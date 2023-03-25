Fransa sokakları hâlâ yangın yeri! Emeklilik reformu karşıtı gösteriler sürüyor... Macron sendikalara el uzattı

Fransa’da emeklilik reformu karşıtı gösteriler kapsamında ülkenin sokaklarında hareketli anlar yaşanıyor. Fransız CNEWS kanalına konuk olan Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ülke genelinde emeklilik reformuna karşı düzenlenen gösterilerde gözaltına alınanların sayısının 457'ye yükseldiğini bildirdi. Gösterilerde 441 polis ve jandarmanın yaralandığını belirtilirken İçişleri Bakanı Darmanin, Paris'teki gösterilerde, 1000 ila 1500 kişinin şiddet eylemlerine bulaştığına işaret etti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise ülke genelinde düzenlenen emeklilik reformu karşıtı gösterilere ilişkin değerlendirmelerde bulunarak sendikalarla görüşebileceğini vurguladı.

“ÜLKE DURAMAZ”

Macron, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Zirvesi sonrası yaptığı basın açıklamasında, gösterilerde şiddet kullanan aktivistlerin güvenlik güçlerine saldırdığı sahneler olduğuna değindi ve şiddete geçit vermeyeceklerini, demokraside şiddette yer olmadığını vurguladı. Macron gösterilerde şiddete başvurulmasını kınadı.

"Ülke duramaz." diyen Macron yıpranma payı dahil çalışanları ilgilendiren konularda sendikalarla görüşerek ilerlemeye hazır olduklarını söyledi. Emeklilik reformunun iptal için Anayasa Konseyine gönderildiğini anımsatan Macron, buradan gelecek kararı beklediğini ifade etti.

KRAL CHARLES’IN ZİYARETİ İPTAL EDİLMİŞTİ

Macron, İngiltere Kralı 3. Charles'ın Paris ziyaretinin "gösteriler arasında ağırlamanın ciddiyetsizlik olarak algılanacağı için" ertelendiğini belirtti. 3. Charles'ın ziyaretini ülkede sükunet sağlandığında organize etmek gerektiğini belirten Macron bu ziyaretin yaz başında olabileceğini belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Kral Charles'ın 26-29 Mart'ta Fransa'nın farklı kentlerine gerçekleştirmeyi planladığı ziyaretin, ülkede yoğunlaşan protestolar sebebiyle ertelendiği bildirilmişti. Açıklamada, erteleme kararının Kral Charles ile Macron arasında yapılan telefon görüşmesinin ardından iki ülke hükümetlerince alındığı belirtilmişti. (AA)