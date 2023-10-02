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B12 düşüklüğü neden olur? B12 çok düşükse ne yapılmalı?

27.09.2023 21:44 | Son Güncelleme:
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Vitamin B12 vücudumuz için kritik bir öneme sahip olan su çözünür bir vitamindir. Bilimsel adıyla kobalamin olarak da bilinen B12 vitamini, bir dizi vücut fonksiyonu için gereklidir ve sağlığımız üzerinde derin etkilere sahiptir. B12 vücudumuz için kritik bir öneme sahip olduğu için B12 seviyeleri düzenli olarak kontrol edilmelidir. Dengeli bir diyet ve gerektiğinde takviyelerle B12 vitamini ihtiyacını karşılamak genel sağlık ve yaşam kalitesi için önemlidir.

B12 düşüklüğü neden olur? B12 çok düşükse ne yapılmalı?

İçindekiler

  • B12 düşüklüğü neden olur?
  • B12 vitamini eksikliği belirtileri nelerdir?
  • B12 eksikliği nelere yol açar?
  • B12 vitamini kaça düşerse tehlikeli?
  • B12 eksikliği tedavi edilmezse ne olur?
  • B12 düşüklüğü tedavisi nasıl yapılır?
  • B12 çok düşükse ne yapılmalı?
  • B12 eksikliği olanlar ne yemeli?

Vitamin B12 kırmızı kan hücrelerinin oluşumu, sinir sistemi fonksiyonları, DNA sentezi, protein sentezi ve birçok metabolik süreç için gereklidir. En önemli görevlerinden biri kemik iliğinde üretilen kırmızı kan hücrelerinin sağlığını ve fonksiyonunu desteklemektir. Yetersiz B12 vitamini alımı anemi (kansızlık) riskini artırabilir ve kişide yorgunluk, hâlsizlik gibi belirtilere yol açabilir. Ayrıca B12 vitamini sinir sistemi sağlığını korur. Sinir liflerini çevreleyen miyelin kılıfın oluşumu ve korunması için gereklidir. B12 vitamini eksikliği sinir hasarına neden olabilir ve periferik nöropati gibi sinir sistemi rahatsızlıklarına katkıda bulunabilir.

B12 düşüklüğü neden olur?

B12 vitamini eksikliği vücudun yeterince B12 vitamini alamadığı veya kullanamadığı bir durumdur. B12 vitamini kırmızı kan hücrelerinin üretimi, sinir sisteminin işlevi ve DNA sentezi için gereklidir. B12 vitamini eksikliğinin nedenleri şunlardır:

  • Yetersiz beslenme: B12 vitamini, hayvansal gıdalarda bulunur. Vejetaryen ve veganlar, B12 vitamini eksikliği riski altındadır.
  • Emilim bozuklukları: Mide ve bağırsaklarda B12 vitamininin emilimini etkileyen bazı durumlar vardır. Bu durumlar arasında çölyak hastalığı, Crohn hastalığı ve gastrik bypass ameliyatı yer alır.
  • İlaçlar: Bazı ilaçlar, B12 vitamininin emilimini azaltabilir. Bu ilaçlar arasında metformin, proton pompa inhibitörleri ve antibiyotikler yer alır.
  • Yaşlılık: Yaşlanma ile birlikte B12 vitamini emilimi azalabilir.

B12 vitamini eksikliği tedavi edilmezse ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu sorunlar arasında anemi, sinir hasarı ve kalp hastalığı yer alır. B12 vitamini eksikliği teşhisi kan testleri ile yapılır. B12 vitamini eksikliği teşhisi konduysa takviye olarak B12 vitamini almak gerekir. B12 vitamini takviyeleri, ağızdan alınan tabletler, kapsüller veya enjeksiyonlar şeklinde mevcuttur.

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B12 vitamini eksikliği belirtileri nelerdir?

B12 vitamini eksikliği vücudun yeterince B12 vitamini alamadığı veya kullanamadığı bir durumdur. B12 vitamini kırmızı kan hücrelerinin üretimi, sinir sisteminin işlevi ve DNA sentezi için gereklidir. B12 vitamini eksikliğinin belirtileri, eksikliğin şiddetine ve ne kadar süredir devam ettiğine bağlı olarak değişebilir. Hafif B12 vitamini eksikliği genellikle herhangi bir belirtiye neden olmaz. Ancak şiddetli B12 vitamini eksikliği aşağıdaki belirtilere neden olabilir:

  • Yorgunluk
  • Halsizlik
  • Baş dönmesi
  • El ve ayaklarda uyuşma veya karıncalanma
  • Bellek sorunları
  • Konsantrasyon güçlüğü
  • Konuşma bozuklukları
  • Diş eti sorunları
  • İştahsızlık

B12 vitamini eksikliği tedavi edilmezse ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu sorunlar arasında anemi, sinir hasarı ve kalp hastalığı yer alır. B12 vitamini eksikliği sinir sisteminin işlevini de etkileyebilir. Bu durum, zihinsel ve duygusal değişikliklere neden olabilir. B12 eksikliği psikolojik belirtileri şunlardır:

  • Depresyon
  • Anksiyete
  • Sinirlilik
  • Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB)
  • Hafıza sorunları
  • Konsantrasyon güçlüğü
  • Apati
  • Halüsinasyonlar
  • Sanrılar

B12 eksikliği bu psikolojik belirtilerin tek nedeni değildir. Ancak B12 eksikliği olan kişilerde bu belirtiler daha yaygın olarak görülebilir. B12 eksikliği tedavi edilmezse, bu psikolojik belirtilerin daha da kötüleşmesine neden olabilir. Bu nedenle B12 eksikliği olan kişilerde bu belirtilerin görülmesi durumunda, bir doktora danışılması önemlidir.

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B12 eksikliği nelere yol açar?

B12 vitamini eksikliğ, vücudun yeterince B12 vitamini alamadığı veya kullanamadığı bir durumdur. B12 eksikliği tedavi edilmezse ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. B12 eksikliğinin yol açabileceği sorunlar şunlardır:

  • Anemi: B12 vitamini kırmızı kan hücrelerinin üretimi için gereklidir. B12 eksikliği, kırmızı kan hücrelerinin sayısının azalmasına neden olabilir. Bu durum, yorgunluk, halsizlik, baş dönmesi ve nefes darlığı gibi belirtilere neden olabilir.
  • Sinir hasarı: B12 vitamini sinir sisteminin işlevi için gereklidir. B12 eksikliği, sinir hasarına neden olabilir. Bu durum, el ve ayaklarda uyuşma veya karıncalanma, konuşma bozuklukları ve yürüme güçlüğü gibi belirtilere neden olabilir.
  • Kalp hastalığı: B12 eksikliği kalp hastalığı riskini artırabilir.
  • Alzheimer hastalığı: B12 eksikliği Alzheimer hastalığı riskini artırabilir.
  • Diğer sağlık sorunları: B12 eksikliği bazı diğer sağlık sorunlarına da yol açabilir. Bu sorunlar arasında depresyon, anksiyete ve kısırlık yer alır.

B12 eksikliği riskini artıran faktörler şunlardır:

  • Vejetaryen veya vegan olmak
  • Mide veya bağırsak sorunları
  • Yaşlılık
  • Bazı ilaçlar
  • Kalıtsal faktörler
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B12 vitamini kaça düşerse tehlikeli?

B12 vitamini düzeyi kişiden kişiye değişebilir ancak genellikle bir yetişkinin normal B12 vitamini seviyesi 200 ila 900 pikogram/mililitre (pg/mL) arasında olmalıdır. Bu ölçümler, kan testleriyle belirlenir. Bu aralığın dışına çıkılması, B12 vitamini eksikliği veya fazlalığına işaret edebilir. B12 vitamini eksikliği, B12 seviyelerinin normal aralığın altına düşmesi anlamına gelir.

B12 vitamini fazlalığı ise daha az yaygın bir durumdur ve genellikle aşırı takviye alımı veya bir sağlık sorunu nedeniyle oluşur. Fazla B12 vitamini alımı bazı sağlık sorunlarına yol açabilir, özellikle böbrek sorunları olan kişiler için tehlikeli olabilir.

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B12 eksikliği tedavi edilmezse ne olur?

B12 vitamini eksikliği vücutta yeterli miktarda sağlıklı kırmızı kan hücresinin üretilememesine neden olabilir. Bu kansızlık olarak bilinir ve kişide yorgunluk, hâlsizlik, soluk cilt ve nefes darlığı gibi belirtilere yol açabilir. B12 vitamini ayrıca sinir sistemi sağlığı için gereklidir. Eksiklik, sinir hasarına neden olabilir ve bu nöropati olarak adlandırılan bir duruma yol açabilir. Nöropati uyuşukluk, karıncalanma, kas zayıflığı ve denge sorunları gibi semptomlara neden olabilir.

Uzun süreli B12 vitamini eksikliği bilişsel sorunlara yol açabilir. Bellek kaybı, zihinsel konsantrasyon sorunları ve hafif zihinsel bozukluklar gibi semptomlar ortaya çıkabilir. B12 vitamini eksikliği yüksek homosistein seviyelerine yol açabilir. Yüksek homosistein, kalp ve damar hastalıkları riskini artırabilir. B12 vitamini eksikliği bağışıklık sisteminin zayıflamasına yol açabilir ve kişiyi enfeksiyonlara daha açık hale getirebilir.

B12 eksikliği tedavi edilmezse kalıcı sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle B12 eksikliği belirtileri yaşıyorsanız, bir doktora danışmanız önemlidir. B12 eksikliği tedavi edilmezse, aşağıdaki sonuçlar ortaya çıkabilir:

  • Anemi, yorgunluk, hâlsizlik, baş dönmesi ve nefes darlığı gibi belirtiler daha da kötüleşebilir.
  • Sinir hasarı, el ve ayaklarda uyuşma veya karıncalanma, konuşma bozuklukları ve yürüme güçlüğü gibi belirtilere neden olabilir.
  • Kalp hastalığı ve Alzheimer hastalığı riski artabilir.
  • Depresyon, anksiyete ve kısırlık gibi diğer sağlık sorunları ortaya çıkabilir.
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B12 vitamini eksikliğinin bu tür ciddi sonuçları olabileceği için, eksiklik teşhis edildiğinde ve tedavi edilmesi gerektiğinde bir sağlık uzmanı tarafından uygun bir tedavi planı belirlenmelidir. Tedavi genellikle B12 vitamini takviyeleri veya enjeksiyonları ile yapılır ve semptomların hızla düzelmesine yardımcı olabilir. Bu nedenle, B12 vitamini eksikliği belirtileri gösteren kişilerin vakit kaybetmeden tıbbi yardım alması önemlidir.

B12 düşüklüğü tedavisi nasıl yapılır?

B12 eksikliği tedavisinin amacı B12 vitamini seviyesini normale döndürmek ve eksikliğin neden olduğu belirtileri gidermektir. Tedaviye başladıktan sonra, belirtiler genellikle birkaç hafta içinde iyileşmeye başlar. B12 eksikliği tedavisinin genellikle herhangi bir yan etkisi yoktur. Ancak enjeksiyon yoluyla B12 vitamini takviyesi alan bazı kişilerde, enjeksiyon bölgesinde ağrı veya kızarıklık gibi yan etkiler görülebilir.

B12 düşüklüğü tedavisi eksikliğin şiddetine ve ne kadar süredir devam ettiğine bağlı olarak değişir. Hafif B12 eksikliği ağızdan alınan B12 vitamini takviyeleri ile tedavi edilebilir. Şiddetli B12 eksikliği, enjeksiyon yoluyla B12 vitamini takviyesi gerektirebilir. Hafif B12 eksikliği ağızdan alınan B12 vitamini takviyeleri ile tedavi edilebilir. Bu takviyeler tablet, kapsül veya sıvı formda mevcuttur. Genellikle günde 1-2 kez 1000 mcg B12 vitamini almak önerilir.

Şiddetli B12 eksikliği enjeksiyon yoluyla B12 vitamini takviyesi gerektirebilir. Bu enjeksiyonlar, genellikle haftada bir kez verilir. Tedavi, eksikliğin şiddetine bağlı olarak birkaç ay veya yıl sürebilir.

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B12 çok düşükse ne yapılmalı?

B12 vitamini düzeyiniz çok düşükse bu durum ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir ve hızlı bir şekilde tedavi edilmesi önemlidir. B12 vitamini eksikliği şüphesi taşıyorsanız veya düşük B12 vitamini seviyeleri teşhis edildiyse, bir doktora başvurun. Bir sağlık profesyoneli, B12 eksikliğinin nedenini belirlemek için gerekli testleri yapacaktır.

B12 vitamini eksikliği tedavisi genellikle B12 vitamini takviyeleri veya enjeksiyonları ile yapılır. Doktorunuz hangi tedavi yönteminin sizin için en uygun olduğunu belirleyecektir. Tedaviye başladıktan sonra doktorunuzun önerdiği şekilde düzenli olarak takip kontrollerine gitmeyi unutmayın. B12 vitamini eksikliği bazen altında yatan başka bir sağlık sorununun belirtisi olabilir. Doktorunuz eksikliğin nedenini belirlemek ve tedaviyi optimize etmek için diğer sağlık testlerini de yapabilir.

B12 vitamini eksikliği yetersiz beslenme veya emilim sorunlarından kaynaklanabilir. Bu nedenle doktorunuzun önerileri doğrultusunda B12 vitamini açısından zengin besinleri diyetinize eklemek veya diyetinizi gözden geçirmek önemlidir. Tedaviye başladıktan sonra düzenli olarak doktorunuzun önerdiği B12 vitamini seviye kontrol testlerine gitmeyi sürdürün. Ayrıca eksikliğin tekrarlamaması için doktorunuzun önerdiği takviyeleri ve diyet değişikliklerini sürdürün.

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B12 eksikliği olanlar ne yemeli?

B12 vitamini kırmızı kan hücrelerinin üretimi, sinir sisteminin işlevi ve DNA sentezi için gerekli olan bir vitamindir. B12 vitamini hayvansal kaynaklı gıdalarda bulunur. Vejetaryen veya veganlar B12 vitamini eksikliği riski altındadır. B12 eksikliği olanlar aşağıdaki besinleri tüketerek B12 vitamini alımını artırabilirler:

  • Hayvansal ürünler: Et, balık, kümes hayvanları, yumurta ve süt ürünleri, B12 vitamini açısından zengindir.
  • Bitkisel ürünler: Yoğurt, güçlendirilmiş kahvaltılık gevrekler ve takviyeler, B12 vitamini açısından zengin bitkisel kaynaklı gıdalardır.

B12 vitamini açısından zengin hayvansal gıdalar şunlardır:

  • Et: Dana eti, kuzu eti, tavuk eti, hindi eti
  • Balık: Ton balığı, somon, uskumru
  • Kümes hayvanları: Yumurta, tavuk
  • Süt ürünleri: Süt, yoğurt, peynir

B12 vitamini açısından zengin bitkisel gıdalar şunlardır:

  • Yoğurt: Bazı yoğurtlar, güçlendirilmiş olarak B12 vitamini içerir.
  • Güçlendirilmiş kahvaltılık gevrekler: Birçok kahvaltılık gevrek, B12 vitamini ile güçlendirilmiştir.
  • Takviyeler: B12 vitamini takviyeleri, hem hayvansal hem de bitkisel kaynaklı olabilir.

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