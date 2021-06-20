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Kılıçdaroğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

20.06.2021 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Buradan yeniden çağrı yapıyorum. Hiç kimse Kanal İstanbul ihalesine girmesin. Türkiye Cumhuriyeti Devleti talan edilecek bir ülke değildir" açıklamasını yaptı.

Kılıçdaroğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep'te düzenlenen Belediye Başkanları Çalıştayı toplantısı kapsamında gazetecilerle bir araya geldi.

"BÖYLE BİR SORUNU TÜRKİYE YAŞAMAZDI"

Gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Kılıçdaroğlu, Suriye'de barış ortamının sağlanması ve Türkiye ile Suriye arasındaki diplomatik ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini dile getirerek şöyle dedi:

"Eğer biz iktidarda olsaydık zaten Suriye'de sorun olmazdı. Böyle bir sorunu Türkiye yaşamazdı. Bazı rakamlara göre Gaziantep'te 500 bin, bazı rakamlara göre 700 bin Suriyeli var. Doğurganlık oranı çok yüksek. Kendi ülkelerine gitmek istemiyorlar. Burada yerleştiler ticaret yapıyorlar, çalışıyorlar. Dolayısıyla sanayi için de, sanayici için de, Gaziantepliler için de ciddi bir sorun olmaya başladı. Hemen burnumuzun dibinde Kilis var. Kilis'teki Suriyeli sayısı Kilis'te yaşayan bizim vatandaşlarımızdan daha fazla. Tablonun değişmesi lazım. Suriye'de süratle bir barış ortamının sağlanması lazım. Türkiye ile Suriye arasındaki diplomatik ilişkilerin geliştirilmesi lazım. Karşılıklı büyükelçiliklerin açılması lazım. Suriye'nin onarılması konusunda Avrupa Birliği'nin harekete geçmesi lazım. Suriyelilerin yolları, köprüleri, okulları, hastaneleri, parklarının tamamı yapılmalıdır. Bunu yapacak, olan Avrupa Birliği'dir. Nedir? Ben bunu Avrupa Birliği'nde kendilerine seslendirdim. Ondan sonra buradaki, Suriyelilere 'Kardeşim eviniz var, yolunuz, okulumuz, hastaneniz var. Buyurun kendi ülkenize gidin' demeniz lazım."

ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI

Erken seçim yapılması gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, sorun çözme kapasitesini kaybetmenin ötesinde yeni sorunlar yaratan bir iktidarın olduğunu öne sürerek, "Erken seçimi daha çok biz iktidara gelmek için değil bu millet, beladan kurtulsun diye istiyoruz. Vatandaş perişan oldu. Dün Gaziantep'i gezdim. Var olan iktidar sorun çözme kapasitesini kaybetmiş bir iktidardır. Sorun çözme kapasitesini kaybetmenin ötesinde yeni sorunlar yaratan bir iktidardır. Açık ve net söylemek gerekirse milletin başına bela olan bir iktidar var. Bunun değişmesi lazım" diye konuştu.

"KİMSE KANAL İSTANBUL İHALESİNE GİRMESİN"

Kanal İstanbul ihalesine kimsenin girmemesini de isteyen Kılıçdaroğlu, "Buradan yeniden çağrı yapıyorum. Hiç kimse Kanal İstanbul ihalesine girmesin. Türkiye Cumhuriyeti Devleti talan edilecek bir ülke değildir. 83 milyon kişi bir avuç haramzadeye hizmet edilecek konuma getirilemez. Diyorlarsa ki biz gireceğiz, Allah'ın izniyle iktidar olduğumuzda onlarla ilişkiyi keseceğiz. Ülkesi ile de ilişki keseceğiz. Kardeşim siz bizim devleti soyuyorsunuz. Ben soyguna göz mü yumacağım? Birileri gelecek devlet soyacak, iktidar değişti biz de o soyguna devam edeceğiz. Olmaz. Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle saçma şey olmaz. Hangi hukuk bunu kabul eder? Uluslararası hukuk. Açın uluslararası hukuku yolsuzluğu koruyan bir uluslararası hukuk var mı? Bir devleti soyan uluslararası hukukun öngördüğü bir kural var mı? Bunların hiçbirisi yok. Biz haklıyız" diye konuştu.

Toplantı sonunda Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay, yerel basının yaşadığı sorunlara ilişkin hazırlanan raporu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na verdi.

Kaynak: DHA

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