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Kanda PDW nedir? PDW düşüklüğü neden olur?

30.09.2023 03:29 | Son Güncelleme:
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PDW (Platelet Distribution Width), kan testlerinde ölçülen bir parametre olup trombositlerin dağılım genişliğini ifade eder. Trombositler, kanın pıhtılaşmasında önemli bir rol oynayan küçük hücre fragmanlarıdır. PDW, trombositlerin boyutlarının ne kadar farklı olduğunu ölçerek pıhtılaşma yetenekleri ve genel sağlık hakkında önemli bilgiler sunar. PDW değeri kan testlerinin bir parçası olarak ölçülür ve genellikle flüoresan akım sitometri veya kan sayım cihazları kullanılarak hesaplanır.

Kanda PDW nedir? PDW düşüklüğü neden olur?

İçindekiler

  • PDW nedir?
  • PDW düşüklüğü neden olur?
  • PDW düşüklüğü tehlikeli mi?
  • PDW nasıl yükseltilir?

PDW değeri çeşitli tıbbi durumların teşhisinde ve izlenmesinde kullanılır. Örneğin, yüksek PDW değerleri inflamasyon, kanama bozuklukları veya kemik iliği hastalıkları gibi durumların bir işareti olabilir. Düşük PDW değerleri ise bazı otoimmün hastalıklar ve kemik iliği sorunlarına işaret edebilir. Bu nedenle PDW değeri kan testleri, doktorlar için önemli bir tanı ve takip aracıdır.

PDW nedir?

PDW, İngilizce "Platelet Distribution Width" ifadesinin kısaltmasıdır. Türkçeye "trombosit dağılım genişliği" olarak çevrilir. "PDW neyin göstergesi?" sorusuna ele alacak olursak şu yanıtı verebiliriz: PDW kandaki trombositlerin boyutlarının birbirinden ne kadar farklı olduğunu ölçer. Trombositler, kanın pıhtılaşmasında önemli rol oynayan küçük, disk şeklinde hücrelerdir.

PDW kan testi aracılığıyla ölçülür. "PDW testi nedir?" sorusuna bakacak olursak PDW testi kan örneği alınarak yapılır. Kan örneği genellikle parmak ucundan veya koldaki bir damardan alınır. PDW testinin sonuçları trombositlerin boyutlarına ve fonksiyonlarına dair önemli bilgiler sağlayabilir. Bu bilgiler doktorların hastalıkların teşhisi ve tedavisinde yardımcı olabilir. PDW testi genellikle aşağıdaki durumlarda yapılır:

  • Kanama sorunları
  • Trombosit bozuklukları
  • Kanser
  • Karaciğer hastalıkları
  • Kemik iliği hastalıkları
  • İlaçlara bağlı yan etkiler

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PDW düşüklüğü neden olur?

PDW düşüklüğü trombositlerin boyutlarının birbirine çok yakın olduğu anlamına gelir. Bu durum trombositlerin normal şekilde pıhtılaşmasını zorlaştırabilir ve kanama riskini artırabilir. "PDW düşüklüğü nedir?" sorusuna kısaca, trımbosit boyutlarının birbirine çok yakın olmasıdır diyebiliriz. PDW düşüklüğüne neden olan birçok faktör vardır:

  • Trombositopeni: Trombosit sayısında azalma trombositlerin boyutlarının birbirine daha yakın olmasına neden olabilir. Trombositopeniye neden olan birçok durum vardır.
  • Trombositlerin olgunlaşmadan vücuttan atılması: Trombositler kemik iliğinde üretildikten sonra olgunlaşarak kan dolaşımına karışırlar. Bazı durumlarda, trombositler olgunlaşmadan vücuttan atılabilirler. Bu durum, PDW düşüklüğüne neden olabilir.
  • Trombosit üretiminin baskılanması: Kemik iliği trombositleri üretmekten sorumludur. Bazı durumlarda, kemik iliği trombosit üretimini baskılayabilir. Bu durum, PDW düşüklüğüne neden olabilir.

PDW düşüklüğü bazı belirtiler gösterebilir. PDW düşüklüğü belirtileri:

  • Kanama
  • Peteşiler (ciltte küçük kırmızı lekeler)
  • Ekşima
  • Kanama eğilimi

PDW düşüklüğü tehlikeli mi?

PDW düşüklüğü bazı durumlarda tehlikeli olabilir. PDW düşüklüğü kanama riskini artırabilir. "PDW kaç olursa tehlikeli olur?" sorusuna eğilecek olursak şu yanıtı verebiliriz: Yetişkinlerde normal PDW değeri 11,5-14,5 fl arasındadır. PDW değeri bu aralığın altında ise trombositlerin boyutlarının birbirine çok yakın olduğu anlamına gelir. Bu durum trombositlerin normal şekilde pıhtılaşmasını zorlaştırabilir ve kanama riskini artırabilir.

PDW değeri 11,5 fl'nin altında ise PDW düşüklüğü olarak kabul edilir. PDW düşüklüğü, bazı durumlarda tehlikeli olabilir. Özellikle aşağıdaki durumlarda PDW düşüklüğü tehlikeli olabilir:

  • Ciddi kanama riski olan kişilerde: Bu kişiler arasında, ameliyat geçirenler, diş çektirenler ve yaralananlar yer alır.
  • Trombositopeniye neden olan bir durumla birlikte görülen PDW düşüklüğü: Bu durumda, kanama riski daha da artabilir.

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PDW düşüklüğü beyinde ya da iç organlarda kanamaya neden oluyorsa yaşamı ciddi derecede tehdit edebilir. durumlarda yaşamı tehdit edici olabilir. PDW düşüklüğü olan kişiler, kanama belirtileri için dikkatli olmalıdır. Kanama belirtileri arasında şunlar yer alır:

  • Diş etlerinde kanama
  • Burun kanaması
  • Menstrüel kanamada artış
  • Dışkıda kan
  • İdrarda kan
  • Ciltte küçük kanamalar
  • Eklemlerde kan birikmesi

PDW düşüklüğü olan kişiler herhangi bir kanama belirtisi fark ederse hemen doktorlarına başvurmalıdır.

PDW nasıl yükseltilir?

PDW değeri 11,5-14,5 fl arasında ise normal kabul edilir. PDW değeri bu aralığın altında ise PDW düşüklüğü olarak kabul edilir. PDW düşüklüğü, kanama riskini artırabilir. PDW düşüklüğünün tedavisi altta yatan nedene bağlıdır. Trombositopeniye neden olan bir durum varsa bu durumun tedavisi PDW düşüklüğünün tedavisinde de etkili olacaktır.

Trombositlerin olgunlaşmadan atılmasına veya kemik iliğinin trombosit üretimini baskılamasına neden olan bir durum varsa bu durumun tedavisi de PDW düşüklüğünün tedavisinde etkili olacaktır. PDW düşüklüğünün bazı durumlarda herhangi bir tedavisi gerekmeyebilir. Bu durumlarda PDW düşüklüğü genellikle kendiliğinden düzelir. PDW'yi yükseltmek için alınabilecek bazı önlemler şunlardır:

  • Sağlıklı beslenmek: Sağlıklı beslenmek vücudun tüm ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olur. Bu da trombosit üretiminin artmasına yardımcı olabilir.
  • Yeterince su içmek: Yeterince su içmek trombositlerin vücutta düzgün bir şekilde hareket etmesine yardımcı olur.
  • Düzenli egzersiz yapmak: Düzenli egzersiz yapmak genel sağlığı iyileştirmeye ve kan hücrelerinin üretimini desteklemeye yardımcı olur.
  • Sigara içmemek ve alkol tüketmemek: Sigara içmek ve alkol tüketmek kan hücrelerinin üretimini olumsuz etkileyebilir.
  • Stresi azaltmak: Stres, trombosit üretimini olumsuz etkileyebilir.

Bu önlemlerin PDW'yi yükseltmede etkili olup olmadığına dair kesin bir kanıt yoktur. Ancak sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmek genel sağlığı iyileştirmeye ve kan hücrelerinin üretimini desteklemeye yardımcı olabilir.

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