Düşük tansiyon nedir? Tansiyon düşüklüğü neden olur?

Düşük tansiyonun birçok nedeni olabilir. Bunlar arasında dehidrasyon, kalp sorunları, endokrin sistem bozuklukları, ilaçlar veya bazı tıbbi durumlar yer almaktadır. Semptomları hafif baş dönmesi, bayılma hissi, yorgunluk, bulanık görme ve hâlsizlik gibi rahatsızlık verici durumları içerebilir. Ancak, düşük tansiyonun her zaman tedavi edilmesi gereken bir sağlık sorunu olmadığını belirtmek önemlidir.
Düşük tansiyon tıbbi adıyla hipotansiyon, kan basıncının normalden daha düşük olması durumudur. Normal tansiyon, sistolik kan basıncı 90 mmHg ve diastolik kan basıncı 60 mmHg olarak kabul edilir. Düşük tansiyonda, sistolik kan basıncı 90 mmHg'nın altında veya diastolik kan basıncı 60 mmHg'nın altındadır. Düşük tansiyon genellikle herhangi bir belirtiye neden olmaz ancak bazı belirtileri yaşayabilirsiniz. Düşük tansiyon belirtileri:
Tansiyon düşüklüğü, birçok farklı nedenle meydana gelebilir ve her birey için neden farklılık gösterebilir. "Tansiyon düşüklüğü neden kaynaklanıyor?" sorusuna cevap olarak tansiyon düşüklüğüne yol açan yaygın nedenler şunlar olabilir:
Tansiyon kanın atardamar duvarlarına karşı uyguladığı basınçtır. Normal tansiyon sistolik kan basıncı 90 mmHg ve diastolik kan basıncı 60 mmHg olarak kabul edilir. Düşük tansiyon sistolik kan basıncının 90 mmHg'nın altında veya diastolik kan basıncının 60 mmHg'nın altında olduğu bir durumdur. Düşük tansiyon genellikle herhangi bir belirtiye neden olmaz. Ancak baş dönmesi, sersemlik, görme bozukluğu, yorgunluk, halsizlik ve bayılma gibi belirtilere neden olabilir.
Tansiyonun ne kadar düşerse tehlikeli olacağı kişinin yaşına, genel sağlık durumuna ve altta yatan nedene bağlıdır. "Tansiyon kaça düşerse tehlikeli olur?" sorusu için şu cevabı verebiliriz: Genel olarak sistolik kan basıncı 70 mmHg'nın altına veya diastolik kan basıncı 50 mmHg'nın altına düşerse tehlikeli olabilir.
Tansiyon düşüklüğü (hipotansiyon), bir hastalığın spesifik bir belirtisi olabileceği gibi birçok farklı nedenin sonucu olarak da ortaya çıkabilir. Tansiyon düşüklüğü, altta yatan bir sağlık sorununun belirtisi olabilir veya geçici bir durumun sonucu olarak ortaya çıkabilir. İşte tansiyon düşüklüğünün altında yatan bazı potansiyel hastalıklar ve durumlar:
Tansiyon düşüklüğü tek bir hastalığın özgün bir belirtisi olmayabilir ve birçok farklı faktörün birleşimi sonucu meydana gelebilir. Eğer düşük tansiyon semptomlarına sahipseniz, bir sağlık profesyoneli ile görüşmek önemlidir. Altta yatan nedenin tespit edilmesi ve uygun tedavi seçeneklerinin belirlenmesi açısından bu değerlidir.
Ani tansiyon düşmesi sistolik kan basıncının 90 mmHg'nın altına veya diastolik kan basıncının 60 mmHg'nın altına düşmesi olarak tanımlanır. Ani tansiyon düşmesi baş dönmesi, sersemlik, görme bozukluğu, yorgunluk, halsizlik ve bayılma gibi belirtilere neden olabilir. Ani tansiyon düşmesi belirtileri:
Tansiyon genellikle iki değerden oluşur: sistolik (büyük tansiyon) ve diastolik (küçük tansiyon). Tehlikeli tansiyon seviyeleri kişiden kişiye ve sağlık geçmişine göre değişebilir ancak genel olarak kabul edilen değerler vardır. Küçük tansiyonun tehlikeli kabul edildiği birçok farklı görüş vardır, ancak tipik olarak aşağıdaki değerler dikkate alınır:
Normal: 90/60 mm Hg ile 120/80 mm Hg arasındaki değerler normal kabul edilir ve genellikle sağlıklı bir tansiyon seviyesini yansıtır.
Hipotansiyon (Düşük Tansiyon): Küçük tansiyonun 60 mm Hg'nin altına düşmesi, hipotansiyon olarak kabul edilir. Bu durumda, kişi baş dönmesi, bayılma, halsizlik gibi semptomlar yaşayabilir.
Tehlikeli Düşük Tansiyon: Genellikle küçük tansiyonun 90 mm Hg'nin altına düştüğü durumlar tehlikeli olarak kabul edilir. Bu, vücudun yeterince oksijen ve besin maddesi taşıyamayacağı anlamına gelir ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.
"Tansiyon düşüklüğüne ne iyi gelir?" sorusuna cevap vermeden önce tansiyon düşüklüğü belirtilerini tanımak gerekir. Tansiyon düşünce, öncelikle baş dönmesi, sersemlik, görme bozukluğu, yorgunluk, halsizlik ve bayılma gibi belirtilere dikkat edilmelidir. Bu belirtiler varsa aşağıdaki adımlar atılabilir:
Tansiyon düşmesini önlemek için alınabilecek önlemler şunlardır:
8'e 5 tansiyon düşük tansiyon olarak kabul edilir. Düşük tansiyon kan basıncının normalden daha düşük olduğu bir durumdur. Düşük tansiyon genellikle herhangi bir belirtiye neden olmaz. Ancak baş dönmesi, sersemlik, görme bozukluğu, yorgunluk, halsizlik ve bayılma gibi belirtilere neden olabilir.
9 5 tansiyon normal değildir. Normal tansiyon sistolik kan basıncının 90 mmHg ve diastolik kan basıncının 60 mmHg olduğu kabul edilir. Bu yüksek tansiyon olarak kabul edilir. Yüksek tansiyon kan basıncının normalden daha yüksek olduğu bir durumdur. Yüksek tansiyon genellikle herhangi bir belirtiye neden olmaz. Ancak baş ağrısı, göğüs ağrısı, nefes darlığı ve bayılma gibi belirtilere neden olabilir.