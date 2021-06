Kapadokya’da halı mağazaları canlı müze gibi hizmet veriyor! Halı yapımının tüm aşamaları anlatılıyor

Ziyaretçiler, rehber eşliğinde, ustaların ipek üretimini, kök boyama işlemlerini, tezgahta halı dokuyan kadınların çalışmalarını izleyerek ilmek ilmek dokunan halıların yapım serüvenine şahitlik ediyor. Mağazalarda, halının öyküsü ve geçirdiği evreler canlı olarak turistlere aktarılıyor.

“BUNLARI BİLMİYORDUM”

Bir halı mağazasını gezerek alışveriş yapan ABD'li turist Dustin Parker, AA muhabirine, geleneksel halı üretimine verilen emekten etkilendiğini belirterek, "Halının nasıl yapıldığına dair hiçbir fikrim yoktu. Halının iplikten dokuma aşamasına kadar şahit olduğum süreç gerçekten de harika. Halı dokuyan kadınların el emeğiyle büyük uğraş vermelerinden etkilendim. Hassas bir çalışma yapıyorlar, tüm bunları bilmiyordum. Bu gezi sayesinde öğrendim." dedi.

Kolombiyalı turist Maria Del Pilar ise Kapadokya'ya ilk kez geldiğini ve bölgedeki tarihi ve doğal güzelliklerin yanı sıra kültürel değerlerin de ilgi çekici olduğunu dile getirdi.

Tarihe ilgisi nedeniyle İpek Yolu'nu ve Kapadokya'yı bildiğini anlatan Del Pilar, "Halı mağazasında karşılaştıklarım çok hoş ve eşsiz bir deneyim. Bu tür çalışmaları çok fazla ülkede görme şansımız yok. Bu yüzden burası mutlaka gezilmesi ve görülmesi gereken bir yer." diye konuştu.

“TÜRK HALISININ TÜM DÜNYADA İSMİ VAR”

Bir halı mağazasının turist rehberi Murat Kültür de turistlere halı konusunda detaylı bilgi verdiklerini, çeşitli işlemleri izleyen turistlere son olarak pazarlama galerisinde sunum yaptıklarını söyledi.

Azim ve emekle üretilen halıların yabancı turistler tarafından satın alındığını aktaran Kültür, "Türk halısı el dokuma olduğu için tüm dünyada güzel bir isme sahip. Dünyanın en güzel ve sağlam halıları diyebiliriz. Turistler el sanatlarına önem verdiği için ayrıca ilgi gösteriyor. Burada nasıl dokunduğunu, ipeğin nasıl elde edildiğini gösteriyoruz. Sonra dokunan halıları kendilerine anlatıp satış yapıyoruz." ifadesini kullandı.

“HALI MAĞAZALARI MÜZE GİBİ”

İlçedeki bir halı mağazasının yetkilisi Orhan Akçil de dünyanın dört bir tarafından Kapadokya'ya gelen turistlere, Türk kültürünü tanıtmak için gayret ettiklerini bildirdi.

İlçedeki halı mağazalarını her yıl on binlerce turistin ziyaret ettiğini anlatan Akçil, "Dünyanın farklı yerlerinden gelen misafirler kültürümüzü merak ediyorlar. Burada el yapımı halıların yapım aşaması ile ilgili detaylı bilgi veriyoruz. Sanatımızı görüyorlar, kültürümüzü öğrenmiş oluyorlar. Halı mağazaları müze gibi. Halı dokumada kullandığımız teknik ve malzemeleri görme imkanı buluyorlar. Dünyanın her tarafından gelen misafirlerimiz var. ABD, Almanya ve Kanada'dan gelen turistler halıya daha çok ilgi gösteriyor. İpek halıların işçiliği ve maliyeti fazladır. Halının ebat ve içerdiği desenlere göre fiyatı değişiyor. 5 bin liradan bir milyon liraya kadar halılarımız var. Evinde halı kullanmayan turist bile yapılan çalışma ve işlemleri gördükten sonra halı almadan gitmiyor." dedi.

Akçil, ihtiyaç duyuldukça Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde bir yıl süreli kurslar düzenleyerek yeni dokumacıların yetişmesini sağladıklarını belirtti. Turistlerin ilgiyle izlediği dokuma tezgahlarında çalışan kadınlardan Ayşe Üvez de aylarca uğraşarak ortaya çıkardıkları halıların, farklı ülkelerde baş köşeleri alıyor olmasının mutluluk verici olduğunu ifade etti.

(AA)