerde öğretmen ve öğrenci birbirlerine tekme, tokat ve yumruklarla tepki gösterdi. İkili dengelerini kaybederek yere düşerken yerde kavga etmeye devam ettiler. O anlar sosyal medyanın gündemine yerleşti.

KAVGANIN NEDENİ TELEFONMUŞ

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Öğrencisinin ders sırasında kendisini dinlemeyerek telefonla oynadığını gören öğretmen duruma tepki gösterek kız öğrencinn telefonunu aldı. Öğretmenin kararından memnun olmayan öğrenci telefonunu geri almak için öğretmeniyle yüzleşmeye karar verdi. İkili arasındaki sözlü tartışma sırasında öğrencinin öğretmene tokat atmaya çalışması bir anda ortalığın karışmasına neden oldu.

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