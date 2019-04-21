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Kanalizasyon çalışmasında tarihi eser bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 21:42 | Son Güncelleme

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde kanalizasyon çalışması yapan ekipler, tarihi bir yapıya ait olduğu değerlendirilen mermer parçalarına rastladı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Susurluk ilçesinde kanalizasyon çalışması yapan ekipler, tarihi bir yapıya ait olduğu değerlendirilen 6 mermer parçası buldu.

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Susurluk ilçesinde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) adına İstasyon Caddesi'nde kazı yapan firma yetkilileri, kepçeyle sokağı kazdıkları sırada yaklaşık 3 metre derinlikte tarihi bir yapıya ait olduğu değerlendirilen mermer parçalarına rastladı.

Bunun üzerine diğer görevliler, kepçe operatörünü uyardı.

Görevlilerin haber vermesi üzerine kazı yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazı yerinde güvenlik önlemi alan ekipler, durumu müze müdürlüğü yetkililerine bildirdi.

Kazı çalışmalarının yapıldığı alanın etrafına güvenlik şeridi çekilirken, kanalizasyon çalışması da durduruldu.

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir kanalizasyon çalışması Susurluk tarihi eser

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