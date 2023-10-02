Kanda RBC nedir? RBC düşüklüğü neden olur?

Kırmızı kan hücrelerinin yani RBC'nin temel görevi oksijen taşımaktır. Akciğerlerden aldıkları oksijeni vücudun her köşesine taşıyarak hücrelerin metabolik işlemlerini desteklerler. Aynı zamanda karbondioksitin hücrelerden akciğerlere taşınmasına yardımcı olurlar. RBC'lerin sağladığı bu oksijen taşıma işlevi, vücutta enerji üretimi ve hücresel fonksiyonların düzgün çalışması için vazgeçilmezdir. RBC değeri, bir kişinin kanındaki kırmızı kan hücrelerinin miktarını ifade eder. Bu değer, hemoglobin seviyeleri ile yakından ilişkilidir. Hemoglobin, oksijen taşıma kapasitesini belirleyen bir protein olduğu için RBC değeri, vücudun oksijen taşıma yeteneğini yansıtır. RBC değeri düşükse (anemi), kişi yorgunluk, halsizlik ve soluk cilt gibi belirtiler yaşayabilir.

Kanda RBC nedir?

Kanda RBC, kırmızı kan hücresi anlamına gelir. Kırmızı kan hücreleri, kanda en yaygın bulunan hücre türüdür ve oksijeni akciğerlerden vücut dokularına ve karbondioksiti vücut dokularından akciğerlere taşır. Kanda RBC miktarı, tam kan sayımı (CBC) testinde ölçülür. CBC, beyaz kan hücreleri, trombositler ve kırmızı kan hücreleri dahil olmak üzere kandaki tüm hücrelerin sayısını ölçer.

Kanda RBC miktarı, yaş, cinsiyet ve vücut kondisyonuna göre değişir. Genel olarak, yetişkin erkeklerde kandaki RBC miktarı yetişkin kadınlardan daha yüksektir. Kanda RBC miktarı, bir kişinin genel sağlık durumunun önemli bir göstergesidir. Kanda RBC miktarı düşük veya yüksekse, altta yatan bir sağlık sorununun belirtisi olabilir.

Eritrosit kırmızı kan hücresi veya alyuvar olarak da bilinir. Kanda bulunan en yaygın hücre türüdür ve oksijeni akciğerlerden vücut dokularına ve karbondioksiti vücut dokularından akciğerlere taşır. Eritrositler, kırmızı renklerini hemoglobin adı verilen bir proteinden alır. Hemoglobin, oksijen moleküllerini bağlayan ve taşıyan proteindir.

Eritrositler kemik iliğinde üretilir. Kemik iliği, kemiklerin içinde bulunan yumuşak, süngerimsi bir dokudur. Eritrositler, yaklaşık 120 gün yaşar. Ömrünü tamamlayan eritrositler dalakta parçalanarak yok edilir. Eritrositlerin görevleri şunlardır:

Oksijenin taşınması: Eritrositler, oksijeni akciğerlerden vücut dokularına taşır. Oksijen, hücrelerin enerji üretmesi için gereklidir.

Eritrositler, oksijeni akciğerlerden vücut dokularına taşır. Oksijen, hücrelerin enerji üretmesi için gereklidir. Karbondioksitin taşınması: Eritrositler, karbondioksiti vücut dokularından akciğerlere taşır. Karbondioksit, solunum yoluyla vücuttan atılır.

Eritrosit düşüklüğü (anemi), oksijenin taşınmasında sorunlara neden olabilir. Anemi, demir eksikliği, B12 vitamini eksikliği veya folat eksikliği gibi çeşitli nedenlerden kaynaklanabilir. Eritrositlerin artması (polisitemi), kanın akışkanlığını bozabilir. Polisitemi, böbrek hastalığı, kalp hastalığı veya akciğer hastalığı gibi çeşitli nedenlerden kaynaklanabilir. Eritrositlerin sağlıklı olması için, yeterli miktarda demir, B12 vitamini ve folat tüketmek önemlidir. Ayrıca, düzenli egzersiz yapmak ve sağlıklı bir kiloyu korumak da eritrositlerin sağlığını korumaya yardımcı olur.

RBC düşüklüğü neden olur?

RBC düşüklüğü, yani anemi, vücudun yeterli sayıda sağlıklı kırmızı kan hücresine sahip olmadığı bir durumdur. RBC'ler, oksijeni akciğerlerden vücut dokularına ve karbondioksiti vücut dokularından akciğerlere taşır. RBC düşüklüğü, oksijenin taşınmasında sorunlara neden olabilir. RBC düşüklüğünün birçok nedeni vardır. RBC düşüklüğü nedenleri:

Demir eksikliği: Demir, RBC'lerin üretimi için gerekli bir mineraldir. Demir eksikliği, demir açısından zengin yiyecekler tüketmemek veya gastrointestinal sistemde kanama olması nedeniyle ortaya çıkabilir.

Demir, RBC'lerin üretimi için gerekli bir mineraldir. Demir eksikliği, demir açısından zengin yiyecekler tüketmemek veya gastrointestinal sistemde kanama olması nedeniyle ortaya çıkabilir. B12 vitamini eksikliği: B12 vitamini, RBC'lerin üretimi için gerekli bir vitamindir. B12 vitamini eksikliği, B12 vitamini açısından zengin yiyecekler tüketmemek veya mide-bağırsak sisteminde emilim sorunları olması nedeniyle ortaya çıkabilir.

B12 vitamini, RBC'lerin üretimi için gerekli bir vitamindir. B12 vitamini eksikliği, B12 vitamini açısından zengin yiyecekler tüketmemek veya mide-bağırsak sisteminde emilim sorunları olması nedeniyle ortaya çıkabilir. Folat eksikliği: Folat, RBC'lerin üretimi için gerekli bir vitamindir. Folat eksikliği, folat açısından zengin yiyecekler tüketmemek veya hamile kadınlarda ortaya çıkabilir.

Folat, RBC'lerin üretimi için gerekli bir vitamindir. Folat eksikliği, folat açısından zengin yiyecekler tüketmemek veya hamile kadınlarda ortaya çıkabilir. Kronik hastalıklar: Kronik böbrek hastalığı, karaciğer hastalığı ve kanser gibi kronik hastalıklar, RBC üretimini bozabilir.

Kronik böbrek hastalığı, karaciğer hastalığı ve kanser gibi kronik hastalıklar, RBC üretimini bozabilir. Kan kayıpları: Kazalar, ameliyatlar ve yaralanmalar gibi kan kayıpları, RBC sayısını azaltabilir.

Kazalar, ameliyatlar ve yaralanmalar gibi kan kayıpları, RBC sayısını azaltabilir. Bazı ilaçlar: Bazı ilaçlar, RBC üretimini veya yaşam süresini etkileyebilir.

RBC düşüklüğü teşhisi için doktor tam kan sayımı (CBC) testi yapabilir. CBC testi, RBC sayısını, hemoglobin seviyesini ve hematokrit değerini ölçer.

RBC düşüklüğü hangi hastalığın belirtisi?

RBC düşüklüğü, yani anemi, vücudun yeterli sayıda sağlıklı kırmızı kan hücresine sahip olmadığı bir durumdur. RBC'ler, oksijeni akciğerlerden vücut dokularına ve karbondioksiti vücut dokularından akciğerlere taşır. RBC düşüklüğü, oksijenin taşınmasında sorunlara neden olabilir. RBC düşüklüğü, aşağıdaki hastalıklara yol açabilir:

Kalp hastalıkları: RBC düşüklüğü, kalbin oksijeni daha fazla dokuya pompalaması gerektiği anlamına gelir. Bu, kalp atış hızını ve kan basıncını artırabilir ve kalp krizi veya felç riskini artırabilir.

RBC düşüklüğü, kalbin oksijeni daha fazla dokuya pompalaması gerektiği anlamına gelir. Bu, kalp atış hızını ve kan basıncını artırabilir ve kalp krizi veya felç riskini artırabilir. Solunum yolu hastalıkları: RBC düşüklüğü, vücudun oksijen almasını zorlaştırabilir. Bu, astım, bronşit ve KOAH gibi solunum yolu hastalıklarının semptomlarını kötüleştirebilir.

RBC düşüklüğü, vücudun oksijen almasını zorlaştırabilir. Bu, astım, bronşit ve KOAH gibi solunum yolu hastalıklarının semptomlarını kötüleştirebilir. Nörolojik hastalıklar: RBC düşüklüğü, beyne yeterli oksijenin ulaşmasını zorlaştırabilir. Bu, baş ağrısı, baş dönmesi, konsantrasyon güçlüğü ve hafıza kaybı gibi nörolojik semptomlara yol açabilir.

RBC düşüklüğü, beyne yeterli oksijenin ulaşmasını zorlaştırabilir. Bu, baş ağrısı, baş dönmesi, konsantrasyon güçlüğü ve hafıza kaybı gibi nörolojik semptomlara yol açabilir. İnme: RBC düşüklüğü, beyne giden kan akışını azaltabilir ve inme riskini artırabilir.

RBC düşüklüğü, beyne giden kan akışını azaltabilir ve inme riskini artırabilir. Kanser: RBC düşüklüğü, kanser hastalarında yorgunluk, halsizlik ve nefes darlığı gibi semptomları kötüleştirebilir.

RBC düşüklüğü belirtileri yaşıyorsanız, bir doktora görünmeniz önemlidir. Doktor, altta yatan nedeni teşhis etmek ve uygun tedaviyi önermek için gerekli testleri yapacaktır. RBC düşüklüğünün yol açabileceği bazı spesifik hastalıklar:

Demir eksikliği anemisi: Demir eksikliği anemisi, vücudun yeterli miktarda demir almaması nedeniyle ortaya çıkan bir tür anemidir. Demir, RBC'lerin üretimi için gerekli bir mineraldir. Demir eksikliği anemisi, kalp hastalıkları, solunum yolu hastalıkları, nörolojik hastalıklar ve kanser riskini artırabilir.

Demir eksikliği anemisi, vücudun yeterli miktarda demir almaması nedeniyle ortaya çıkan bir tür anemidir. Demir, RBC'lerin üretimi için gerekli bir mineraldir. Demir eksikliği anemisi, kalp hastalıkları, solunum yolu hastalıkları, nörolojik hastalıklar ve kanser riskini artırabilir. B12 vitamini eksikliği anemisi: B12 vitamini eksikliği anemisi, vücudun yeterli miktarda B12 vitamini almaması nedeniyle ortaya çıkan bir tür anemidir. B12 vitamini, RBC'lerin üretimi için gerekli bir vitamindir. B12 vitamini eksikliği anemisi, kalp hastalıkları, solunum yolu hastalıkları, nörolojik hastalıklar ve kanser riskini artırabilir.

B12 vitamini eksikliği anemisi, vücudun yeterli miktarda B12 vitamini almaması nedeniyle ortaya çıkan bir tür anemidir. B12 vitamini, RBC'lerin üretimi için gerekli bir vitamindir. B12 vitamini eksikliği anemisi, kalp hastalıkları, solunum yolu hastalıkları, nörolojik hastalıklar ve kanser riskini artırabilir. Folat eksikliği anemisi: Folat eksikliği anemisi, vücudun yeterli miktarda folat almaması nedeniyle ortaya çıkan bir tür anemidir. Folat, RBC'lerin üretimi için gerekli bir vitamindir. Folat eksikliği anemisi, kalp hastalıkları, solunum yolu hastalıkları, nörolojik hastalıklar ve kanser riskini artırabilir.

Folat eksikliği anemisi, vücudun yeterli miktarda folat almaması nedeniyle ortaya çıkan bir tür anemidir. Folat, RBC'lerin üretimi için gerekli bir vitamindir. Folat eksikliği anemisi, kalp hastalıkları, solunum yolu hastalıkları, nörolojik hastalıklar ve kanser riskini artırabilir. Kronik böbrek hastalığı: Kronik böbrek hastalığı, RBC üretimini bozabilir. Kronik böbrek hastalığı olan kişilerde, kalp hastalıkları, solunum yolu hastalıkları, nörolojik hastalıklar ve kanser riski daha yüksektir.

Kronik böbrek hastalığı, RBC üretimini bozabilir. Kronik böbrek hastalığı olan kişilerde, kalp hastalıkları, solunum yolu hastalıkları, nörolojik hastalıklar ve kanser riski daha yüksektir. Karaciğer hastalığı: Karaciğer hastalığı, RBC üretimini bozabilir. Karaciğer hastalığı olan kişilerde, kalp hastalıkları, solunum yolu hastalıkları, nörolojik hastalıklar ve kanser riski daha yüksektir.

Karaciğer hastalığı, RBC üretimini bozabilir. Karaciğer hastalığı olan kişilerde, kalp hastalıkları, solunum yolu hastalıkları, nörolojik hastalıklar ve kanser riski daha yüksektir. Kanser: Kanser, RBC üretimini bozabilir. Kanser hastalarında, kalp hastalıkları, solunum yolu hastalıkları, nörolojik hastalıklar ve kanser riski daha yüksektir.

Kanser, RBC üretimini bozabilir. Kanser hastalarında, kalp hastalıkları, solunum yolu hastalıkları, nörolojik hastalıklar ve kanser riski daha yüksektir. Kan kayıpları: Kazalar, ameliyatlar ve yaralanmalar gibi kan kayıpları, RBC sayısını azaltabilir. Kan kayıpları, kalp hastalıkları, solunum yolu hastalıkları, nörolojik hastalıklar ve kanser riskini artırabilir.

Rbc düşüklüğü nelere sebep olur?

RBC (Kırmızı Kan Hücresi) düşüklüğü veya bilimsel adıyla anemi, birçok farklı nedenle ortaya çıkabilir. Anemi, vücutta yetersiz miktarda sağlıklı eritrositlerin bulunması durumunu ifade eder. RBC düşüklüğüne yol açan başlıca nedenler şunlar olabilir:

Demir Eksikliği: Demir, hemoglobin üretimi için gerekli bir mineraldir. Demir eksikliği anemisi, vücut demir alımının yetersiz olduğu veya demirin yetersiz emildiği durumlarda meydana gelir.

Demir, hemoglobin üretimi için gerekli bir mineraldir. Demir eksikliği anemisi, vücut demir alımının yetersiz olduğu veya demirin yetersiz emildiği durumlarda meydana gelir. Vitamin Eksiklikleri: B12 vitamini veya folik asit eksikliği, sağlıklı RBC üretimini engelleyebilir.

B12 vitamini veya folik asit eksikliği, sağlıklı RBC üretimini engelleyebilir. Kronik Hastalıklar: Kronik böbrek hastalığı, iltihaplı bağırsak hastalığı veya romatoid artrit gibi kronik hastalıklar, anemi riskini artırabilir.

Kronik böbrek hastalığı, iltihaplı bağırsak hastalığı veya romatoid artrit gibi kronik hastalıklar, anemi riskini artırabilir. Kan Kaybı: Yaralanmalar, mide ülserleri, mide kanseri gibi nedenlerle meydana gelen kan kaybı, RBC seviyelerini düşürebilir.

Yaralanmalar, mide ülserleri, mide kanseri gibi nedenlerle meydana gelen kan kaybı, RBC seviyelerini düşürebilir. Genetik Faktörler: Kalıtsal olarak geçen hastalıklar, örneğin orak hücreli anemi veya talasemi gibi genetik hastalıklar, RBC üretimini etkileyebilir.

Kalıtsal olarak geçen hastalıklar, örneğin orak hücreli anemi veya talasemi gibi genetik hastalıklar, RBC üretimini etkileyebilir. Kronik Hastalıklar: Diyabet, tiroid hastalıkları ve karaciğer hastalığı gibi kronik sağlık sorunları, anemi riskini artırabilir.

Diyabet, tiroid hastalıkları ve karaciğer hastalığı gibi kronik sağlık sorunları, anemi riskini artırabilir. Kemoterapi ve Radyoterapi: Kanser tedavisi için kullanılan bazı ilaçlar veya tedaviler, kemik iliği üretimini etkileyerek anemiye neden olabilir.

RBC düşüklüğü yorgunluk, solukluk, baş dönmesi, nefes darlığı ve halsizlik gibi semptomlara yol açabilir. Anemi teşhisi konulduğunda, altta yatan nedenin belirlenmesi ve uygun tedaviye başlanması önemlidir. Tedavi, altta yatan nedenin türüne göre demir takviyeleri, vitaminler veya diğer ilaçlar, kan transfüzyonları veya temel sağlık sorunlarının tedavisi gibi yöntemleri içerebilir.

RBC düşüklüğü tehlikeli mi?

RBC düşüklüğü, yani anemi, vücudun yeterli sayıda sağlıklı kırmızı kan hücresine sahip olmadığı bir durumdur. RBC'ler, oksijeni akciğerlerden vücut dokularına ve karbondioksiti vücut dokularından akciğerlere taşır. RBC düşüklüğü, oksijenin taşınmasında sorunlara neden olabilir. RBC düşüklüğü, hafif veya şiddetli olabilir. Hafif RBC düşüklüğü, genellikle herhangi bir belirtiye neden olmaz.

RBC düşüklüğü altta yatan nedene bağlı olarak tehlikeli olabilir. Örneğin, demir eksikliği anemisi, kalp hastalığı, solunum yolu hastalıkları, nörolojik hastalıklar ve kanser riskini artırabilir. RBC düşüklüğü, altta yatan nedene bağlı olarak tedavi edilebilir. Demir eksikliği anemisi için, demir takviyesi veya demir açısından zengin yiyecekler tüketmek yardımcı olabilir. B12 vitamini eksikliği anemisi için, B12 vitamini takviyesi veya B12 açısından zengin yiyecekler tüketmek yardımcı olabilir. Folat eksikliği anemisi için, folat takviyesi veya folat açısından zengin yiyecekler tüketmek yardımcı olabilir.

Kronik hastalıklara bağlı RBC düşüklüğü için altta yatan hastalığın tedavisi yardımcı olabilir. Kan kayıplarına bağlı RBC düşüklüğü için, kan nakli yapılması gerekebilir. RBC düşüklüğünün tehlikeli olabileceği bazı durumlar:

Kalp hastalığı: RBC düşüklüğü, kalbin oksijeni daha fazla dokuya pompalaması gerektiği anlamına gelir. Bu, kalp atış hızını ve kan basıncını artırabilir ve kalp krizi veya felç riskini artırabilir.

RBC düşüklüğü, kalbin oksijeni daha fazla dokuya pompalaması gerektiği anlamına gelir. Bu, kalp atış hızını ve kan basıncını artırabilir ve kalp krizi veya felç riskini artırabilir. Solunum yolu hastalıkları: RBC düşüklüğü, vücudun oksijen almasını zorlaştırabilir. Bu, astım, bronşit ve KOAH gibi solunum yolu hastalıklarının semptomlarını kötüleştirebilir.

RBC düşüklüğü, vücudun oksijen almasını zorlaştırabilir. Bu, astım, bronşit ve KOAH gibi solunum yolu hastalıklarının semptomlarını kötüleştirebilir. Nörolojik hastalıklar: RBC düşüklüğü, beyne yeterli oksijenin ulaşmasını zorlaştırabilir. Bu, baş ağrısı, baş dönmesi, konsantrasyon güçlüğü ve hafıza kaybı gibi nörolojik semptomlara yol açabilir.

RBC düşüklüğü, beyne yeterli oksijenin ulaşmasını zorlaştırabilir. Bu, baş ağrısı, baş dönmesi, konsantrasyon güçlüğü ve hafıza kaybı gibi nörolojik semptomlara yol açabilir. İnme: RBC düşüklüğü, beyne giden kan akışını azaltabilir ve inme riskini artırabilir.

RBC düşüklüğü, beyne giden kan akışını azaltabilir ve inme riskini artırabilir. Kanser: RBC düşüklüğü, kanser hastalarında yorgunluk, halsizlik ve nefes darlığı gibi semptomları kötüleştirebilir.

RBC yükseltmek için ne yapmalı?

RBC düşüklüğü yani anemi, vücudun yeterli sayıda sağlıklı kırmızı kan hücresine sahip olmadığı bir durumdur. RBC'ler, oksijeni akciğerlerden vücut dokularına ve karbondioksiti vücut dokularından akciğerlere taşır. RBC düşüklüğü, oksijenin taşınmasında sorunlara neden olabilir. RBC düşüklüğü, altta yatan nedene bağlı olarak tedavi edilebilir. Demir eksikliği anemisi için, demir takviyesi veya demir açısından zengin yiyecekler tüketmek yardımcı olabilir. B12 vitamini eksikliği anemisi için, B12 vitamini takviyesi veya B12 açısından zengin yiyecekler tüketmek yardımcı olabilir. Folat eksikliği anemisi için, folat takviyesi veya folat açısından zengin yiyecekler tüketmek yardımcı olabilir. RBC düşüklüğü belirtileri gösteren kişiler için RBC yükseltmek için yapılabilecek bazı şeyler:

Düzenli egzersiz yapmak: Egzersiz, kan dolaşımını artırmaya ve RBC üretimini desteklemeye yardımcı olabilir.

Egzersiz, kan dolaşımını artırmaya ve RBC üretimini desteklemeye yardımcı olabilir. Sağlıklı bir diyet yapmak: Demir, B12 vitamini ve folat gibi RBC üretimi için gerekli olan besinleri içeren bir diyet yapmak önemlidir.

Demir, B12 vitamini ve folat gibi RBC üretimi için gerekli olan besinleri içeren bir diyet yapmak önemlidir. Yeterince su içmek: Su, RBC'lerin vücutta dolaşmasına yardımcı olur.

Su, RBC'lerin vücutta dolaşmasına yardımcı olur. Uyku: Uyku, vücudun kendini iyileştirmesine ve RBC üretimini artırmasına yardımcı olur.

Uyku, vücudun kendini iyileştirmesine ve RBC üretimini artırmasına yardımcı olur. Stresi azaltmak: Stres, RBC üretimini olumsuz etkileyebilir.

Diyet yoluyla RBC yükseltmek için öneriler:

Demir açısından zengin yiyecekler: Kırmızı et, kümes hayvanları, balık, kuru baklagiller, mercimek, yeşil yapraklı sebzeler, ıspanak, brokoli, kuru üzüm, kuru kayısı, fındık ve tohumlar.

Kırmızı et, kümes hayvanları, balık, kuru baklagiller, mercimek, yeşil yapraklı sebzeler, ıspanak, brokoli, kuru üzüm, kuru kayısı, fındık ve tohumlar. B12 vitamini açısından zengin yiyecekler: Et, balık, kümes hayvanları, süt ürünleri, yumurta, kepekli tahıllar, yoğurt ve peynir.

Et, balık, kümes hayvanları, süt ürünleri, yumurta, kepekli tahıllar, yoğurt ve peynir. Folat açısından zengin yiyecekler: Yeşil yapraklı sebzeler, ıspanak, brokoli, bezelye, fasulye, mercimek, portakal suyu, turunçgiller, avakado ve ekmek.

Egzersiz yoluyla RBC yükseltmek için öneriler:

Haftada en az 150 dakika orta düzeyde aerobik aktivite yapmak.

Aerobik aktiviteye kademeli olarak başlamak ve zamanla yoğunluğunu ve süresini artırmak.

Aerobik aktivitenin yanı sıra, kas güçlendirme egzersizleri de yapmak.

İdrarda 4-5 eritrosit normal mi?

İdrarda eritrosit bulunması idrar yolu enfeksiyonu (İYE), böbrek hastalığı veya mesane kanseri gibi çeşitli sağlık sorunlarının belirtisi olabilir. Normal bir idrar tahlilinde eritrosit bulunmaz. İdrarda eritrosit bulunması, idrar yolu boyunca kanamanın bir işareti olabilir. İdrar yolu boyunca kanama, idrar yolu enfeksiyonu, böbrek hastalığı veya mesane kanseri gibi çeşitli sağlık sorunlarının belirtisi olabilir.

İdrarda 4-5 eritrosit hafif bir idrar yolu enfeksiyonunun belirtisi olabilir. İdrar yolu enfeksiyonu, idrar yollarının bakteriyel enfeksiyonudur. İdrar yolu enfeksiyonunun belirtileri arasında idrarda yanma, sık idrara çıkma, idrarda kanama ve alt karın ağrısı bulunur. İdrarda 4-5 eritrosit, böbrek hastalığı veya mesane kanserinin belirtisi de olabilir. Böbrek hastalığı, böbreklerin hasar görmesinden veya fonksiyonunun bozulmasından kaynaklanan bir durumdur. Mesane kanseri, mesanenin kanseridir. İdrarda eritrosit bulunması durumunda, aşağıdakiler gibi belirtiler de varsa bir doktora görünmeniz önemlidir:

Ağrılı idrara çıkma

İdrarda yanma

Sık idrara çıkma

Alt karın ağrısı

Ateş

Titreme

Kilo kaybı

Kan basıncında artış

RBC kaç olmalı?

RBC yani eritrosit, kandaki kırmızı kan hücrelerinin sayısıdır. RBC'ler, oksijeni akciğerlerden vücut dokularına ve karbondioksiti vücut dokularından akciğerlere taşır. Yetişkin erkeklerde normal RBC sayısı 4,5-5,9 milyon/mm³, yetişkin kadınlarda ise 4,1-5,1 milyon/mm³'tür. RBC sayısı yaşa, cinsiyete ve yaşa göre değişebilir. RBC sayısındaki değişikliklerin altta yatan bir sağlık sorununun belirtisi olabileceğinden, bir doktora görünmek önemlidir.



