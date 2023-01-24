Kapıcılar Kralı kaç yılında çekildi? İşte Kapıcılar Kralı filmi konusu ve oyuncuları

Kapıcılar Kralı'nın yönetmenliği Zeki Ökten'e ait. Başrolde Kemal Sunal'ın oynadığı Türk filmi Kapıcılar Kralı, 1976 yılında yayınlanmıştır. Film, Saf görünüşlü ancak cin gibi kurnaz ve işini bilir bir kapıcının apartman sakinleriyle olan renkli ilişkilerini anlatan komedi filmidir. Peki, Kapıcılar Kralı'nın oyuncuları kimler, konusu ne? İşte detaylar...
Saf görünüşlü ancak cin gibi kurnaz ve işini bilir bir kapıcının apartman sakinleriyle olan renkli ilişkilerini anlatan komedi filmidir. Karısı ve iki çocuğuyla daha iyi yaşama umutlarıyla İstanbul'a gelen Seyit, büyük bir apartmanda kapıcılık yapmakta, karısı da evlere temizliğe gitmektedir. Eski Yönetici ile arası iyi olan Seyit, yeni yönetici ile arası pek iyi değildir. Apartmanda olup bitenleri lehine çevirmeyi ve yerini sağlama almayı becerir. Zamanla apartmandaki tüm olaylara hakim olan ve daire sakinlerini parmağında oynatan kapıcı, kısa zamanda köşeyi döner. Eline geçen her işi değerlendiren Seyit kısa süre içinde apartmanın %51'ini satın alır.
Kemal Sunal - Seyyid
Sevda Ferdağ - Mahir'in Suç Ortağı
Sevil Üstekin - Hacer
Şevket Altuğ - Votkacı
Can Kolukısa - Fehmi
Özcan Özgür - Mahir
Bilge Zobu - Zafer
Güner Sümer - Nuri
Hikmet Gül - Makbule
1976 yapımı olan Kapıcılar Kralı filminin senaryosunu Umur Bugay yazmıştır. Zeki Ökten'in yönetmenliğini üstlendiği film 1 Mayıs 1977 tarihinde gösterime girmiştir.