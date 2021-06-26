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Kanal İstanbul'da ilk adım atılıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

26.06.2021 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kanal İstanbul'a, İstanbul'un geleceğini kurtarma projesi olarak bakıyoruz" açıklamasını yaptı.

Kanal İstanbul'da ilk adım atılıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü Temel Atma Töreni'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

Bugün Türkiye'nin kalkınma tarihinde yeni bir sayfa açıyoruz. Bugün Kanal İstanbul projesinin ilk köprüsünün temelini atıyoruz. Kanal İstanbul projesini bundan 11 yıl önce milletimizle paylaşmıştık. Karşılaşılan iç ve dış badirelerle bu proje biraz gecikti.

Boğaz'da hem kuzey hem güney hem doğu-batı istikametinde çok yoğun bir gemi trafiği yaşanıyor. Aynı dönemde (1930'lar ve günümüz) gemilerin uzunlukları 50 metreden 350 metreye kadar da yükseldi. Gemilerin karaya çarpması halinde hem kültürel miras zarar görüyor hem ciddi yıkım ve yangınlarla karşılaşabiliyoruz. Yaşı ilerlemiş İstanbulluların hafızalarında Boğaz'da haftalarca yanan petrol gemilerinin görüntüleri vardır. Z Kuşağı, tüm bu gençlere sesleniyorum. Tüm bu olanlar bitenler, 19-20 yıldır bu ülkede iktidarda olan bizler, neleri gerçekleştirdik, hangi adımları attık, bunları bilmeniz gerekiyor.

"KANAL İSTANBUL'A, İSTANBUL'UN GELECEĞİNİ KURTARMA PROJESİ OLARAK BAKIYORUZ"

Yapılan projeksiyonlar 2050 yılında gemi sayısının 78 bini bulacağını gösteriyor. Yapılan hesaplamalara göre, İstanbul Boğazı'nın güvenli gemi geçiş kapasitesi 25 bindir. İstanbul Boğazı alarm zilleri vermeye başlayalı çok oldu. Müsilajla ilgili Marmara bakın ne durumda? Nedir bu durum diye hep yandık diyoruz. Gemi geçişlerine Boğaz'ı kapatamayacağımıza göre, yeni kanal inşası düşüncesini gündeme getirdik. Kanal İstanbul'a, İstanbul'un geleceğini kurtarma projesi olarak bakıyoruz. Amacımız, İstanbul Boğazı ve çevresindeki vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamaktır.

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Anahtar Kelimeler:
kanal istanbul Recep Tayyip Erdoğan
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