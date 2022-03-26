Kanser, astım, alerji... İnanılmaz sağlıklı, inanılmaz faydalı: Kefir ve kanıtlı etkileri

Kefir ayrıca sağlık yararlarına katkıda bulunan organik asitler ve peptitler de dahil olmak üzere çok çeşitli biyoaktif bileşikler içerir.

Kefir, kefir tanelerinden kültüre edilen fermente bir süt içeceğidir. Zengin bir kalsiyum, protein ve B vitamini kaynağıdır.

YOĞURTTAN DAHA GÜÇLÜ

Kefir, yoğurttan daha güçlü bir probiyotiktir. Bazı mikroorganizmaların yutulduğunda sağlık üzerinde faydalı etkileri olabilir. Probiyotikler olarak bilinen bu mikroorganizmalar sağlığı çeşitli şekillerde etkileyebilir, sindirime, kilo yönetimine ve zihinsel sağlığa yardımcı olabilir. Kısaca; kefir, 61'e kadar farklı mikroorganizma içerebilir, bu da onu diğer birçok fermente süt ürününden çok daha güçlü bir probiyotik kaynağı yapar.

ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKLERE SAHİPTİR

Kefir, her ikisi de zararlı bakterilere karşı koruma sağlayan probiyotik Lactobacillus kefiri ve karbonhidrat içerir. Çalışmalar, bu probiyotiğin Salmonella , Helicobacter pylori ve E. coli dahil olmak üzere çeşitli zararlı bakterilerin büyümesini engelleyebileceğini göstermektedir.

KEMİK SAĞLIĞINI GÜÇLENDİRİR

Kefir, kemik sağlığını iyileştirebilir ve osteoporoz riskini azaltabilir. Osteoporoz, kemik dokusunun bozulmasına neden olur. Özellikle yaşlı kadınlar arasında yaygındır ve kırık riskini önemli ölçüde artırır.

Yeterli kalsiyum alımının sağlanması, kemik sağlığını iyileştirmenin ve osteoporozun ilerlemesini yavaşlatmanın en etkili yollarından biridir.

Tam yağlı kefir sadece harika bir kalsiyum kaynağı değil, aynı zamanda kalsiyum metabolizmasında merkezi bir rol oynayan K2 vitaminidir. K2 takviyesinin kırık riskinizi %81'e kadar azalttığı gösterilmiştir.

Fermente süt ürünlerindeki probiyotiklerin, bağışıklık sisteminizi uyararak tümör büyümesini azalttığına inanılmaktadır. Yani kefirin kanserle savaşması mümkündür.

SİNDİRİM SİSTEMİNE YARDIMCI OLUR

Kefirin probiyotikleri çeşitli sindirim sorunlarına yardımcı olabilir. Kefir gibi probiyotikler, bağırsaklardaki dost bakteri dengesinin yeniden kurulmasına yardımcı olabilir. Bu nedenle birçok ishal formunun tedavisinde oldukça etkilidirler. Dahası, bol miktarda kanıt, probiyotiklerin ve probiyotikli gıdaların birçok sindirim sorununu hafifletebileceğini gösteriyor.

ALERJİ VE ASTIMA KARŞI ETKİLİDİR

Kefir içmenin alerjik reaksiyonları ve astımı azaltabileceğini düşündürmektedir. Kefir, ayran ve yoğurda göre daha sağlıklı fermente bir besindir.



