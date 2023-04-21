Ortalık bir anda karıştı! Diğer öğrencilerin gözü önünde öğretmen ve öğrenci arasında kavga çıktı... Tekme ve tokatlar havada uçuştu

Amerika Birleşik Devletleri’nin Kuzey Karolina eyaletindeki bir lisede öğretmen ve öğrenci arasında sınıfta başlayan kavga sosyal medyaya taşındı. Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği görüntülerde öğretmen ve öğrenci birbirlerine tekme, tokat ve yumruklarla tepki gösterdi. İkili dengelerini kaybederek yere düşerken yerde kavga etmeye devam ettiler. O anlar sosyal medyanın gündemine yerleşti.

KAVGANIN NEDENİ TELEFONMUŞ

Öğrencisinin ders sırasında kendisini dinlemeyerek telefonla oynadığını gören öğretmen duruma tepki gösterek kız öğrencinn telefonunu aldı. Öğretmenin kararından memnun olmayan öğrenci telefonunu geri almak için öğretmeniyle yüzleşmeye karar verdi. İkili arasındaki sözlü tartışma sırasında öğrencinin öğretmene tokat atmaya çalışması bir anda ortalığın karışmasına neden oldu.