Düşük tansiyon nedir? Tansiyon düşüklüğü neden olur?

Düşük tansiyonun birçok nedeni olabilir. Bunlar arasında dehidrasyon, kalp sorunları, endokrin sistem bozuklukları, ilaçlar veya bazı tıbbi durumlar yer almaktadır. Semptomları hafif baş dönmesi, bayılma hissi, yorgunluk, bulanık görme ve hâlsizlik gibi rahatsızlık verici durumları içerebilir. Ancak, düşük tansiyonun her zaman tedavi edilmesi gereken bir sağlık sorunu olmadığını belirtmek önemlidir.

Düşük tansiyon nedir?

Düşük tansiyon tıbbi adıyla hipotansiyon, kan basıncının normalden daha düşük olması durumudur. Normal tansiyon, sistolik kan basıncı 90 mmHg ve diastolik kan basıncı 60 mmHg olarak kabul edilir. Düşük tansiyonda, sistolik kan basıncı 90 mmHg'nın altında veya diastolik kan basıncı 60 mmHg'nın altındadır. Düşük tansiyon genellikle herhangi bir belirtiye neden olmaz ancak bazı belirtileri yaşayabilirsiniz. Düşük tansiyon belirtileri:

Baş dönmesi

Sersemlik

Görme bozukluğu

Yorgunluk

Hâlsizlik

Bayılma

Tansiyon düşüklüğü neden olur?

Tansiyon düşüklüğü, birçok farklı nedenle meydana gelebilir ve her birey için neden farklılık gösterebilir. "Tansiyon düşüklüğü neden kaynaklanıyor?" sorusuna cevap olarak tansiyon düşüklüğüne yol açan yaygın nedenler şunlar olabilir:

Vücudun yetersiz sıvı alımı kan volümünü azaltabilir ve buna bağlı olarak tansiyon düşebilir.

Kalp yetmezliği, düşük tansiyona neden olabilir çünkü kalp, yeterince kan pompalayamaz.

Bazı ilaçlar, özellikle hipertansiyon (yüksek tansiyon) tedavisinde kullanılanlar tansiyonu düşürebilir.

Kan kaybı, travma veya iç kanama gibi durumlar, vücuttaki kan hacmini azaltarak tansiyon düşüklüğüne yol açabilir.

Sinir sistemi ile ilgili sorunlar, vücuttaki kan damarlarının düzgün çalışmasını engelleyerek tansiyon düşüklüğüne neden olabilir.

Hamilelik sırasında bazı kadınlar düşük tansiyon yaşayabilir, özellikle gebeliğin ilk dönemlerinde.

Bazı kalp ritmi bozuklukları, düzensiz kalp atışlarına neden olarak tansiyonu etkileyebilir.

Şiddetli bir alerjik reaksiyon olan anafilaksi, kan damarlarının genişlemesi ve tansiyonun düşmesine yol açabilir.

Aniden ayağa kalktığınızda veya uzun süre yatıp birdenbire ayağa kalktığınızda tansiyon düşüklüğü yaşanabilir.

Tansiyon ne kadar düşerse tehlikeli olur?

Tansiyon kanın atardamar duvarlarına karşı uyguladığı basınçtır. Normal tansiyon sistolik kan basıncı 90 mmHg ve diastolik kan basıncı 60 mmHg olarak kabul edilir. Düşük tansiyon sistolik kan basıncının 90 mmHg'nın altında veya diastolik kan basıncının 60 mmHg'nın altında olduğu bir durumdur. Düşük tansiyon genellikle herhangi bir belirtiye neden olmaz. Ancak baş dönmesi, sersemlik, görme bozukluğu, yorgunluk, halsizlik ve bayılma gibi belirtilere neden olabilir.

Tansiyonun ne kadar düşerse tehlikeli olacağı kişinin yaşına, genel sağlık durumuna ve altta yatan nedene bağlıdır. "Tansiyon kaça düşerse tehlikeli olur?" sorusu için şu cevabı verebiliriz: Genel olarak sistolik kan basıncı 70 mmHg'nın altına veya diastolik kan basıncı 50 mmHg'nın altına düşerse tehlikeli olabilir.

Tansiyon düşüklüğü hangi hastalığın belirtisi?

Tansiyon düşüklüğü (hipotansiyon), bir hastalığın spesifik bir belirtisi olabileceği gibi birçok farklı nedenin sonucu olarak da ortaya çıkabilir. Tansiyon düşüklüğü, altta yatan bir sağlık sorununun belirtisi olabilir veya geçici bir durumun sonucu olarak ortaya çıkabilir. İşte tansiyon düşüklüğünün altında yatan bazı potansiyel hastalıklar ve durumlar:

Kalp Sorunları : Kalp yetmezliği veya bradikardi gibi kalp sorunları, kan pompalama kapasitesini azaltarak tansiyon düşüklüğüne neden olabilir.

: Kalp yetmezliği veya bradikardi gibi kalp sorunları, kan pompalama kapasitesini azaltarak tansiyon düşüklüğüne neden olabilir. Nörolojik Sorunlar : Sinir sistemi ile ilgili sorunlar, kan damarlarının düzgün çalışmasını engelleyerek tansiyon düşüklüğüne yol açabilir.

: Sinir sistemi ile ilgili sorunlar, kan damarlarının düzgün çalışmasını engelleyerek tansiyon düşüklüğüne yol açabilir. İç Kanama : İç kanama, vücuttaki kan hacmini azaltarak tansiyon düşüklüğüne yol açabilir. Bu, travma veya mide ülseri gibi durumlar sonucu olabilir.

: İç kanama, vücuttaki kan hacmini azaltarak tansiyon düşüklüğüne yol açabilir. Bu, travma veya mide ülseri gibi durumlar sonucu olabilir. Endokrin Sistem Sorunları : Böbrek üstü bezi sorunları, tiroid hastalıkları ve diyabet gibi endokrin sistemi etkileyen rahatsızlıklar tansiyonu etkileyebilir.

: Böbrek üstü bezi sorunları, tiroid hastalıkları ve diyabet gibi endokrin sistemi etkileyen rahatsızlıklar tansiyonu etkileyebilir. Anafilaksi : Şiddetli bir alerjik reaksiyon olan anafilaksi, kan damarlarının genişlemesi ve tansiyonun düşmesine yol açabilir.

: Şiddetli bir alerjik reaksiyon olan anafilaksi, kan damarlarının genişlemesi ve tansiyonun düşmesine yol açabilir. Diyabet: Diyabet, tansiyon düşüklüğüne neden olabilecek kan şekeri dalgalanmalarına yol açabilir.

Tansiyon düşüklüğü tek bir hastalığın özgün bir belirtisi olmayabilir ve birçok farklı faktörün birleşimi sonucu meydana gelebilir. Eğer düşük tansiyon semptomlarına sahipseniz, bir sağlık profesyoneli ile görüşmek önemlidir. Altta yatan nedenin tespit edilmesi ve uygun tedavi seçeneklerinin belirlenmesi açısından bu değerlidir.

Ani tansiyon düşmesi nedir?

Ani tansiyon düşmesi sistolik kan basıncının 90 mmHg'nın altına veya diastolik kan basıncının 60 mmHg'nın altına düşmesi olarak tanımlanır. Ani tansiyon düşmesi baş dönmesi, sersemlik, görme bozukluğu, yorgunluk, halsizlik ve bayılma gibi belirtilere neden olabilir. Ani tansiyon düşmesi belirtileri:

Baş dönmesi ve sersemlik hissi

Görme sorunları

Mide bulantısı

Hâlsizlik ve zayıflık

Solukluk

Nabız hızının artması (Taşikardi)

Bayılma (Senkopal Ataklar)

Baş ağrısı

Küçük tansiyon kaç olursa tehlikeli?

Tansiyon genellikle iki değerden oluşur: sistolik (büyük tansiyon) ve diastolik (küçük tansiyon). Tehlikeli tansiyon seviyeleri kişiden kişiye ve sağlık geçmişine göre değişebilir ancak genel olarak kabul edilen değerler vardır. Küçük tansiyonun tehlikeli kabul edildiği birçok farklı görüş vardır, ancak tipik olarak aşağıdaki değerler dikkate alınır:

Normal: 90/60 mm Hg ile 120/80 mm Hg arasındaki değerler normal kabul edilir ve genellikle sağlıklı bir tansiyon seviyesini yansıtır.

Hipotansiyon (Düşük Tansiyon): Küçük tansiyonun 60 mm Hg'nin altına düşmesi, hipotansiyon olarak kabul edilir. Bu durumda, kişi baş dönmesi, bayılma, halsizlik gibi semptomlar yaşayabilir.

Tehlikeli Düşük Tansiyon: Genellikle küçük tansiyonun 90 mm Hg'nin altına düştüğü durumlar tehlikeli olarak kabul edilir. Bu, vücudun yeterince oksijen ve besin maddesi taşıyamayacağı anlamına gelir ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Tansiyon düşünce ne yapılır?

"Tansiyon düşüklüğüne ne iyi gelir?" sorusuna cevap vermeden önce tansiyon düşüklüğü belirtilerini tanımak gerekir. Tansiyon düşünce, öncelikle baş dönmesi, sersemlik, görme bozukluğu, yorgunluk, halsizlik ve bayılma gibi belirtilere dikkat edilmelidir. Bu belirtiler varsa aşağıdaki adımlar atılabilir:

Tansiyon düşünce ilk yapılması gereken şey oturmak veya uzanmaktır. Bu kanın beyninize akmasını kolaylaştıracaktır. Ayakta durmak veya yürümek kan basıncınızı daha da düşürebilir.

Başınızın altına bir yastık koymak kanın beyninize akmasını daha da kolaylaştıracaktır. Bu, baş dönmesi ve sersemliği azaltmaya yardımcı olabilir.

Bol sıvı içmek kan basıncınızı yükseltmeye yardımcı olabilir. Bu, su, meyve suyu, soda veya tuzlu ayran gibi sıvıları içerebilir.

Tuz tüketiminizi artırmak, kan basıncınızı yükseltmeye yardımcı olabilir. Bu, işlenmiş gıdalarda, fast food'larda ve atıştırmalıklarda bulunan tuzu içerebilir.

Tansiyon düşmesi ciddiyse, acil tıbbi yardım alınmalıdır. Bu, bayılma, bilinç kaybı veya diğer ciddi semptomlar varsa geçerlidir.

Tansiyon düşmesini önlemek için alınabilecek önlemler şunlardır:

Bol sıvı içmek

Tuz tüketiminizi artırmak

Düzenli olarak egzersiz yapmak

Kilonuzu kontrol etmek

Sigara içmemek ve alkol kullanmamak

Bazı ilaçların yan etkileri konusunda doktorunuzla konuşmak

8'e 5 tansiyon nasıl?

8'e 5 tansiyon düşük tansiyon olarak kabul edilir. Düşük tansiyon kan basıncının normalden daha düşük olduğu bir durumdur. Düşük tansiyon genellikle herhangi bir belirtiye neden olmaz. Ancak baş dönmesi, sersemlik, görme bozukluğu, yorgunluk, halsizlik ve bayılma gibi belirtilere neden olabilir.

9 5 tansiyon normal mi?

9 5 tansiyon normal değildir. Normal tansiyon sistolik kan basıncının 90 mmHg ve diastolik kan basıncının 60 mmHg olduğu kabul edilir. Bu yüksek tansiyon olarak kabul edilir. Yüksek tansiyon kan basıncının normalden daha yüksek olduğu bir durumdur. Yüksek tansiyon genellikle herhangi bir belirtiye neden olmaz. Ancak baş ağrısı, göğüs ağrısı, nefes darlığı ve bayılma gibi belirtilere neden olabilir.



